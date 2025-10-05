Vannak olyan mutatók, amiket nem használnak az elemzők, de érzékeltetik a rideg valóságot a gazdaságról

A közgazdászok hagyományos és jól bevált mutatókkal mérik az amerikai gazdaság állapotát, mint például a foglalkoztatottság, az ipari termelés vagy a kiskereskedelmi forgalom, amelyek mind azt mutatják, hogy bár lassul a növekedés, de nincs nagy baj. Vannak azonban olyan hétköznapi dolgok, amelyek sokkal többet árulnak el a világ legnagyobb gazdaságát mozgató amerikai fogyasztókról, és a kép nem túl rózsás.

Bajban van az amerikai gazdaság, ha az emberek spórolni kezdenek / Fotó: NurPhoto via AFP

A hivatalos adatok szerint az amerikai GDP a második negyedévben 3,3 százalékkal bővült, a kompozit beszerzésimenedzser-index szeptemberben is maradt a bővülést jelző 50 pont felett, bár 54,6 pontról 53,6 pontra esett vissza, lassult a szolgáltatóipar és a feldolgozóipar teljesítménye is.

A fogyasztók azonban a hagyományos mutatók szerint is óvatosabbak, ezt igazolja egy sor már olyan tény is, amelyet a közgazdászok nem használnak. Ilyen például

a hotdog-fogyasztás,

a zaciba és moziba járás,

a kempingezés

vagy a nassolnivalók vásárlása a benzinkutak boltjaiban.

Egyre jobban fogy a recessziós menü

A CNN összeállítása szerint a hot dog különösen jó mutató: amikor hirtelen megugranak az eladások az utcai standoknál, akkor tudni lehet, hogy az emberek az olcsóbb ételeket választják a drágább hamburgerek helyett.

Drámai forgalomnövekedést tapasztaltunk 2008–2009-ben, amikor a pénzügyi válság miatt minden összeomlott, és most ugyanezt érezzük – nyilvánvalóan kisebb mértékben, de a minta ugyanaz

– nyilatkozta a hírtelevíziónak Rachel Gray, az öt évtizede működő manhattani Gray’s Papaya hotdog-étterem tulajdonosa.

A legjobb mutató pedig a két frankfurti virsliből és egy adag trópusi italból álló „recessziós menü” – ha az nagyon fogyni kezd, akkor általában azt jelzi, hogy az emberek nehezebb időkön mennek keresztül. Az elmúlt hetekben pedig egyre több fogy a 7,5 dollárba (kb. 2500 forintba) kerülő menüből, és még többen választják a még olcsóbb, ötdolláros, egyvirslis változatot, hogy spóroljanak az evésen.

Olcsóbb hot dogra váltanak a drága hamburger helyett / Fotó: NurPhoto via AFP

A helyzeten tovább ronthat az amerikai kormányzati leállás, mivel 750 ezer szövetségi alkalmazottat küldtek, ki tudja, milyen hosszú időre fizetés nélküli kényszerszabadságra.