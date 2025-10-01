Nincs tovább: mostantól leállt az amerikai kormányzat, nem tudta kivédeni Trump – az egész világ feszülten figyel

A Fehér Ház bejelentette: leállt az amerikai kormány működése, miután a szenátus nem fogadta el a republikánusok által támogatott költségvetési javaslatot, amely a finanszírozást november 21-ig biztosította volna. A patthelyzet miatt több ezer kormányzati dolgozót kényszerszabadságra küldhetnek, mások pedig fizetés nélkül dolgozhatnak a finanszírozás helyreállításáig.

Leállt az amerikai kormány, a szövetségi ügynökségek működése is veszélybe került / Fotó: AFP

A szövetségi ügynökségek működése is veszélybe került. A demokraták egy 1500 milliárd dolláros egészségügyi csomaghoz kötik a költségvetés elfogadását, ami a Trump-adminisztráció álláspontja szerint több száz milliárd dollárt tartalmaz az országban illegálisan tartózkodók ellátására, miközben amerikaiak nehezen tudják előteremteni az egészségügyi számláik fedezetének költségét.

Chuck Schumer New York-i demokrata szenátor viszont kijelentette, hogy a csomag az amerikai nép egészségügyi ellátásáról szól. Ha a kongresszus elfogadná a republikánusok által szorgalmazott átmeneti finanszírozásról szóló javaslatot, akkor ideiglenesen megoldódna a helyzet.

A képviselőház már elfogadta a javaslatot, a szenátusban azonban elakadt. A száztagú felsőházban az elfogadáshoz 60 igen szavazatra van szükség, ahol a republikánusok 53, a demokraták 47 vokssal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy legkevesebb hét demokratának is igennel kell szavaznia.

A kormányzati leállás miatt késik a fontos gazdasági adatok közzététele

Az amerikai kormány többször leállt, de a legtöbb esetben csak napokig nem működött a kormányzat, a leghosszabb leállás 35 napig tartott Trump első elnöksége idején, 2018 végétől 2019 januárig. 2018-ban szintén a költségvetés terén akadt vita, főleg a déli határfal finanszírozásával kapcsolatos nézeteltérések miatt nem tudtak sokáig dűlőre jutni a felek.

A korábbi leállások valóban alig hagytak nyomot, ha visszaestek is a piacok, aztán gyorsan helyreálltak. A legtöbb közgazdász úgy becsüli, hogy egyhetes leállás 0,1 százalékponttal csökkenti a GDP-t, a Bank of America szerint pedig a rövid távú veszteségek általában könnyen megtérülnek a következő negyedévekben.