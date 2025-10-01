Meddig száguld még az arany? Újabb történelmi csúcs az amerikai kormányzati leállás miatt

Az arany unciánkénti spot ára elérte 3875,32 dollárt, amivel újabb történelmi rekordot ért el. A kurzus jelenleg 3860 dollár körül mozog, miközben az amerikai arany decemberi szállítású határidős ára 3887,4 dollárra nőtt. A növekedésre azután került sor, hogy az Egyesült Államok szövetségi kormánya hivatalosan leállt, miután a kongresszus nem tudott megegyezni a szövetségi finanszírozás meghosszabbításáról, ami növelte a biztonságos menedékhelyként szolgáló nemesfém értékét.
Ehhez fontos hozzátenni, hogy az arany kurzusa az elmúlt két évben zsinórban dönti a csúcsokat, ami több tényezővel magyarázható. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federel Reserve (Fed) szeptemberben csökkentette az alapkamatot, az elemzők egy része arra számít, hogy idén tovább folytatódhat a kamatvágás.
Az arany nem kamatozik, ezért a Fed kamatcsökkentési ciklusa kedvezően hathat a nemesfémre, mivel a kamatvágás visszafogja a biztos befektetéseknek számító államkötvények hozamát. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a kormányzati leállás miatt késik a fontos gazdasági adatok, köztük a foglalkoztatási statisztika közzététele, ami jelentősen befolyásolja a Fedet abban, hogy miként alakítsa kamatpolitikáját.
A nemesfém árfolyamát pörgették a vámháború okozta bizonytalanságok, miközben nem ért véget az orosz–ukrán és az izraeli háború sem. A biztonságos menedék iránti kereslet miatt más nemesfémek ára is jelentős emelkedést mutatott a héten, a platina és az ezüst ára 12, illetve 14 éves csúcsot ért el.
Mivel az arany évezredeken keresztül, békében és háborúban egyaránt megőrizte értékét, a nemesfém egyfajta biztosítéknak tekinthető a válságos időszakokban. Az aranytartalék az állam (pontosabban a központi bank) által megvásárolt, bel- és külföldön tárolt, fizikai valójában, rúd formátumban létező, a nemzetközi pénzügyi rendszer kockázataitól független nemesfémtartalék.
Korábban ez képezte a pénzkibocsátás alapját, egy adott ország mindösszesen annyi valutát bocsáthatott ki, amennyi az aranytartaléka volt, mára azonban ez a funkciója megszűnt. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) az 1924-es alapítása óta tart aranytartalékot.
A rendszerváltás után a jegybank akkori vezetésének döntésével Magyarország aranytartaléka több lépcsőben 46 tonnáról 3,1 tonnára csökkent, és a készlet egészen 2018-ig változatlan maradt. Az MNB 2018 óta többször döntött az aranytartalék jelentős növeléséről, legutoljára tavaly szeptemberben, így az állomány 110 tonnára nőtt.
Hatalmas aranylelőhelyre bukkantak Kínában
Kína számít a világ legnagyobb aranytermelőjének, a távol-keleti országban most egy újabb lelőhelyet fedeztek fel. A Vangu aranymezőn becslések szerint 1100 tonna nemesfém rejtőzhet. A hírről csak kínai források számoltak be, nemzetközi szakértők egyelőre nem vizsgálták meg az aranymezőt.
