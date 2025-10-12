Az IMF és a Világbank éves ülésein vitatják meg globális gazdaság problémáit - terítéken az USA és Kína közti feszültségek

A második világháború után létrehozott, Bretton Woods-i rendszernek nevezett Nemzetközi Valutaalap (IMF) és a Világbank központi irodáiban megrendezésre kerülő éves találkozókra több mint 190 tagország pénzügyminiszterei, központi banki elnökei, a magánszektor képviselői, tudósok és civil társadalmi szervezetek képviselői gyűlnek össze — közölte az Anadolu hírügynökség.

A banki szektor egyik legfontosabb globális gazdasági ülését tartják hamarosan. / Fotó: Anadolu via AFP

A globális gazdaságot górcső alá vevő találkozók egy olyan időszakban kerülnek megrendezésre, amikor a világgazdaságban nagy a bizonytalanság és a kockázat. A több mint 10 ezer résztvevőt fogadó találkozókon várhatóan ismét napirendre kerülnek az Egyesült Államok protekcionista kereskedelempolitikája, a globális adósságterhek és a Bretton Woods-i intézmények reformjára irányuló felhívások.

A globális gazdaság problémái kicsi lenyomatokként

A találkozókon a világgazdaság helyzete és növekedési kilátásai, a pénzügyi stabilitás és a szegénység csökkentése, valamint más nemzetközi jelentőségű témák kerülnek terítékre. Az éves találkozók keretében a Fejlesztési Bizottság és a Nemzetközi Pénzügyi és Pénzügyi Bizottság ülései mellett regionális tájékoztatók és a nemzetközi fejlesztés, a globális gazdaság és a pénzügyi piacokra fókuszáló fórumok is megrendezésre kerülnek.

A G-20 pénzügyminiszterek és jegybankelnökök találkozója is az éves találkozók keretében kerül megrendezésre.

A találkozókon a globális gazdasággal kapcsolatos elemzéseket tartalmazó, kedden közzétett Világgazdasági Kilátások Jelentés mellett a Globális Pénzügyi Stabilitás és Pénzügyi Felügyeleti Jelentések is bemutatásra kerülnek.

Az IMF júliusban a Világgazdasági Kilátások Jelentésében közzétett frissítésében a globális gazdaság idei növekedését 3%-ra, jövő évi növekedését pedig 3,1 százalékra becsülte.

Enyhe lassulás vagy biztos bukás?

Az IMF elnöke, Kristalina Georgieva is az éves találkozók előtti beszédében elmondta, hogy a globális gazdasági növekedés idén és jövőre enyhe lassulást vár. Georgieva elmondta:

Minden jel arra utal, hogy a világgazdaság általában jól bírta a többszörös sokkhatásokból eredő komoly nyomást.

A Trump-vámok hatásának mélyreható leemzése

A növekvő vámok és a folyamatos bizonytalanság ellenére a globális gazdaság, különösen az amerikai gazdaság, a második negyedév óta ellenálló képet mutat.

Ugyanakkor felmerültek aggodalmak azzal kapcsolatban, hogy ez az ellenálló képesség nem tart sokáig, és a vámok a fogyasztói árak emelkedésével az inflációt is fokozhatják.

A találkozókon várhatóan elemzik azokat a kockázatokat, amelyek rövid távon növelhetik a stagfláció lehetőségét az Egyesült Államokban, valamint a vámemelések várható késleltetett hatásait. Az éves találkozón várhatóan napirendre kerül az Egyesült Államok és Kína között újra fellángolt kereskedelmi feszültség is.