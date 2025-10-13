Könnyebb lesz a közlekedés: átadták Románia legújabb autópályáját – sok magyar fellélegezhet

Új gyorsforgalmi út teremt összeköttetést Temesvár és a várostól 15 kilométeres távolságra haladó A1-es autópálya között Romániában. A DN69-es jelzésű, Temesvár–Arad főútról leágazó, 10 kilométeres, kétszer két sávos DN69A jelzésű főutat kelet-európai idő szerint hétfőn 17 órakor nyitják meg az autósok előtt – jelentette be Facebook-oldalán Cristian Pistol, a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezetője.

Temesvár és az A1-es autópálya között elkészült az összeköttetés / Fotó: Visit Timisoara

Habár a magyar–román határtól Bukarest felé vezető, a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) 4-es folyosójának részét képező A1-es autópálya nyomvonala Arad és Déva között (a Maros völgye helyett) éppen Temesvár miatt tesz egy déli kitérőt, a Bánság fővárosából eddig csak olyan utakon lehetett megközelíteni, amelyek településeken (Újszentesen és Temesgyarmaton vagy Temesremetén) haladnak keresztül.

Az új bekötőúton nincsenek kereszteződések, a forgalmi irányokat betonkorlát választja el egymástól, és az út nem halad át településeken.

Erre várt mindenki: átadták az M6-os autópálya utolsó szakaszát – a határig ér a sztráda, összekapcsolták a magyar és horvát „vérkeringést”

Nemcsak keleti, hanem délnyugati szomszédunknál is fontos beruházás készült el a hónapban. Jóformán történelmet írtak október 7-én kedden reggel: a térség parlamenti képviselője megnyitotta az M6-os autópálya új szakaszát, immár a határig elér az autósztráda. Baranya vármegyének szinte „megváltást” jelent az új szakasz. A hiányzó kilométerek a magyar oldalon már egy éve elkészültek, de a horvát fél késett, csak mostanra érte el az országhatárt, így mostantól a két autópálya-szakasz összekapcsolódott.

A baranyaiak számára ezzel Eszék vált sokkal gyorsabban elérhetővé, Pécsről másfél óra helyett mindössze 50 perc az út az autópályán. A fejlesztéssel Horvátország déli része, Dalmácia is közelebb került, bár Bosznián keresztül még nem épült meg teljesen az autópálya az Adria felé.