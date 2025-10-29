Deviza
EUR/HUF388.65 +0.12% USD/HUF335.01 +0.57% GBP/HUF442.09 -0.04% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.63 -0.13% RON/HUF76.44 +0.1% CZK/HUF15.95 -0.11% EUR/HUF388.65 +0.12% USD/HUF335.01 +0.57% GBP/HUF442.09 -0.04% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.63 -0.13% RON/HUF76.44 +0.1% CZK/HUF15.95 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,141.14 +0.8% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL3,014 +2.59% OTP31,700 +1.38% RICHTER10,400 -0.67% OPUS552 -2.65% ANY7,180 0% AUTOWALLIS157 -1.26% WABERERS5,260 +5.2% BUMIX9,966.73 -0.23% CETOP3,669.28 +0.16% CETOP NTR2,293.91 +0.16% BUX107,141.14 +0.8% MTELEKOM1,800 -0.11% MOL3,014 +2.59% OTP31,700 +1.38% RICHTER10,400 -0.67% OPUS552 -2.65% ANY7,180 0% AUTOWALLIS157 -1.26% WABERERS5,260 +5.2% BUMIX9,966.73 -0.23% CETOP3,669.28 +0.16% CETOP NTR2,293.91 +0.16%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
államosítás
Németország
finomító
orosz olaj

Németország a tűzzel játszik: elsőként államosíthatja Putyin egyik legnagyobb olajcégét – hiába figyelmeztetett az orosz állam a bosszúra?

Újra napirendre került Berlinben a Rosznyeft németországi érdekeltségeinek jövője, miután az Egyesült Államok szankciókat vezetett be az orosz olajóriás ellen. A német kormány most az államosítás lehetőségét is mérlegeli, miközben ideiglenes mentességet kapott a szankciók alól 2026 tavaszáig. A döntés Németország energiaellátásának egyik legfontosabb kérdésévé vált.
VG
2025.10.29, 21:40
Frissítve: 2025.10.29, 21:47

Újra napirendre került Németországban az orosz Rosznyeft németországi érdekeltségeinek államosítása, miután az Egyesült Államok szankciókat vezetett be az orosz olajipari vállalattal szemben. A berlini kormány jelenleg ideiglenes mentességet élvez a korlátozások alól, de a hosszú távú megoldás továbbra is bizonytalan. A helyzet rávilágít arra, milyen bonyolult gazdasági és politikai függés maradt fenn Berlin és Moszkva között az ukrajnai háború kezdete után is.

Németország a tűzzel játszik: elsőként államosíthatja Putyin egyik legnagyobb olajcégét
Németország a tűzzel játszik: elsőként államosíthatja Putyin egyik legnagyobb olajcégét – hiába figyelmeztetett az orosz állam a bosszúra? / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Reuters értesülései szerint a német gazdasági minisztériumban két forgatókönyvet vizsgálnak: az egyik szerint Berlin tartós felmentést próbál elérni az amerikai szankciók alól, a másik pedig a Rosznyeft német érdekeltségeinek állami tulajdonba vételét és későbbi eladását egy külföldi befektetőnek. A minisztérium szóvivője megerősítette, hogy Washington ideiglenes mentességet biztosított 2026 áprilisáig, ami átmeneti megoldásként szolgál, de nem zárja ki a további lépéseket.

A Rosznyeft Deutschland a schwedti olajfinomítóban rendelkezik többségi tulajdonnal, 

mely a berlini régió üzemanyag-ellátásának kulcsfontosságú eleme: innen látják el a fővárosi repülőteret, a kelet-németországi benzinkutak többségét, valamint a helyi vegyipari üzemeket is. Emellett részesedéssel bír a MiRo és Bayernoil finomítókban is. A német kormány 2022-ben, az orosz–ukrán háború kitörése után helyezte a vállalatot állami felügyelet alá, hogy megakadályozza az orosz befolyást az ország energiaellátásában.

A hat hónapos időtartamokra meghosszabbított felügyeleti konstrukciót jogilag mindvégig átmeneti vészintézkedésként kezelték, ám minden újabb meghosszabbítással nő a kockázata annak, hogy a döntést bíróság előtt támadják meg. Berlin ezért eddig tartózkodott a teljes államosítástól, attól tartva, hogy Moszkva kártérítési igényt nyújtana be, vagy válaszlépéseket tenne a Németországban működő orosz vállalatok és a Oroszországban befektető német cégek ellen.

Nagyot nyernének a németek az államosítással

A Rosznyeft német érdekeltségeinek értékét az orosz sajtó 7 milliárd dollárra becsüli, de források szerint valós piaci értéke ennél jóval alacsonyabb lehet. Moszkva korábban figyelmeztette Európát: bármilyen államosítási lépés „ellenséges cselekedetnek” minősülne, és válaszlépésekre számíthat az, aki orosz tulajdonú vagyont foglal el.

A Rosznyeft már 2024 márciusa óta próbálja eladni németországi üzletrészeit, de eddig nem talált vevőt. A Bundestag Zöldpárti képviselője, Michael Kellner szerint azonban a kormánynak határozottan cselekednie kellene: „A Rosznyeft német érdekeltsége rendszerszinten fontos az ország energiaellátása szempontjából, ezért az államosítás az egyetlen ésszerű lépés” – mondta a politikus.

Kellner hozzátette, hogy 

korábban Katar és Kazahsztán is érdeklődött a Rosznyeft-üzletrészek megvásárlása iránt, 

de nem tudni, hogy ez az érdeklődés fennmaradt-e. Németország azóta Kazahsztánból szerzi be az olajat, melyet ugyanakkor orosz vezetéken keresztül szállítanak – ez pedig továbbra is Moszkva technikai ellenőrzése alatt áll.

A német kormány tehát egy kényes egyensúlyban próbál lavírozni: miközben igyekszik függetlenedni az orosz energiától, továbbra is függ olyan infrastruktúrától, melyhez Oroszországnak kulcsszerepe van. A mostani ideiglenes amerikai mentesség némi levegőhöz juttatja Berlint, de hosszú távon dönteni kell: marad-e a felügyeleti modell, vagy ténylegesen állami kézbe kerülnek a Rosznyeft német érdekeltségei.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu