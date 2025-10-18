Trump mindent megtesz, hogy megmentse a barátját a választási bukástól: kinyíltak a dollárcsapok – de lehet, hogy az amerikai elnök sem tud segíteni
Az amerikai nagybankok már tárgyalnak az amerikai kormányzattal egy húszmilliárd dolláros hitel nyújtásáról Argentínának, a washingtoni segítség azonban talán kevés lehet ahhoz, hogy megmentse Javier Milei elnököt. Az október végi félidős argentin választás ugyanis népszavazás lesz a politikájáról, és bár ért el jelentős gazdasági sikereket, az emberek ezt nem érzik, sorra zárnak be az üzemek.
A Semafor amerikai hírportál értesülése szerint olyan pénzintézetek tárgyalnak a washingtoni pénzügyminisztériummal a hitel nyújtásáról, mint
- a JPMorgan,
- a Bank of America,
- a Goldman Sachs
- és a Citigroup,
miután az Egyesült Államok peso vásárlásával sietett Argentína segítségére. A szintén 20 milliárd dolláros devizacsere-keretmegállapodás hírére szinte azonnal erősödni kezdtek az amerikai dollárban kibocsátott argentin államkötvények és a peso is.
Ha a teljes üzletet nyélbe ütik, akkor
az Egyesült Államok negyvenmilliárd dollárral támogatja meg Latin-Amerika harmadik legnagyobb gazdaságát.
Az érintett bankok, valamint Argentína nem kommentálta egyelőre a portál értesülését.
Veszélyben Javier Milei sokkterápiája
A segítségre szükség is van, mert veszélybe került Milei sokkterápián alapuló fiskális megszorító politikája, miután a pártja csúfos vereséget szenvedett a szeptember elején rendezett Buenos Aires-i tartományi választáson, október 26-án pedig jön a következő nagy erőfelmérés.
Az időközi választáson a törvényhozás alsóházának a fele és a szenátus harmada a tét, és a voksolást mindenki népszavazásnak tekinti Milei politikájáról.
A Reutersnek nyilatkozó szakértők szerint a növekvő választói támogatás jele lehet, ha Milei pártjának sikerül megszerezni a szavazatok 35 százalékát, mivel az elnök 2023-ban 30 százalékkal nyert. Az már „nagyon jó eredmény” lenne, ha sikerülne megközelíteni a 40 százalékot – mondta a brit hírügynökségnek Marcelo Garcia, a Horizon Engage kockázatelemző amerikai igazgatója.
Az előrejelzések szerint ez meglehet, az elnök pártja, A Szabadság Előretör (La Libertad Avanza) ugyanis szeptemberben 39,8 százalékon állt, míg az ellenzéki peronisták 35,6 százalékon, a különbség azonban folyamatosan csökkent az elmúlt hónapokban.
A Buenos Aires Herald szerint azonban a párt biztosan több helyet szerez a jelenlegi 37 képviselőnél és hat szenátornál, mivel az előző választás idején még új szereplő volt az ország politikai életében.
Az argentin választás tétje az elnöki vétó felülírása
Donald Trump amerikai elnök mindenesetre figyelmeztette az argentin választókat, hogy az amerikai segélycsomag Milei győzelmétől függ, különben nem „pocsékolják” erre az Egyesült Államok pénzét.
A befektetők elsősorban arra figyelnek majd, lesz-e az elnöknek elég szavazata a törvényhozás két házában, hogy megakadályozza az ellenzéket a vétója felülírásában – ehhez a helyek harmadát kell megszerezni.
A kongresszus az elmúlt két hónapban kétszer helyezte hatályon kívül Milei vétóját az állami egyetemek, a gyermekgyógyászat és a fogyatékkal élők finanszírozásának növeléséről szóló törvényjavaslatokkal kapcsolatban. Rossz hír Milei számára, hogy a
népszerűségi mutatója harmadik egymást követő hónapja csökken,
szeptemberben negatív rekordot jelentő 40 százalék alá esett.
Az emberek nem érzik a gazdasági sikereket
A megszorítások is népszerűtlenek, bár az argentin gazdaság 2024 harmadik negyedéve óta folyamatosan nő, igaz, egyre lassabb ütemben. Sikerült leszorítani az egykor világbajnok inflációt is, és a szeptemberi kudarcból okulva az elnök a jövő évi költségvetésben már jelentős kiadásokat ígért a nyugdíjasoknak, az egészségügyben és az oktatásban.
Az emberek azonban csak a negatívumokat érzik: az AP amerikai hírügynökség tudósítása szerint az elmúlt másfél évben több mint 17 600 vállalkozás ment csődbe. A munkanélküliségi ráta a legnépesebb tartományban, Buenos Airesben a 2023-as 7,3 százalékról a második negyedévben 9,8 százalékra emelkedett.
A fogyasztói bizalom zuhan,
a szegények és a középosztály a hivatalos statisztikák szerint már csak a legszükségesebbekre költenek, a ruházati cikkek eladása szeptemberben 10,9 százalékkal zuhant az egy évvel korábbihoz képest.
A nehézségek ellenére Facundo Cruz politikai elemző biztos benne, hogy Milei pártja jobban szerepel majd az október végi választáson, mint 2023-ban: „Elkerülhetetlenül növelni fogja a képviselői helyek számát. A kérdés csak az, hogy mennyivel?”