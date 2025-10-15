Áthasítják a Kárpátokat – nagy fába vágják fejszéjüket a románok

Az A8-as autópálya Marosvásárhely és a moldvai Ungheni között épül, és Székelyföldön is áthalad. A közlemény szerint a Gyergyóditró és Gerinces közötti szakasz tervezésével és megépítésével megbízott kivitelező elkezdte a geotechnikai fúrásokat és a régészeti feltárás előkészítését a Hargita megyei nagyközségben. Az előmunkálatok a tervezési szakasz részét képezik, a terepmunkát a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) alkalmazottai ellenőrzik.

Autópálya-építés: elkezdődik az A8-as romániai autópálya legnehezebb szakaszának kivitelezése / Fotó: AFP

A Keleti-Kárpátokat átszelő Gyergyóditró–Gerinces autópályaszakasz hossza 38 kilométer. Ez az autópálya legnehezebb szakasza, amelyre márciusban írták alá a tervezési és kivitelezési szerződést az Asocierea Sa&Pe Construct, a Tehnostrade, az Euroasfalt és a Spedition UMB alkotta cégtársulással. A kivitelezőnek 54 hónap alatt kell elkészülnie a munkával, ebből 14 hónap jut tervezésre és 40 hónap kivitelezésre.

A beruházás értéke áfa nélkül 6,14 milliárd lej (471 milliárd forint).

A rendkívül összetett munkálat során 19 alagutat, valamint 63 hidat és viaduktot kell építeni, és jelentős mennyiségű földmunkát kell elvégezni. Az összesen 21 kilométer hosszú alagút- és viaduktrendszer a teljes autópálya-szakasz 57 százalékát teszi ki. A szakaszon két közúti csomópont lesz Gyergyóditrónál, illetve Neamt megyében.

Az Erdélyt és Moldvát összekötő A8-as autópálya erdélyi szakaszai közül jelenleg a Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti szakaszon dolgozik a török kivitelező, a Nurol Insaat Ve Ticaret AS vállalat. A Nyárádszereda és Sóvárad közötti szakasz kivitelezését szintén török cégtársulás nyerte. A Sóvárad–Gyergyóalfalu és Gyergyóalfalu–Gyergyóditró szakaszra kihirdették ugyan a közbeszerzések nyertesét, de még nem írták alá a kivitelezési szerződést.

Az Egyesülés autópályájának is nevezett A8-as sztráda Marosvásárhely, valamint a Románia és Moldova határán fekvő Ungheni között vezet majd 304 kilométeren.

