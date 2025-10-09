Erre nem számított Brüsszel: nyugat-európai ország akadályozza, hogy Ukrajna megkapja a valaha volt legnagyobb pénzügyi támogatást - 170 milliárd euró a tét, de ezt már Kína sem tűri

Belgium kijelölte azokat a vörös vonalakat, ameddig orosz eszközöket használhat fel egy 140 milliárd eurós jóvátételi hitel finanszírozására Ukrajnának. Az EU fővárosai versenyt futnak, hogy eloszlassák Belgium aggályait a kölcsönnel kapcsolatban az október 23-i kulcsfontosságú uniós vezetői csúcstalálkozó előtt. Ha megállapodás születik, az megnyitná az utat a blokk számára, hogy röviddel ezután jogi javaslatot terjesszen elő - írja a Politico.

Bart de Wever: Belgium akadályozza a bizottság tervét / Fotó: Belga via AFP

Az EU 27 országa közül Belgiumnak van a legnagyobb kockázata, mivel itt található az Euroclear pénzügyi letétkezelő, amely az orosz állami eszközök nagy részét kezeli.



A belga kormány attól tart, hogy felelősséget kell vállalnia Oroszország által benyújtott jogi és pénzügyi követelésekért, és hangosan felszólította az összes uniós országot, hogy garantálják a kölcsönt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az adófizetők pénzét kell felhasználni a költségek fedezésére.

A belgák szerint a legfontosabb, hogy

a garanciák nem szűnnek meg automatikusan a szankciók feloldásával. Évekkel később is felmerülhetnek választottbírósági eljárások.

A belgák szerint nem támogatnak semmilyen olyan intézkedést, amely vagyonelkobzásként értelmezhető; jogilag kötelező érvényű, szigorúan végrehajtható garanciákat nyújtanak arra vonatkozóan, hogy az európai országok megosztják az Euroclear és Belgium jelenlegi és jövőbeli kockázatait; valamint egy megállapodás arról, hogy azonnal felszámítják a készpénzt, ha az Euroclearnek vissza kell juttatnia a vagyont Oroszországba, például egy békemegállapodást követően.

A Bizottság azt javasolta, hogy a befagyasztott orosz állami eszközökből, nyugati államkötvényekbe fektetett 175 milliárd euró készpénzt fordítsanak egy Ukrajnának nyújtott 140 milliárd eurós jóvátételi hitel finanszírozására, valamint egy korábbi, a G7-csoport által a háború sújtotta országnak nyújtott hitel visszafizetésére.

Jóvátétel vagy elkobzás?

A vezetőknek adott nyilatkozatában De Wever azt sugallta, hogy a Bizottság terve gyakorlatilag elkobzással egyenértékű – ezzel cáfolva a Bizottság azon álláspontját, miszerint a kölcsön nem járna Oroszország állami vagyonának lefoglalásával.