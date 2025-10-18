Deviza
EUR/HUF389.41 -0.04% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0% EUR/HUF389.41 -0.04% USD/HUF334.11 0% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 +0.04% PLN/HUF91.76 0% RON/HUF76.54 0% CZK/HUF16.03 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
Egyesült Államok
infláció
vám

Elképesztően drágák lettek az autók Amerikában, és ennek több oka is van – a jövőben is folytatódhat a drágulás

Bár a vámok is fontos szerepet játszanak a drágulásban, azt más tényezők is hajtották. Noha az autók árát emelő hatások közül van, ami megszűnhet, áresésre nem számíthatnak az amerikaiak.
K. B. G.
2025.10.18, 18:31
Frissítve: 2025.10.18, 18:40

Csak idő kérdése volt, és szeptemberben megtörtént, hogy az amerikai újautó-piacon az átlagos árak átlépték az 50 ezer dollárt (közel 17 millió forint) – derül ki a Cox Automotive alá tartozó Kelley Blue Book friss elemzéséből.

Az új autókat egyre kevesebben engedhetik meg maguknak az Egyesült Államokban / Fotó: Northfoto

A legnépszerűbb autók drágák, így az átlagár emelkedése sem meglepő

A szeptemberi rekordmagas 50 800 dolláros átlagár augusztushoz képest 2,1 százalékos növekedést jelent és éves alapon is 3,6 százalékos drágulásnak felel meg. A Yahoo Finance idézi a Cox Automotive jelentésben megszólaló ügyvezető elemzőjét, Erin Keatinget, aki szerint csak idő kérdése volt az ötvenezer dolláros határ átlépése, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a legnépszerűbb autó az Egyesült Államokban egy pickup a Fordtól, ami több mint 65 ezer dollárba kerül.

Keating szerint az új autók piacát a vagyonosabb vásárlók hajtják, akiknek több mozgósítható tőkéjük van, és akik hitelt is kedvezőbb feltételek mellett kapnak az autókra, így ők felpörgetik a piac drágább szegmensét. Mindeközben a húszezer dollár (6,8 millió forint) alatti autók piaca gyakorlatilag megszűnt, így 

a szegényebb vagy takarékosabb vevők a használt autók piacára szorulnak.

A legutóbbi, augusztusi inflációs adatok az új autók esetében havi 0,3, míg éves szinten 0,7 százalékos drágulást jeleztek, míg a használt autók ára havi alapon 1, éves szinten pedig 6 százalékkal emelkedett. Az amerikai kormányzat leállása miatt a szeptemberi inflációs adatokat ez idáig nem közölték.

Az elektromos autók lejáró adókedvezménye is hozzájárult a dráguláshoz

A drágulás hátterében a KBB szerint az is szerepet játszott, hogy az elektromos autók vásárlását ösztönző adókedvezmény a múlt hónap végével járt le, így sokan hozták előre vásárlásukat, ami a villanyautók árát is megdobta. Az elektromos autók átlagára szeptemberben így több mint 58 ezer dollár volt és a villanyautók tették ki a vásárlások 11,6 százalékát a múlt hónapban.

A dráguláshoz emellett a Donald Trump amerikai elnök által bevezetett autóipari vámok is hozzájárultak, hiszen az Egyesült Államok és kereskedelmi partnerei által kötött alkuk ellenére a vámok szintje magasabb, mint volt korábban és számos megállapodást még nem véglegesítettek, így az amerikai autópiac esetében kulcsfontosságú Kanadával és Mexikóval sincs végleges egyezség. A KBB ezért további drágulásra számít a következő hónapokban is.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu