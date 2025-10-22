Óriási felfedezés: elhárult az elektromos autók akkumulátorának legnagyobb problémája – kínai tudósok jöttek rá

Kínai kutatócsoportok jelentős előrelépést értek el az összes szilárdtestű lítium-fém akkumulátorok egyik legnagyobb technikai problémájának megoldásában. A fejlesztésnek köszönhetően egy 100 kilós lítium-fém akku akár 1000 kilométernél is nagyobb hatótávolságot biztosíthat, míg korábban csak körülbelül 500 kilométert tudott – írja a CarNewsChina.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hagyományos szulfid alapú szilárd elektrolitok kemények és törékenyek, mint a kerámia, míg a lítium-fém anódok puhák és hajlékonyak. Emiatt a két anyag érintkezési felülete egyenetlen, ami megnehezíti az ionok mozgását, így az akkumulátor töltése és kisülése kevésbé hatékony. Ezt a problémát Kínában több kutatócsoport is különböző módokon próbálta megoldani, hogy javítsák az elektróda és az elektrolit közötti kapcsolatot.

A Kínai Tudományos Akadémia Fizikai Intézete jódionokat használ közvetítőként az érintkezési felületen. Ezek az ionok működés közben a határfelületre vándorolnak, vonzzák a lítiumionokat, és kitöltik az apró réseket. Ez az önműködő mechanizmus szorosabb kapcsolatot teremt az anyagok között, így közelebb kerülünk a használható szilárdtest-akkumulátorokhoz.

A második megoldás a Kínai Tudományos Akadémia Fémkutatási Intézetétől származik, és a rugalmasságra helyezi a hangsúlyt. Egy polimer alapú vázat fejlesztettek ki az elektrolithoz, ami jobban ellenáll a hajlításnak és csavarodásnak, mégis megőrzi a szerkezetét. A tesztek szerint az új anyag 20 ezer hajlítási ciklust és csavarást is kibírt sérülés nélkül.

Ráadásul extra kémiai anyagokkal javították az ionok mozgékonyságát, és az energiatárolási kapacitást akár 86 százalékkal növelték. A harmadik módszert a Tsinghua Egyetem kutatói találták ki, akik fluorozott poliéter anyagokkal erősítették meg az elektrolitot. A fluor nagyfeszültség-ellenállása stabil védőréteget képez az elektróda felületén, így az nem sérül meg nagy terhelés alatt.

Az így készült cellák átmentek a szúrási és 120 Celsius-fokos hőtűrési teszteken robbanás nélkül, ami nagyobb biztonságot és stabilitást jelent magas töltöttség mellett. Kínában a szilárdtest lítium-fém akkumulátorok egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy nagy energiasűrűséggel és biztonságosan működjenek, ugyanakkor további tesztekre és ipari ellenőrzésre van szükség, mielőtt piacra kerülhetnének.