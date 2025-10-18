A világ összes pénzét ráköltötték, mégsem nyitják újra a Föld egyik legnagyobb stadionját: rájöttek, most csak veszteséget termelne – eddig kell várni az átadásra

Zöld jelzést kapott a városvezetéstől felújított stadionja újranyitására a spanyol élvonalban szereplő FC Barcelona. A klub intézményi alelnöke és szóvivője, Elena Fort pénteken reggel a RAC1 rádiónak nyilatkozva jelentette be, hogy a városi tanács megadta a használatbavételi engedélyt a Camp Nou-ra, az úgynevezett 1A fázisban a főlelátó és a déli kapu nyitható meg, így 27 ezer néző előtt lehetne mérkőzéseket játszani.

A tervek szerint először 45 ezer szurkolót engednének be a lelátóra, ezt a számot fokozatosan emelnék, teljes kész állapotában pedig 105 ezer drukker befogadására lesz alkalmas a Barcelona felújított stadionja/Fotó: Anadolu via AFP

A hírt később a klub is hivatalos közleményben erősítette meg, ugyanakkor jelezték, hogy

a visszatéréssel megvárják a következő fázist, amikor már 45 ezer drukkert lehet majd beengedni a lelátókra.

Fort elmondta, azért döntöttek így, mert az Olimpiai Stadionban – ami a csapat átmeneti otthonaként funkciónál – körülbelül 50 ezren szurkolhatnak, ez pedig jóval nagyobb bevételt hoz, mintha a felújított Camp Nou-ba vinnék a meccseket a 27 ezres, korlátozott kapacitás mellett. Ráadásul a következő fázisra vonatkozó engedélyek szükségesek ahhoz is, hogy Bajnokok Ligája-mérkőzést rendezhessenek.

A Marca értesülései szerint a Barça tisztviselői egy november közepi-végi dátummal tervezik az újranyitást. Közvetlenül a válogatott szünet után, november 22-én vagy 23-án játszhatják az első tétmeccset a felújított Camp Nou-ban, ezzel az időponttal számolva a következő három hazai találkozóját a Girona, az Olympiakos és az Elche ellen még biztosan az Olimpiai Stadionban rendezi a Barca.

A Camp Nou egyébként a vonatkozó összesítések szent a világ harmadik legnagyobb stadionja a maga 100 ezres befogadóképességével.

Közel százmillió eurót spórolhat a hazatéréssel az FC Barcelona

Amellett, hogy a Camp Nou újranyitása szimbolikus jelentőségű, a hazatéréssel akkor is sokat spórol a Barcelona, ha jó ideig nem tudja még kihasználni új stadionja teljes kapacitását.

Az elmúlt években egyébként is folyamatosan pénzügyi nehézségekkel küzdő klub évente valamivel több mint 90 millió eurót (36,4 milliárd forint) bukhatott azon, hogy albérletben, az 50 ezres Olimpiai Stadionban volt kénytelen játszani a hazai mérkőzéseit.