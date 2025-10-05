Deviza
EUR/HUF388.65 +0.12% USD/HUF331.13 +0.13% GBP/HUF449.24 +0.81% CHF/HUF419.11 +0.84% PLN/HUF91.39 +0.12% RON/HUF76.41 +0.12% CZK/HUF16.03 +0.12% EUR/HUF388.65 +0.12% USD/HUF331.13 +0.13% GBP/HUF449.24 +0.81% CHF/HUF419.11 +0.84% PLN/HUF91.39 +0.12% RON/HUF76.41 +0.12% CZK/HUF16.03 +0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
figyelmeztető jel
amerikai fogyasztó
amerikai gazdaság

Vannak olyan mutatók, amiket nem használnak az elemzők, de érzékeltetik a rideg valóságot a gazdaságról

A közgazdasági mutatók szerint még nincs baj. A fogyasztók már kezdik meghúzni a nadrágszíjat, ami nem jó jel az amerikai gazdaság számára.
M. Cs.
2025.10.05., 17:46
Fotó: Unsplash

A közgazdászok hagyományos és jól bevált mutatókkal mérik az amerikai gazdaság állapotát, mint például a foglalkoztatottság, az ipari termelés vagy a kiskereskedelmi forgalom, amelyek mind azt mutatják, hogy bár lassul a növekedés, de nincs nagy baj. Vannak azonban olyan hétköznapi dolgok, amelyek sokkal többet árulnak el a világ legnagyobb gazdaságát mozgató amerikai fogyasztókról, és a kép nem túl rózsás.

amerikai gazdaság
Bajban van az amerikai gazdaság, ha az emberek spórolni kezdenek / Fotó: NurPhoto via AFP

A hivatalos adatok szerint az amerikai GDP a második negyedévben 3,3 százalékkal bővült, a kompozit beszerzésimenedzser-index szeptemberben is maradt a bővülést jelző 50 pont felett, bár 54,6 pontról 53,6 pontra esett vissza, lassult a szolgáltatóipar és a feldolgozóipar teljesítménye is.

A fogyasztók azonban a hagyományos mutatók szerint is óvatosabbak, ezt igazolja egy sor már olyan tény is, amelyet a közgazdászok nem használnak. Ilyen például 

  • a hotdog-fogyasztás, 
  • a zaciba és moziba járás, 
  • a kempingezés 
  • vagy a nassolnivalók vásárlása a benzinkutak boltjaiban.

Egyre jobban fogy a recessziós menü

A CNN összeállítása szerint a hot dog különösen jó mutató: amikor hirtelen megugranak az eladások az utcai standoknál, akkor tudni lehet, hogy az emberek az olcsóbb ételeket választják a drágább hamburgerek helyett.

Drámai forgalomnövekedést tapasztaltunk 2008–2009-ben, amikor a pénzügyi válság miatt minden összeomlott, és most ugyanezt érezzük – nyilvánvalóan kisebb mértékben, de a minta ugyanaz

– nyilatkozta a hírtelevíziónak Rachel Gray, az öt évtizede működő manhattani Gray’s Papaya hotdog-étterem tulajdonosa.

A legjobb mutató pedig a két frankfurti virsliből és egy adag trópusi italból álló „recessziós menü” – ha az nagyon fogyni kezd, akkor általában azt jelzi, hogy az emberek nehezebb időkön mennek keresztül. Az elmúlt hetekben pedig egyre több fogy a 7,5 dollárba (kb. 2500 forintba) kerülő menüből, és még többen választják a még olcsóbb, ötdolláros, egyvirslis változatot, hogy spóroljanak az evésen.

New York City Daily Life And Economy
Olcsóbb hot dogra váltanak a drága hamburger helyett / Fotó: NurPhoto via AFP

A helyzeten tovább ronthat az amerikai kormányzati leállás, mivel 750 ezer szövetségi alkalmazottat küldtek, ki tudja, milyen hosszú időre fizetés nélküli kényszerszabadságra.

Mi történik a kartondobozokkal?

Még drámaibb dolog történik a kartondobozokkal. A házhoz szállítások korában normális esetben tele vannak a szelektív hulladékgyűjtők, az otthoni tárolóhelyiségek és a lakóépületek folyosói kartondobozokkal.

Ehhez képest most az Egyesült Államokban egy évtizedes mélypontra süllyedt a kartondobozok szállítása, és a mindenütt jelen lévő termékek gyártói csökkentik a termelést és elbocsátják az alkalmazottakat.

Az amerikai gyártási kapacitás 9 százaléka szűnik meg,

ami Jadrian Wooten, a Virginia Tech közgazdász professzora szerint a legnagyobb visszaesés az ágazatban a 2008-as pénzügyi válság óta.

Sydney,,Australia,-,2023-07-12,Amazon,Prime,Boxes,And,Envelopes,Delivered
Sorra állnak le a kartondobozgyártó üzemek / Fotó: Daria Nipot / shutterstock

„Ha feltételezzük, hogy a kartondobozok vezető mutatók, akkor ez rossz előjel lehet a jövőre nézve” – írta Wooten. „Ha csökkentik a termelést, az valószínűleg válasz a megrendelések visszaesésére, ami gyengébb keresletre utal a gazdaság egészében. Ha a szállítások továbbra is csökkennek, akkor más mutatók, például a GDP vagy a munkanélküliség is végül utolérhetik ezt a tendenciát” – írta a Monday Morning Economist hírlevelében.

A kereslet csökkenése rossz hír az amerikai gazdaság számára

Bár a kartondobozgyártás visszaesése nem feltétlenül az árucikkek iránti kereslet csökkenésének tudható be, a visszaesés más területeken is megfigyelhető a szállítási ágazatban.

A zaciknak mindig jól megy / Fotó: EZPawn

Az észak-amerikai szállítmányok összesített mennyiségét mérő Cass Freight Index a legalacsonyabb szinten van a koronavírus-járvány kezdeti szakasza óta. „Akár a teherfuvarozási, akár a konténerpiacot nézzük, mindkettő azt mutatja, hogy valódi probléma van az áruk iránti kereslettel, és ez a helyzet csak romlik” – mondta Adam Josephson, aki hosszú ideig papír- és csomagolóanyag-elemzőként dolgozott, és jelenleg gazdasági hírlevelet szerkeszt.

A zacik sosem panaszkodhatnak

Vannak azonban más figyelmeztető jelek is. A magas kamatok és szigorúbb bírálás miatt egyre nehezebb hitelt felvenniük az alacsonyabb jövedelműeknek, így kénytelenek a zálogházakhoz fordulni, ha pénzre van szükségük.

Ennek következtében a második negyedévben 

rekordot döntött az országszerte zacikat üzemeltető EZCorp bevétele.

Bár az általuk nyújtott kölcsön általában elég alacsony, csak nagyjából kétszáz dollár, ez néha elég is ahhoz, hogy meg tudják tankolni az autót vagy kifizessenek egy váratlanul jött csekket.

„Ez az üzletág minden ciklusban jól teljesít” – mondta a hírtelevíziónak Timothy Jugmand, az EZCorp pénzügyi igazgatója. „Válság idején kissé több a hitelfolyósítás, az értékesítési árrés pedig csökken. Amikor pedig a fogyasztók kissé stabilabbnak érzik a helyzetet, akkor valamivel többet keresünk az eladásokból és kevesebbet a hitelekből. Jelenleg egyértelműen a hitelek vezetnek” – tette hozzá.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Németország

Felvázolták a németek, mi történne, ha a NATO lelőne egy orosz gépet – jobb, ha idáig nem jutunk el

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek megvannak az eszközei arra az esetre, ha a NATO az orosz vadászgépek lelövésével reagálna egy esetleges légtérsértésre.
9 perc
amerikai fogyasztó

Vannak olyan mutatók, amiket nem használnak az elemzők, de érzékeltetik a rideg valóságot a gazdaságról

Egyre jobban fogy a recessziós menü, érdemes a hagyományos megközelítésen túl is vizsgálódni. Például hogy milyen ételt vesznek az emberek. Erre is jó a hot dog.
8 perc
áramtermelés

Annyi áramot visz el a mesterséges intelligencia, hogy már turbinákból is komoly hiány van – az erőművek „szívére” akár éveken át kell várni

A gázturbinák iránti igény a gyártókat is meglepte, sokszor évekig kell várni, hogy azok megérkezzenek.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu