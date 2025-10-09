Újabb bomba ketyeg: elképesztően eladósodtak az országok – sötét jövőt vázolt fel az IMF, Magyarország két szomszédja is bajban

Baljós képet festett a Nemzetközi Valutaalap vezetője Washingtonban. Kristalina Georgieva szerint a növekvő adósság magasabb kamatfizetésekkel jár, többe került hitelt fölvenni, kevesebb pénz jut más területekre és csökkenti a kormányok képességét, hogy enyhítsenek a sokkhatásokon. Ennek következtében pedig egyebek között tovább csökken a fejlett országoktól a leginkább rászoruló országoknak nyújtott támogatás - jegyezte meg.

Nagyon magas az országok adósság-szintje - figyelmeztet az IMF vezetője / Fotó: AFP

Az IMF legutóbbi, júliusi előrejelzésében 3 százalékos idei globális GDP-növekedést várt, az új becslést az IMF és a Világbank jövő heti, október 13-18. között tartandó közös őszi ülésszaka előtt ismertetik.

A globális gazdasági növekedés súlypontjai az évek során változtak, Kína növekedési üteme folyamatosan lassul, miközben a bővülés kulcsfontosságú motorja India lett - jegyezte meg az IMF vezetője.

A fenntartható növekedéshez hatékonyabb magánszektorra van szükség.

Kristalina Georgieva szerint túl sok országban "akadályozza a bürokrácia" a magánszektor termelékenységjavulását, ami gátja a startupok megjelenésének vagy fejlődésének.

A verseny kulcsfontosságú, és a szabályozásnak nem szabad tisztességtelen előnyt biztosítania vagy teremtenie

- véli az IMF vezérigazgatója.

Kristalina Georgieva strukturális reformokat szorgalmazott az ázsiai belső kereskedelem előmozdítására, üzletbarát politikát Afrikában, és nagyobb versenyképességet Európában. Az Egyesült Államok kapcsán a szövetségi adósság növekedésének megfékezésére és a háztartások megtakarításainak fellendítésére irányuló intézkedéseket sürgetett.

Az IMF vezetője szerint a globális gazdaság a vártnál ellenállóbbnak bizonyul az olyan jelentős sokkhatásokkal szemben, mint például Donald Trump elnök átfogó vámtarifái, de Kristalina Georgieva arra figyelmeztetett, hogy gazdasági bővülés nem biztos, hogy tartós lesz. "Mindenki csatolja be biztonsági övét" - mondta, és hozzátette: "a bizonytalanság az új normalitás, és ez velünk is marad."

Elkeserítő helyzet Ukrajnában

Összetörte Zelenszkij álmát a Világbank: vége a rózsaszín ködnek, már látszik a valóság az ukrán gazdaságról. Ukrajna gazdasága 2026-ban várhatóan csak 2 százalékkal fog növekedni, ami jócskán elmarad a korábbi 5,2 százalékos előrejelzéstől. A gyengülés főként a háború, az alacsony beruházások, az infrastruktúra romlása, a magas gázimport és az agrárkivitel csökkenése miatt következhet be.

A Világbank jelentősen lerontotta Ukrajnára vonatkozó előrejelzését.

A pénzügyi intézmény szerint 2026-ban csak 2 százalék lesz a gazdasági növekedés, ami jóval kevesebb a korábbi 5,2 százalékos várakozásnál – írja az ePravda. A Világbank jelentése kiemeli, hogy 2025 első felében az export értéke csaknem 5 százalékkal csökkent. Idén áprilisban a szervezet 7 százalékról 5,2 százalékra rontotta Ukrajna GDP-növekedési előrejelzését.