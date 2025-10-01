Már a nyugati elit is óvatosan költ: behúzta a féket a luxusingatlan-piac – golyóállónak hitték, most óriási repedések jelentek meg

Az évekig megállíthatatlannak tűnő amerikai luxusingatlan-piac most először mutatja a gyengülés jeleit: az eladások országosan csökkennek, a drágulás meredeken lelassult, miközben egyes városokban túl nagy a kínálat, másutt pedig éppen a készlet hiánya fékezi a piacot.

Az amerikai luxusingatlan-piac sokáig sérthetetlennek tűnt, most viszont először mutatkoznak repedések, és nem is akármekkorák / Fotó: Robert Harding via AFP

Az elmúlt években a luxuslakások tartották életben az amerikai ingatlanpiacot: a tehetős vásárlók akkor is pörgették a piacot, amikor a kamatemelések és a bizonytalan gazdasági kilátások elriasztották az átlagos háztartásokat. Most azonban meglátszott az első nagyobb törés.

A Redfin ingatlanügynökség adatai szerint augusztus végéig az előző évhez képest 0,7 százalékkal estek vissza a luxusingatlan-eladások, ami 2013 óta a legalacsonyabb nyári szint.

Az árak sem hasítanak úgy, mint tavaly: a luxusnak számító, felső 5 százalékba tartozó ingatlanok medián eladási ára 1,25 millió dollárra emelkedett, ami 3,9 százalékos növekedés – szemben a 2024-es 6 százalék feletti ütemmel.

A szakértők szerint

a piaci bizonytalanság,

az év elején kirobbant vámháború

és a vagyonok ingadozása

hűtötte le a vásárlók kedvét.

A helyzet városról városra eltérő képet mutat. San Franciscóban például 13 százalékkal esett vissza az 5 millió dollár feletti tranzakciók száma, Dallasban pedig egy 12,5 millió dollárért kínált villát 11 millió körül sikerült csak értékesíteni. Bár a szektor vevői általában nem érzékenyek a magas kamatokra, túlfizetni azonban már ők sem hajlandók.

Miami ezzel szemben a kínálat hiányától szenved. Bár a mediánár 4,2 millió dollárra emelkedett, az eladások egy év alatt közel 20 százalékkal estek vissza. A kínálat szűkössége felhajtotta az árakat, egy tavaly 23,9 millióért eladott vízparti villa ma már 32 millióért készül újra a piacra.