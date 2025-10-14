Ez már tényleg őrület: Kína a semmi közepén megépítette a világ legnagyobb naperőművét, de ez se elég neki – videón a brutális Talatan Solar Park

Kína újabb mérföldkőhöz érkezett a megújuló energiaforrásokra való átállásban: gőzerővel építi a világ legnagyobb naperőművét, a Talatan Solar Parkot, amely a Csinghaj tartománybeli Gonghe megyében található. A projekt a kínai kormány átfogó stratégiájának része, amelynek célja az éves szén-dioxid-kibocsátás 3 százalékos csökkentése és a karbonsemlegesség elérése 2060-ra.

A Talatan Solar Park már most a világ legnagyobb naperőműparkja, de három éven belül tízszer akkora lesz, mint Manhattan / Fotó: LydiaLLL (illuszráció)

A világ legnagyobb naperőműparkja tízszer akkora lesz, mint Manhattan

A Talatan Solar Park jelenleg 16 930 megawatt kapacitással működik 420 négyzetkilométeren. A tervek szerint a következő három évben tovább bővítik, Manhattan területének tízszeresére, vagyis 610 négyzetkilométerre – ad leírást a park dimenzióiról a Noticias Ambientale.

A gigantikus létesítmény már most a világ legnagyobb naperőműparkja 7 millió napelemmel. Az erőmű 5 millió kínai háztartást lát el árammal.

A nagyfeszültségű vezetékek akár 1600 kilométeres távolságra is elszállítják a villamos energiát.

Mivel a Tibeti-fennsík 5000 méter magasan helyezkedik el, a levegő ritka, tiszta és hűvös, a napenergia nagyobb mértékben fogható fel, mint az Egyenlítő környékén.

A Talatan Solar Park csak egy része annak az óriási megújulóenergia-hálózatnak, amelyet Kína a Tibeti-fennsíkon épít. A cél, hogy a térség erős napsütését, hideg éghajlatát és nagy tengerszint feletti magasságát kihasználva olcsó és tiszta energiát állítson elő.

A naperőmű szomszédságában Kína szélenergia- és vízerőműveket is üzemeltet, amelyek összesen további több mint 12 ezer megawattot termelnek. A hálózat üzemeltetői a nappali napenergiát éjszakai szélárammal egyensúlyozzák, hogy stabil feszültséget és áramkimaradás-mentes ellátást biztosítsanak. Ezenkívül Csinghaj tartomány a felesleges napenergiát Senhszi tartománynak exportálja, cserébe pedig éjszaka kis mennyiségű szénalapú energiát kap vissza a hálózat egyensúlyának fenntartására.

Kína most már még magasabb hegyi völgyekben is épít naperőműveket a Tibeti-fennsíkon, bár kisebb méretűeket, mint a hatalmas Talatan Solar Park. Lhásza, Tibet fővárosa közelében egy kínai energetikai vállalat nemrég 150 megawattnyi napelemet telepített, több mint 5200 méteres tengerszint feletti magasságban.