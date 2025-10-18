Ezt már az amerikaiak sem bírják – hihetetlen tömegek fizetik késve az autóhitelüket

Elszomorító, hogy a késve fizetők aránya 50 százalékkal nőtt meg az elmúlt időszakban. A VantageScore hitelminősítő cég szerint a fogyasztók minden jövedelmi kategóriában nehezen tudják fizetni a havi autóhitel -törlesztőrészleteket – írja a Bloomberg.

Egyre drágábbak az újautók, egyre magasabb autóhitelt vesznek fel megvásárlásukkor / Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Nagyot fordult a kocka: míg 2010 előtt az autóhitelek voltak az első számlák, amiket az amerikaiak befizettek, mára a hitelkártya-adósságok, a személyi kölcsönök törlesztése, és a fogyasztási hitelek visszafizetése egyaránt előrébb való. A VantageScore megállapította, hogy relatív értelemben a havi gépjárműhitel-törlesztőrészletek gyorsabban nőnek, mint a jelzáloghitel-törlesztőrészletek.

Azt látjuk, hogy az autók ára és az autótulajdonlással kapcsolatos költségek óriási mértékben emelkednek

– mondta Rikard Bandebo, a VantageScore vezető közgazdásza egy interjúban. Az elmúlt öt évben ez a trend csak felgyorsult - tette hozzá.

Brutálisan megdrágultak az autók

A Cox Automotive kutatóintézet szerint 2019 óta az új autók ára több mint 25 százalékkal emelkedett, és most átlagosan meghaladja az 50 000 dollárt. Egy új autó átlagos havi törlesztőrészlete 767 dollár volt a harmadik negyedévben, és minden ötödik hitelfelvevő több mint 1000 dollárt fizet havonta az Edmunds.com autóipari kutatóintézet adatai szerint . Az új autóhitelek kamatlába ma már a 9 százalékot is meghaladja.

„Ez dupla csapás” – mondta Bandebo.

Mind az újautó-árak, mind a finanszírozási költségek kilőttek

Mindenkit érint

Egyetlen jövedelmi csoport sem immunis a jelenségre. A tanulmány szerint az első osztályú, és majdnem első osztályú hitelfelvevők, akik jellemzően jó hitelminősítéssel rendelkeznek, valójában gyorsabb ütemben mulasztják el a gépjármű-törlesztőrészletek fizetését, mint a „rosszabb adósok”, akikre amúgy is szigorúbb hitelfeltételek vonatkoznak.

A VantageScore felmérése szerint

egy átlagos autóhitel 57 százalékkal magasabb most, mint 2010 előtt volt

– meghaladja az összes többi hiteltermék növekedését.

A megfizethetőbb havi törlesztőrészletek elérése érdekében az autóvásárlók hét évre vagy hosszabbra nyújtják a hitelek futamidejét. Ez azt jelenti, hogy sok esetben az a helyzet áll elő, hogy több pénzzel tartoznak, mint amennyit maga az autó ér.