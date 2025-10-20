Deviza
EUR/HUF389.56 +0.04% USD/HUF334 0% GBP/HUF448.83 +0.09% CHF/HUF421.41 +0.13% PLN/HUF91.85 +0.17% RON/HUF76.56 +0.02% CZK/HUF16.03 +0.05% EUR/HUF389.56 +0.04% USD/HUF334 0% GBP/HUF448.83 +0.09% CHF/HUF421.41 +0.13% PLN/HUF91.85 +0.17% RON/HUF76.56 +0.02% CZK/HUF16.03 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,470.33 +0.49% MTELEKOM1,774 -0.68% MOL2,766 +0.8% OTP30,560 +0.75% RICHTER10,350 -0.1% OPUS547 -2.19% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS159.5 +0.94% WABERERS5,020 -1.2% BUMIX9,923.44 +0.7% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,219.2 +0.68% BUX103,470.33 +0.49% MTELEKOM1,774 -0.68% MOL2,766 +0.8% OTP30,560 +0.75% RICHTER10,350 -0.1% OPUS547 -2.19% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS159.5 +0.94% WABERERS5,020 -1.2% BUMIX9,923.44 +0.7% CETOP3,525.87 -0.88% CETOP NTR2,219.2 +0.68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kiberbiztonság
Amazon Web Services
felhőszolgáltatás

Óriási internetes leállás: a legnagyobb felhőszolgáltató észlelt hibát, oldalak tucatjai váltak elérhetetlenné

Az Amazon Web Servicesnél észlelt hiba rávilágít arra, mennyire nagy szerepet tölt be a világcég az internet infrastruktúrájában. A világ legnagyobb felhőszolgáltatója számos oldal és alkalmazás számára biztosított hátteret, melyek mind leálltak.
VG
2025.10.20., 11:13
Fotó: Reuters

Oldalak tömege állt le hétfő délelőtt feltehetően az Amazon felhőszolgáltatója, az Amazon Web Services meghibásodása miatt. A közösségi jelzések alapján a leállásokat figyelő Downdetector oldalon tucatnyi oldal és szolgáltatás felhasználói jeleztek zavarokat.

Exterior shot of Amazon's German headquarters
Az Amazon Web Services a világ legnagyobb felhőszolgáltatója / Fotó: Matthias Balk / Reuters

A népszerű oldalak, játékok vagy épp streamingszolgáltatások között természetesen megtalálhatók az Amazon saját szolgáltatásai is mint az Amazon Prime Vieo vagy maga az Amazon Web Services, de olyan oldalak is, mint a Steam, az HBO Max, a Robinhood, a Roblox, a Snapchat, a Fortnite, az Epic Game Store vagy épp a McDonald’s, a Signal, a Reddit vagy a Hulu, és számos más oldal is.

Nem csoda, hiszen az AWS a felhőszolgáltató világszerte, mintegy 30 százalékos piaci részesedéssel. A cég honlapja szerint ugyanakkor a leállás főként az amerikai keleti parti régiót érinti, ahol a történtek idején éjszaka, majd hajnal volt.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Budapesti békecsúcs

Kiszivárgott Trump béketerve, ezt fogja javasolni a budapesti békecsúcson: már ordítoztak is Zelenszkijjel róla – videó!

Az amerikai elnök befagyasztaná a jelenlegi frontvonalat, ezt húzná meg új határként Ukrajna és Oroszország között. Trump és Zelenszkij médiaértesülések szerint ordítozásig fajuló vitát is folytattak erről legutóbbi találkozójukon.
2 perc
Amazon Web Services

Óriási internetes leállás: a legnagyobb felhőszolgáltató észlelt hibát, oldalak tucatjai váltak elérhetetlenné

Az Amazon Web Servicesnél észlelt hiba rávilágít arra, mennyire nagy szerepet tölt be a világcég az internet infrastruktúrájában.
13 perc
Byd

Elmagyarázzuk, hogy miért Kína vágta taccsra a magyar autóipart és miért épp a BYD lehet a nagy megmentő

Mivel a kínai gyártók erőfölénye a jövőben egyre nyilvánvalóbb lesz, így épp a BYD lehet a megoldás a magyar ipar hosszú távú gondjaira.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu