Amerika az orosz olaj mellőzését kéri, de közben képtelen lejönni az orosz uránról

Továbbra is Oroszország maradt az Egyesült Államok legnagyobb nukleárisüzemanyag-ellátója tavaly, annak ellenére, hogy a kongresszus májusban törvényt hozott az orosz dúsított urán importjának tiltásáról.

Az amerikai atomreaktorok is orosz üzemanyagot használnak / Fotó: AFP

Az amerikai atomreaktorok üzemanyagának 20 százaléka így Oroszországból érkezett, ami némiképp alacsonyabb az egy évvel korábbi 27 százaléknál – derül ki az amerikai energiainformációs hivatal (EIA) kedden közzétett adataiból.

2028-ig kaphatnak felmentést a tiltás alól az amerikai atomreaktorok

A szállítmányok azután is folytatódtak, hogy augusztusban hatályba lépett az importtilalmat elrendelő törvény. Ugyanis a jogszabály értelmében az energiaügyi tárca felmentést adhat a tiltás alól 2028-ig, ha nem sikerül alternatív beszerzési forrást találni, vagy ha az importot a nemzeti érdek indokolja. Egyebek mellett ilyen felmentésben részesült a Bloomberg írása szerint a Constellation Energy és a Centrus Energy.

Az új jelentés akkor érkezik, amikor Donald Trump amerikai elnök Európát és más országokat igyekszik rávenni arra, hogy mondjanak le az orosz olajról és földgázról.

Tavaly az amerikai törvényhozás több milliárd dollárt adott az energiaügyi minisztérium számára, hogy feltámassza tetszhalott állapotából a nukleáris fűtőelemek gyártását. A tárca várhatóan hamarosan el is kezdi a pénzek szétosztását.

Egyelőre azonban Oroszország kulcsszerepet játszik a nukleáris üzemanyag előállításában, így még az Egyesült Államok sem szabadul egykönnyen az orosz fűtőelemektől.