Óriási internetes leállás: a legnagyobb felhőszolgáltató észlelt hibát, oldalak tucatjai váltak elérhetetlenné

Oldalak tömege állt le hétfő délelőtt feltehetően az Amazon felhőszolgáltatója, az Amazon Web Services meghibásodása miatt. A közösségi jelzések alapján a leállásokat figyelő Downdetector oldalon tucatnyi oldal és szolgáltatás felhasználói jeleztek zavarokat.

Az Amazon Web Services a világ legnagyobb felhőszolgáltatója / Fotó: Matthias Balk / Reuters

A népszerű oldalak, játékok vagy épp streamingszolgáltatások között természetesen megtalálhatók az Amazon saját szolgáltatásai is mint az Amazon Prime Vieo vagy maga az Amazon Web Services, de olyan oldalak is, mint a Steam, az HBO Max, a Robinhood, a Roblox, a Snapchat, a Fortnite, az Epic Game Store vagy épp a McDonald’s, a Signal, a Reddit vagy a Hulu, és számos más oldal is.

Nem csoda, hiszen az AWS a felhőszolgáltató világszerte, mintegy 30 százalékos piaci részesedéssel. A cég honlapja szerint ugyanakkor a leállás főként az amerikai keleti parti régiót érinti, ahol a történtek idején éjszaka, majd hajnal volt.