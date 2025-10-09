Harangszó után kiderül, elengedi-e Európa háborúpárti tengelye Ursula von der Leyent

A vita hétfőn lezajlott, a csütörtök déli szavazáson az Ursula von der Leyen ellen benyújtott két bizalmatlansági indítványról dönt Strasbourgban az Európai Parlament. Ha a 719 tagból 360 támogatja valamelyik indítványt, az Európai Bizottságnak távoznia kell. Ha ez nem következik be, akkor is fontos információt jelent az európaiaknak, hogy az Uniót ért gazdasági és politikai mizériák, a von der Leyent érő kritikák és a mögötte állók belső vitái milyen mértékben erodálták az általa vezetett bizottság támogatását.
A két indítványt hétfőn egyszerre vitatta meg a törvényhozó testület, a csütörtöki napirenden külön szerepelnek a szavazásra váró témák között, tehát nem világos, hogy egyetlen, vagy két külön szavazásról lesz szó.
Az indítványokat olyan tömörülések nyújtották be, amelyek egymással messze nincsenek összhangban politikai témákban. Ugyanakkor a Von der Leyen vezette második bizottságot támogató tömörülések, illetve pártok-politikusok sem értenek mindenben együtt és a bizottsági elnököt ebből a körökből is érték komoly kritikák mostanában – ami nem azt jelenti, hogy nem állnak ki mellette, ha a tét a "kormányzó" koalíció fennmaradása.
Orbán Viktor magyar kormányfő, az egyik indítványt benyújtó szuverenista Patrióták csoport alapítója a következőt posztolta a szavazás előtt: "Ne legyen kétségünk: a balliberálisok ma is megvédik majd az elnök asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét a keddi szavazáson. Megvédik egymást, mert ugyanaz a céljuk: befogni minden tagállamot a brüsszeli járomba. Magyarországot is."
A bizottsági elnököt, aki második ciklusában átállítaná az Európai Uniót a hadiiparra koncentráló gazdaság vágányára és egyre többet követel magának az uniós stratégia kialakításában, bőven érik kritikák, a szuverenista eről pedig erősödnek Európában, de mindez nem jelenti azt hogy von der Leyen tábora az Európai Parlamentben is felrobbant volna.
Megválasztásakor a következő erők támogatták, és az ő szavazataikat különösen érdemes figyelni: az Európai Néppárt (EPP), Szocialisták és Demokraták (S&D), Újítsuk meg Európát (Renew Europe).
Az eseményeket Gulyás Gergely is kommentálta a csütörtöki Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy tárgyalt az uniós költségvetésről a kormány.
Több tagállammal együtt úgy gondoljuk, ebben a formában a hét éves uniós költségvetés nem elfogadható, alapvető változtatásokra van szükség
† szögezte le, hozzátéve, hogy ez egy hosszú folyamat, valószínűleg 2026 második felében fogadhatják el. Hangsúlyozta: Európa érdeke, hogy új bizottsági elnök lépjen hivatalba.
