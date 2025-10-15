Deviza
EUR/HUF390.78 -0.23% USD/HUF336.02 -0.47% GBP/HUF449.44 -0.09% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.91 -0.02% RON/HUF76.8 -0.22% CZK/HUF16.09 -0.09% EUR/HUF390.78 -0.23% USD/HUF336.02 -0.47% GBP/HUF449.44 -0.09% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.91 -0.02% RON/HUF76.8 -0.22% CZK/HUF16.09 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,816.02 +0.42% MTELEKOM1,810 +0.33% MOL2,750 +0.15% OTP30,430 +0.93% RICHTER10,270 -1.06% OPUS554 +0.36% ANY7,300 +0.27% AUTOWALLIS161 +0.63% WABERERS4,850 -1.02% BUMIX9,674.04 +0.53% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,221.17 +0.95% BUX102,816.02 +0.42% MTELEKOM1,810 +0.33% MOL2,750 +0.15% OTP30,430 +0.93% RICHTER10,270 -1.06% OPUS554 +0.36% ANY7,300 +0.27% AUTOWALLIS161 +0.63% WABERERS4,850 -1.02% BUMIX9,674.04 +0.53% CETOP3,552.93 +0.95% CETOP NTR2,221.17 +0.95%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szociális rendszer
nyugdíjrendszer
Belgium

Vízágyúk és könnygáz: az unió szívében nem adja a szakszervezet a korlátlan segélyt és betegszabadságot

Sztrájkokkal tiltakoznak a kormány tervei ellen. Belgium kormánya szociális reformmal csökkentené a költségvetési kiadásokat.
M. Cs.
2025.10.15, 19:05
Frissítve: 2025.10.15, 19:16

Megbénult Belgium a héten az újabb általános sztrájk miatt, amellyel a kormánynak a nyugdíjrendszert és munkapiacot megreformálni hivatott tervei, így a munkanélküli-ellátás szigorítása ellen tiltakoztak az emberek. Leállt többek között kedden a légi közlekedés, és fennakadások voltak a brüsszeli tömegközlekedésben is. A tüntetők egy része erőszakhoz folyamodott, összecsaptak a rohamrendőrökkel a főváros központjában, a karhatalmi erők gáz- és vízágyúkat vetettek be ellenük, többtucatnyi embert őrizetbe vettek.

Belgium
Belgium ismét erőszakos tiltakozások helyszíne volt a héten / Fotó: AFP

A héten az ország három nagy szakszervezete hívott tiltakozásra a kormány tervezett politikájával szemben, de nem ez volt az első és valószínűleg az utolsó ilyen akció. A Bart de Wever vezette jobbközép kabinetnek ugyanis 

feltett szándéka csökkenteni a költségvetési deficitet,

amely a szövetségi tervhivatal szeptemberi jelentése szerint az idén 36 milliárd euró lesz a tervezett 37 milliárd helyett.

Az Európai Bizottság korábbi, májusban kiadott jelentése szerint a hiány tavaly elérte a GDP 4,5 százalékát, az idén pedig 5,4 százalék lesz a kiadások növekedése miatt.

Belgium szigorítja a munkanélküli-ellátás szabályait

A kiadások növekedésének megfékezése miatt tervezi a belga kormány az elmúlt évtizedek legjelentősebb szociális reformját, amelynek célja a munkanélküli-ellátások és a betegszabadságok terén fenntarthatatlannak tartott költségek visszaszorítása.

A The Brussels Times tudósítása szerint a jövő évtől már

nem lesz lehetséges végtelen ideig igénybe venni a munkanélküli-ellátást,

a hosszú távú betegszabadságon lévőknek pedig szigorúbb orvosi vizsgálatokon kell átesniük, hogy igazolják munkaképtelenségüket. Utóbbi azért fontos, mert Európában itt a legmagasabb a tartósan betegszabadságon lévők aránya, több mint félmillióan vannak a 11 millió lakosú országban, ami évi kilencmilliárd eurós terhet jelent a költségvetésnek.

Tüntető Bart de Wever kormányfő maszkjában / Fotó: Belga via AFP

A terv szerint jövő év elején elveszíti a munkanélküli-segélyt az, aki több mint húsz éve (!) kapja az ellátást. Azután fokozatosan ugyanez történik azokkal is, akik több mint két éve munkanélküliek – néhány kivétellel. Aki nem talál munkát, az kénytelen lesz megelégedni a helyi önkormányzat alacsonyabb összegű, szigorúbb feltételekhez kötött segélyével.

A cél minél több embert visszairányítani a munkaerőpiacra. A munkanélküliség a Trading Economics statisztikája szerint Belgiumban átlagosan 7,9 százalékos volt 1983 és 2025 között, a csúcsot 11 százalékkal 1983 októberében érte el, a legalacsonyabb szintet pedig 4,9 százalékkal 2020 áprilisában. A munkanélküliségi ráta jelenleg 5,8 százalék.

Nem tetszik az embereknek a nyugdíjreform sem

Thierry Bodson, az 1945-ben alapított, több mint 1,5 millió taggal rendelkező Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) szakszervezet vezetője szerint azonban legalább ennyire mobilizálja az embereket a tervezett nyugdíjreform is, amely szerinte nem csupán a jövendő járandóságot csökkenti, hanem bizonytalanságot is okoz amiatt, mert változik a kiszámítása.

BELGIUM - DEMONSTRATION AGAINST THE ARIZONA GOVERNMENT
Tíz éve döntöttek a nyugdíjkorhatár emeléséről, de még mindig nem békéltek meg vele az emberek / Fotó: Hans Lucas via AFP

A nyugdíjkorhatárt 2030-ra fokozatosan 67 évre emelik a jelenlegi 65-ről, és tovább szigorítják a korai nyugdíjba vonulás feltételeit – emlékeztetett a Reuters

A korhatáremelésről egyébként már tíz éve döntöttek,

az nem a mostani kormány műve, de roppant népszerűtlen a lakosság körében.

A szakszervezeteket aggasztja a kormány azon terve is, hogy növelje a nyugdíjba vonuláshoz szükséges éves munkavégzési napok számát, valamint megszüntesse több szektor, köztük a katonaság és a vasúti dolgozók számára biztosított különleges rendszert.

A kormány azonban itt sem áll meg, a BBC tudósítása szerint a kiadások további lefaragása érdekében szóba került a családi pótlék csökkentése és az áfaemelés is.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu