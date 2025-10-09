Deviza
EUR/HUF391.08 -0.08% USD/HUF335.8 -0.24% GBP/HUF450.45 -0.14% CHF/HUF419.46 -0.08% PLN/HUF91.93 -0.07% RON/HUF76.81 -0.08% CZK/HUF16.05 -0.11% EUR/HUF391.08 -0.08% USD/HUF335.8 -0.24% GBP/HUF450.45 -0.14% CHF/HUF419.46 -0.08% PLN/HUF91.93 -0.07% RON/HUF76.81 -0.08% CZK/HUF16.05 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Belgium
Ukrajna
bizottság

Erre nem számított Brüsszel: nyugat-európai ország akadályozza, hogy Ukrajna megkapja a valaha volt legnagyobb pénzügyi támogatást - 170 milliárd euró a tét, de ezt már Kína sem tűri

Bart De Wever belga miniszterelnök szerint a Bizottságnak az orosz befagyasztott vagyonok felhasználására irányuló terve gyakorlatilag elkobzással egyenértékű.
Andor Attila
2025.10.09, 06:32

Belgium kijelölte azokat a vörös vonalakat, ameddig orosz eszközöket használhat fel egy 140 milliárd eurós jóvátételi hitel finanszírozására Ukrajnának. Az EU fővárosai versenyt futnak, hogy eloszlassák Belgium aggályait a kölcsönnel kapcsolatban az október 23-i kulcsfontosságú uniós vezetői csúcstalálkozó előtt. Ha megállapodás születik, az megnyitná az utat a blokk számára, hogy röviddel ezután jogi javaslatot terjesszen elő - írja a Politico.

Bart de Wever: Belgium akadályozza a bizottság tervét / Fotó: Belga via AFP

Az EU 27 országa közül Belgiumnak van a legnagyobb kockázata, mivel itt található az Euroclear pénzügyi letétkezelő, amely az orosz állami eszközök nagy részét kezeli.  


A belga kormány attól tart, hogy felelősséget kell vállalnia Oroszország által benyújtott jogi és pénzügyi követelésekért, és hangosan felszólította az összes uniós országot, hogy garantálják a kölcsönt, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az adófizetők pénzét kell felhasználni a költségek fedezésére.

A belgák szerint a legfontosabb, hogy 

a garanciák nem szűnnek meg automatikusan a szankciók feloldásával. Évekkel később is felmerülhetnek választottbírósági eljárások.

A belgák szerint nem támogatnak semmilyen olyan intézkedést, amely vagyonelkobzásként értelmezhető; jogilag kötelező érvényű, szigorúan végrehajtható garanciákat nyújtanak arra vonatkozóan, hogy az európai országok megosztják az Euroclear és Belgium jelenlegi és jövőbeli kockázatait; valamint egy megállapodás arról, hogy azonnal felszámítják a készpénzt, ha az Euroclearnek vissza kell juttatnia a vagyont Oroszországba, például egy békemegállapodást követően.

A Bizottság azt javasolta, hogy a befagyasztott orosz állami eszközökből, nyugati államkötvényekbe fektetett 175 milliárd euró készpénzt fordítsanak egy Ukrajnának nyújtott 140 milliárd eurós jóvátételi hitel finanszírozására, valamint egy korábbi, a G7-csoport által a háború sújtotta országnak nyújtott hitel visszafizetésére.

Jóvátétel vagy elkobzás? 

A vezetőknek adott nyilatkozatában De Wever azt sugallta, hogy a Bizottság terve gyakorlatilag elkobzással egyenértékű – ezzel cáfolva a Bizottság azon álláspontját, miszerint a kölcsön nem járna Oroszország állami vagyonának lefoglalásával.

„A jóvátételi kölcsön és az elkobzás közötti különbségtétel a valóságban rendkívül szűk” – mondta De Wever. „Ha ezeket a vagyontárgyakat hosszabb ideig lefoglalják, a megállapodás kvázi elkobzásnak tekinthető.”

A Bizottság bagatellizálta ezeket az aggodalmakat, egy magas rangú tisztviselő hétfőn egy újságíróknak adott tájékoztatón azt sugallta, hogy „Belgium számára a kockázatok korlátozottak [és] szilárd alapunk van azt állítani, hogy ez nem minősül elkobzásnak az uniós jog értelmében”.

De Wever azt is állította, hogy a művelet arra késztetheti különösen a kínai befektetőket, hogy kivegyék az Euroclearnél lévő betéteiket, mivel attól tartanak, hogy a jövőben a tartalékaikat is lefoglalhatják. 
 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu