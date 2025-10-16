Ez gyors volt: Amerika máris rájött, hogyan védheti ki Kína halálos csapását – hatalmas gyárat épít a bányavállalat
A Titan Mining kedden bejelentette, hogy grafitkoncentrátum-gyártásba kezd a New York állambeli Empire State Mines létesítményében. A hír hatására az amerikai vállalat részvényei 26,8 százalékkal emelkedtek a keddi kereskedés során – írja a Reuters.
A Titan azt tervezi, hogy a termelést évi 40 ezer tonnára növeli, ami a cég szerint az amerikai grafitigény mintegy felét fedezhetné.
A vállalat New York-i üzeme természetes pehelygrafitot fog előállítani mikronizált és nagy tisztaságú formában, amelyet a cég Kilbourne-lelőhelyéről szereznek be.
A bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy Kína kiterjesztette az exportkorlátozásokat a ritkaföldfémekre. Peking, amely korábban már korlátozta a ritkaföldfémek kivitelét, múlt héten öt új ásványt is felvett az exportellenőrzési listára, így összesen 12 anyag esik már korlátozás alá. Az új szabályozás szerint az exporthoz Pekingtől engedélyt kell kérni, ha a termékek legalább 0,1 százalékban kínai eredetű anyagot tartalmaznak. A nyersanyagok nemzetközi kereskedelmébe való beavatkozást súlyosbítja, hogy Kína uralja a globális grafitpiacot, a világ készletének több mint 90 százalékát ott finomítják.
„Kína döntése, hogy szigorítja a grafitexportot, rávilágít a biztonságos hazai ellátás fontosságára” – mondta Rita Adiani, az amikai vállalat vezérigazgatója, hozzátéve, hogy a Kínától való elmozdulás kedvező hatással lesz a Titanra.
A grafit, a lítium, a kobalt, az alumínium és a ritkaföldfémek – például a neodímium és a diszprózium – kulcsfontosságú anyagok az elektromos járművek akkumulátoraihoz, a szélturbinákhoz és az áramellátó hálózatokhoz.
Amerika nem hagyja válasz nélkül a kínai exportkorlátozásokat
Donald Trump pénteken a Truth Socialon azt írta, hogy az Egyesült Államok „óriási szintre” fogja emelni a kínai kereskedelemre kivetett vámokat, miután Peking szigorú exportkorlátozásokat vezetett be a kritikus ritkaföldfémekre. Az elnök szerint Kína „nagyon ellenséges” lépést tett, és más országokat is magára fog haragítani a felesleges ellenségeskedésével.
Az amerikai elnök jelezte, hogy nincs értelme találkozni Hszi Csin-pinggel, mivel szerinte Kína „túszul ejtette a világot” ritkaföldfém-monopóliumával.
A kínai exportkorlátozások december 1-jén lépnek életbe, éppen a jelenlegi kereskedelmi tűzszünet lejárta előtt. Elemzők szerint Peking ezzel próbálja erősíteni tárgyalási pozícióját a közelgő csúcstalálkozón. A ritkaföldfémek piaci jelentősége miatt az amerikai adminisztráció válaszlépései, köztük a belföldi termelés fokozása és további exportkorlátozások bevezetése, szinte borítékolhatók.
Az amerikai kormány az utóbbi időben fokozta erőfeszítéseit, hogy csökkentse Kínától való függőségét a kulcsfontosságú nyersanyagok terén. Ennek részeként egyes állami támogatásokat részesedéssé alakítanak át, hogy erősítsék a belföldi ásványinyersanyag- és félvezetőellátási láncokat.
Lépett a Pentagon, kilőtt az egyik cég árfolyama
Az Egyesült Államok kormánya részesedést vásárolt az MP Materialsban. A Pentagonnal kötött megállapodás értelmében az amerikai ritkaföldfém-kitermelő vállalat óriásgyárat épít, amellyel a védelmi ipart és a versenyszférát is ellátja mágnesekkel. Ez azt jelenti, hogy az amerikai gazdaság Kínától való függősége csökken a ritkaföldfémek terén.