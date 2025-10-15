Vízágyúk és könnygáz: az unió szívében nem adja a szakszervezet a korlátlan segélyt és betegszabadságot

Megbénult Belgium a héten az újabb általános sztrájk miatt, amellyel a kormánynak a nyugdíjrendszert és munkapiacot megreformálni hivatott tervei, így a munkanélküli-ellátás szigorítása ellen tiltakoztak az emberek. Leállt többek között kedden a légi közlekedés, és fennakadások voltak a brüsszeli tömegközlekedésben is. A tüntetők egy része erőszakhoz folyamodott, összecsaptak a rohamrendőrökkel a főváros központjában, a karhatalmi erők gáz- és vízágyúkat vetettek be ellenük, többtucatnyi embert őrizetbe vettek.

Belgium ismét erőszakos tiltakozások helyszíne volt a héten / Fotó: AFP

A héten az ország három nagy szakszervezete hívott tiltakozásra a kormány tervezett politikájával szemben, de nem ez volt az első és valószínűleg az utolsó ilyen akció. A Bart de Wever vezette jobbközép kabinetnek ugyanis

feltett szándéka csökkenteni a költségvetési deficitet,

amely a szövetségi tervhivatal szeptemberi jelentése szerint az idén 36 milliárd euró lesz a tervezett 37 milliárd helyett.

Az Európai Bizottság korábbi, májusban kiadott jelentése szerint a hiány tavaly elérte a GDP 4,5 százalékát, az idén pedig 5,4 százalék lesz a kiadások növekedése miatt.

Belgium szigorítja a munkanélküli-ellátás szabályait

A kiadások növekedésének megfékezése miatt tervezi a belga kormány az elmúlt évtizedek legjelentősebb szociális reformját, amelynek célja a munkanélküli-ellátások és a betegszabadságok terén fenntarthatatlannak tartott költségek visszaszorítása.

A The Brussels Times tudósítása szerint a jövő évtől már

nem lesz lehetséges végtelen ideig igénybe venni a munkanélküli-ellátást,

a hosszú távú betegszabadságon lévőknek pedig szigorúbb orvosi vizsgálatokon kell átesniük, hogy igazolják munkaképtelenségüket. Utóbbi azért fontos, mert Európában itt a legmagasabb a tartósan betegszabadságon lévők aránya, több mint félmillióan vannak a 11 millió lakosú országban, ami évi kilencmilliárd eurós terhet jelent a költségvetésnek.

Tüntető Bart de Wever kormányfő maszkjában / Fotó: Belga via AFP

A terv szerint jövő év elején elveszíti a munkanélküli-segélyt az, aki több mint húsz éve (!) kapja az ellátást. Azután fokozatosan ugyanez történik azokkal is, akik több mint két éve munkanélküliek – néhány kivétellel. Aki nem talál munkát, az kénytelen lesz megelégedni a helyi önkormányzat alacsonyabb összegű, szigorúbb feltételekhez kötött segélyével.