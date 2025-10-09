Öldöklő harc indulhat a Bajnokok Ligája közvetítési jogaiért: a Netflix, az Amazon és a Disney is kész felvenni a kesztyűt

Sportági források szerint még ebben a hónapban, azaz októberben elindítja az égisze alá tartozó nemzetközi kupák – így a Bajnokok Ligája, az Európa-liga és a Konferencia-liga – közvetítési jogairól szóló tárgyalásokat az UEFA. A jelenleg érvényes szerződést 2024-ben kötötték, és 2027-ben jár le, ennek értelmében az európai szövetség minden évben körülbelül 4,4 milliárd eurónyi bevételre tesz szert a különböző médiumoktól.

Az UEFA és az európai klubcsapatok érdekvédelmi szervezete ötmilliárd eurós éves bevételt remél a Bajnokok Ligája meccseinek közvetítési jogaiból / Fotó: NurPhoto via AFP

Ebből az összegből a különböző sorozatokban induló klubok eltérő mértékben részesülnek:

A pénz 75 százalékát a legrangosabbnak számító Bajnokok Ligája résztvevői kapják,

17 százalék jut az Európa-liga csapatainak,

a maradék 8 százalékon pedig a Konferencia-liga szereplői osztoznak a BBC összesítése szerint.

A 2027-től érvénybe lépő új szerződés révén ez a képzeletbeli „jogdíjtorta” jelentősen, nagyjából 10 százalékkal nőhet, az UEFA és az európai klubcsapatokat tömörítő érdekvédelmi szervezet, az EFC minimum 5 milliárd eurós éves bevételt remél a megállapodástól, de ez az összeg akár magasabb is lehet – írta cikkében a The Times.

A bevételnövekedést a streamingplatformok hangsúlyosabb bevonásától várják, a tervek szerint a győztes minden játéknapon elsőként választhat egy meccset, amit majd csak nála követhetnek a nézők.

A jogokat hazánkban birtokló RTL az általa közvetített mérkőzések jelentős részét a saját, fizetős streamigfelületén, az RTL+-on adta az előző idényben, a teljes szezon 203 meccséből 192-t láthattak élőben a nézők, a nagyobb összecsapásokat általában a tévében is sugározták, hagyományos, lineáris adás formájában.

Netflix, Amazon, Disney: a streamigóriások versengenek a Bajnokok Ligája jogaiért

A nagy streamigóriások közül a Netflix már korábban is jelezte, hogy szeretne beszállni a Bajnokok Ligája közvetítéseibe, ráadásul az utóbbi időszakban egyébként is nagy erőkkel nyomulnak a sportjogok piacán: ők adták tavaly a két karácsonyi NFL-találkozót, és a 2024 novemberi Mike Tyson–Jake Paul-bokszmeccset is, amely az év egyik legjobban várt sporteseményeként hatalmas közönséget vonzott: a legnézettebb pillanatokban 65 millióan kapcsolódtak be az élő közvetítésbe.