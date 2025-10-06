Sorra dönti a történelmi csúcsokat az arany, ez a rali azonban más, mint a többi

Az arany az 1970-es évek óta nem látott mértékű ralit produkál, amit szakértők szerint „aranyozott FOMO” hajt – azaz a befektetők attól félnek, hogy kimaradnak a nagy árfolyam-emelkedésből, miközben az inflációtól tartva egyre többen veszik be a nemesfémet a portfóliójukba.

Bekerült a klasszikus portfóliókba is az arany, immár nem csak vészhelyzeti tartalék / Fotó: Science Photo Library via AFP

Az arany ára idén közel 50 százalékkal szárnyalt, és unciánként 3800 dollár fölé, történelmi csúcsra emelkedett, miután Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborúja menekülőeszközökbe terelte a befektetőket, és meggyengítette a dollárt.

Mindenki fél, hogy kimarad a raliból

Még amikor a vámháború által okozott piaci volatilitás a nyáron csillapodott, az aranyár akkor is tovább emelkedett; szeptemberben közel 12 százalékkal nőtt, ami a legnagyobb havi növekedés 2011 óta. A befektetési szakemberek szerint a kulcsfontosságú tényező az volt, hogy a jegybanki aranyvásárlások évei után a befektetők szélesebb köre is beszállt az emelkedő árfolyamok hajszolásába.

Ez az aranyozott FOMO

– mondta a Financial Timesnak Luca Paolini, a Pictet Asset Management vezető stratégája, utalva a „fear of missing out”, azaz a „kimaradástól való félelem” jelenségére, amely a technológiai óriáscégek részvényeinek és más piacoknak a szárnyalását is táplálta. „Az arany olyan fontossá vált… hogy egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Eljött az a pont, amikor lehetetlenné válik, hogy ne legyen belőle a portfólióban” – tette hozzá.

A piac „kissé megbolondult”

– mondta Nicky Shiels, az MKS Pamp nemesfém-kereskedő és -finomító elemzője, hozzátéve, hogy az igazi „játékszabály-változtató tényező” az aranyalapú tőzsdén kereskedett alapokba (ETF-ekbe) történő hatalmas beáramlás volt, amelyek olcsó és népszerű befektetési eszközök mind a kis-, mind az intézményi befektetők körében.