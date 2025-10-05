Vannak olyan mutatók, amiket nem használnak az elemzők, de érzékeltetik a rideg valóságot a gazdaságról

A közgazdászok hagyományos és jól bevált mutatókkal mérik az amerikai gazdaság állapotát, mint például a foglalkoztatottság, az ipari termelés vagy a kiskereskedelmi forgalom, amelyek mind azt mutatják, hogy bár lassul a növekedés, de nincs nagy baj. Vannak azonban olyan hétköznapi dolgok, amelyek sokkal többet árulnak el a világ legnagyobb gazdaságát mozgató amerikai fogyasztókról, és a kép nem túl rózsás.
A hivatalos adatok szerint az amerikai GDP a második negyedévben 3,3 százalékkal bővült, a kompozit beszerzésimenedzser-index szeptemberben is maradt a bővülést jelző 50 pont felett, bár 54,6 pontról 53,6 pontra esett vissza, lassult a szolgáltatóipar és a feldolgozóipar teljesítménye is.
A fogyasztók azonban a hagyományos mutatók szerint is óvatosabbak, ezt igazolja egy sor már olyan tény is, amelyet a közgazdászok nem használnak. Ilyen például
A CNN összeállítása szerint a hot dog különösen jó mutató: amikor hirtelen megugranak az eladások az utcai standoknál, akkor tudni lehet, hogy az emberek az olcsóbb ételeket választják a drágább hamburgerek helyett.
Drámai forgalomnövekedést tapasztaltunk 2008–2009-ben, amikor a pénzügyi válság miatt minden összeomlott, és most ugyanezt érezzük – nyilvánvalóan kisebb mértékben, de a minta ugyanaz
– nyilatkozta a hírtelevíziónak Rachel Gray, az öt évtizede működő manhattani Gray’s Papaya hotdog-étterem tulajdonosa.
A legjobb mutató pedig a két frankfurti virsliből és egy adag trópusi italból álló „recessziós menü” – ha az nagyon fogyni kezd, akkor általában azt jelzi, hogy az emberek nehezebb időkön mennek keresztül. Az elmúlt hetekben pedig egyre több fogy a 7,5 dollárba (kb. 2500 forintba) kerülő menüből, és még többen választják a még olcsóbb, ötdolláros, egyvirslis változatot, hogy spóroljanak az evésen.
A helyzeten tovább ronthat az amerikai kormányzati leállás, mivel 750 ezer szövetségi alkalmazottat küldtek, ki tudja, milyen hosszú időre fizetés nélküli kényszerszabadságra.
Még drámaibb dolog történik a kartondobozokkal. A házhoz szállítások korában normális esetben tele vannak a szelektív hulladékgyűjtők, az otthoni tárolóhelyiségek és a lakóépületek folyosói kartondobozokkal.
Ehhez képest most az Egyesült Államokban egy évtizedes mélypontra süllyedt a kartondobozok szállítása, és a mindenütt jelen lévő termékek gyártói csökkentik a termelést és elbocsátják az alkalmazottakat.
Az amerikai gyártási kapacitás 9 százaléka szűnik meg,
ami Jadrian Wooten, a Virginia Tech közgazdász professzora szerint a legnagyobb visszaesés az ágazatban a 2008-as pénzügyi válság óta.
„Ha feltételezzük, hogy a kartondobozok vezető mutatók, akkor ez rossz előjel lehet a jövőre nézve” – írta Wooten. „Ha csökkentik a termelést, az valószínűleg válasz a megrendelések visszaesésére, ami gyengébb keresletre utal a gazdaság egészében. Ha a szállítások továbbra is csökkennek, akkor más mutatók, például a GDP vagy a munkanélküliség is végül utolérhetik ezt a tendenciát” – írta a Monday Morning Economist hírlevelében.
Bár a kartondobozgyártás visszaesése nem feltétlenül az árucikkek iránti kereslet csökkenésének tudható be, a visszaesés más területeken is megfigyelhető a szállítási ágazatban.
Az észak-amerikai szállítmányok összesített mennyiségét mérő Cass Freight Index a legalacsonyabb szinten van a koronavírus-járvány kezdeti szakasza óta. „Akár a teherfuvarozási, akár a konténerpiacot nézzük, mindkettő azt mutatja, hogy valódi probléma van az áruk iránti kereslettel, és ez a helyzet csak romlik” – mondta Adam Josephson, aki hosszú ideig papír- és csomagolóanyag-elemzőként dolgozott, és jelenleg gazdasági hírlevelet szerkeszt.
Vannak azonban más figyelmeztető jelek is. A magas kamatok és szigorúbb bírálás miatt egyre nehezebb hitelt felvenniük az alacsonyabb jövedelműeknek, így kénytelenek a zálogházakhoz fordulni, ha pénzre van szükségük.
Ennek következtében a második negyedévben
rekordot döntött az országszerte zacikat üzemeltető EZCorp bevétele.
Bár az általuk nyújtott kölcsön általában elég alacsony, csak nagyjából kétszáz dollár, ez néha elég is ahhoz, hogy meg tudják tankolni az autót vagy kifizessenek egy váratlanul jött csekket.
„Ez az üzletág minden ciklusban jól teljesít” – mondta a hírtelevíziónak Timothy Jugmand, az EZCorp pénzügyi igazgatója. „Válság idején kissé több a hitelfolyósítás, az értékesítési árrés pedig csökken. Amikor pedig a fogyasztók kissé stabilabbnak érzik a helyzetet, akkor valamivel többet keresünk az eladásokból és kevesebbet a hitelekből. Jelenleg egyértelműen a hitelek vezetnek” – tette hozzá.
