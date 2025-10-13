Sorra zárhatnak be az európai autógyárak a kínai térnyerés miatt - kiderült, melyik cég kerülhet elsőként veszélybe

A gyenge kereslet és az új versenytársak, mint a Szegeden gyárat építő BYD megjelenése, arra késztetheti a nagy európai autógyártókat, hogy akár nyolc nagy gyárat is bezárjanak a kontinensen egy friss elemzés szerint.
Az AlixPartners tanácsadó cég adatai szerint az európai autógyárak átlagosan csak mintegy 55 százalékos kihasználtság mellett működnek, márpedig a nyereséges működéshez legalább a kapacitások háromnegyedének kihasználtsága szükséges. A legrosszabbul a Stellantis áll, melynek gyárai mindössze 45 százalékon üzemelnek, ráadásul az elemzés szerint az európai gyártók évi 1-2 millió autónyi eladást elveszthetnek a kínai versenytársaikkal szemben. Fabian Piontek, az AlixPartners ügyvezető igazgatója szerint
a kínai autógyártók piaci részesedése már idén elérheti az 5 százalékot Európában.
Egy gyár bezárása azonban költséges és hosszú folyamat, különösen azokban az országokban, ahol erősek a szakszervezetek. A tanácsadó cég szerint egy–három évig is tarthat, és 1,5 milliárd euróba is kerülhet, ha egy üzem lehúzza a rolót.
Az évtizedeken át tartó növekedés után az európai kereslet máig nem tért vissza a koronavírus-járványt megelőző szintre, a szektorban állások ezrei szűnnek meg, és csökken a termelés is. A Volkswagen egy hétre bezárta a gyárát Zwickauban, míg a Stellantis ideiglenesen a Fiat Panda és Alfa Romeo autókat gyártó olaszországi üzemében szünetelteti a termelést – idézi fel a Bloomberg.
Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) adatai szerint tavaly 0,9 százalékos növekedés után mintegy 13 millió autót adtak el a kontinensen, aminek az AlixPartners szerint 2030-ra a 10 százalékát tehetik ki a kínai márkák. Mivel egy gyár általában akkor működik gazdaságosan, ha legalább évi 250 ezer autót gyárt,
ha a kínai márkák évi 2 millió járművet adnak el a kontinensen, akkor akár nyolc gyár bezárása is szükséges lehet.
A legtöbb európai országban azonban nem egyszerű az üzemek bezárása, hiszen például Németországban a munkások még a cégek igazgatótanácsában is képviselve vannak, így megakadályozhatják az erről szóló döntéseket. Tavaly a Volkswagen csak hónapokig tartó tárgyalások után tudott megállapodni a szakszervezetekkel, és végül egyetlen németországi gyárat sem zárt be, de csökkentette kapacitásait, és 35 ezer álláshelyet szüntet meg. A cégvezetőknek nincs könnyű dolguk, hiszen egy olyan narratívát kell bemutatniuk, ahol a gyárbezeárás az egyetlen életképes opció.
