Éves összevetésben 2,2 százalékkal csökkent az autóipar kilenchavi termelése Romániában – közölte pénteken a romániai autógyártók egyesülete (ACAROM). Szeptember végéig 399 199 személygépkocsit gyártottak idén Romániában, míg az előző év első három negyedévében 408 176 jármű készült.

Óriási bajban a Dacia: elszállt Románia utolsó reménye – már az autóipara is bebukott / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Automobile Dacia termelése 214 521 jármű volt, ami 6,18 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. A Ford Otosan termelése 2,97 százalékkal 184 678 járműre nőtt.

Szeptemberben éves összevetésben 1,35 százalékkal 52 399 darabra nőtt az autóipari termelés.

Az Automobile Dacia 29 031 személygépkocsit gyártott, 5,37 százalékkal többet, mint tavaly szeptemberben. A Ford Otosan termelése 3,24 százalékkal 23 368 gépkocsira csökkent. Tavaly minden idők legjobb eredményét érte el a román autóipar: a két gyártó 560 670 személygépkocsit szerelt össze, 9,17 százalékkal többet mint 2023-ban.

Halálos harcot vív a Debrecenben gyárat építő BMW a Kecskeméten gyárat építő Mercedesszel

A BMW a harmadik negyedévben jobban teljesített, mint a Mercedes: 514 620 saját márkás járművet adott el. Ha beleszámoljuk a Mini és a Rolls-Royce értékesítéseit, akkor összesen 588 300 autójuk talált gazdára a vizsgált időszakban, utóbbi 8,8 százalékos, előbbi 5,7 százalékos növekedésnek számít. A Mercedes ezzel szemben 525 300 autót adott el, ami 12 százalékkal kevesebb az előző évhez képest.

Piaconként vizsgálva az Egyesült Államokban a BMW kiemelkedően teljesített,

24,9 százalékos növekedéssel 297 247 autót adott el, míg a Mercedes 17 százalékos csökkenéssel csupán 70 800-at. Kínában mindkét márka csökkentette eladásait, a Mercedes 27 százalékkal, a BMW 11 százalékkal, így egyik sem tudott érdemi nyereséget elérni. Európában viszont mindkét gyártó növekedett: a Mercedes 2 százalékkal, a BMW pedig 9,3 százalékkal tudta emelni értékesítését.

Az elektromos és hibrid járművek terén a BMW vezet, habár kismértékű visszaesést könyvelt el, mégis 102 864 elektromos autót adott el, szemben a Mercedes 42 600 darabjával.