Harangszó után kiderül, elengedi-e Európa háborúpárti tengelye Ursula von der Leyent

A vita már hétfőn megvolt, csütörtökön délben a szavazás következik. Bizalmatlansági indítványokról dönt az Európai Parlament, és a következmény akár az Európai Bizottság elmozdítása is lehet. Orbán Viktor magyar kormányfő szerint a "balliberális mosoda" megvédi Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, ahogy mentelmi ügyében megvédték kedden a Tisza Párt elnökét is, de "ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk".
Pető Sándor
2025.10.09., 11:52

A vita hétfőn lezajlott, a csütörtök déli szavazáson az Ursula von der Leyen ellen benyújtott két bizalmatlansági indítványról dönt Strasbourgban az Európai Parlament. Ha a 719 tagból 360 támogatja valamelyik indítványt, az Európai Bizottságnak távoznia kell. Ha ez nem következik be, akkor is fontos információt jelent az európaiaknak, hogy az Uniót ért gazdasági és politikai mizériák, a von der Leyent érő kritikák és a mögötte állók belső vitái milyen  mértékben erodálták az általa vezetett bizottság támogatását.

A két indítványt hétfőn egyszerre vitatta meg a törvényhozó testület, a csütörtöki napirenden külön szerepelnek a szavazásra váró témák között, tehát nem világos, hogy egyetlen, vagy két külön szavazásról lesz szó.

Az indítványokat olyan tömörülések nyújtották be, amelyek egymással messze nincsenek összhangban politikai témákban. Ugyanakkor a Von der Leyen vezette második bizottságot támogató tömörülések, illetve pártok-politikusok sem értenek mindenben együtt és a bizottsági elnököt ebből a körökből is érték komoly kritikák mostanában – ami nem azt jelenti, hogy nem állnak ki mellette, ha a tét a "kormányzó" koalíció fennmaradása.

Bizalmatlansági indítványok Ursula von der Leyen ellen: itt még jön, de megy-e?
Bizalmatlansági indítványok Ursula von der Leyen ellen: itt még jön, de megy-e? Fotó: AFP

Orbán Viktor magyar kormányfő, az egyik indítványt benyújtó szuverenista Patrióták csoport alapítója a következőt posztolta a szavazás előtt: "Ne legyen kétségünk: a balliberálisok ma is megvédik majd az elnök asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét a keddi szavazáson. Megvédik egymást, mert ugyanaz a céljuk: befogni minden tagállamot a brüsszeli járomba. Magyarországot is."

Bizalmatlansági indítványok Ursula von der Leyen ellen: erről szólnak

Az indítványok közül a Patriótáké

  • az Európai Bizottság környezetvédelmi politikájára és az Egyesült Államokkal, valamint a Mercosur országokkal nemrégiben megkötött kereskedelmi megállapodásaira zúdít tüzet. Az utóbbi a kritika szerint veszélyezteti Európa mezőgazdasági ágazatát, olyan termékek behozatalát engedélyezve, amelyek nem felelnek meg az EU környezetvédelmi, szociális és egészségügyi normáinak.
  • Bírálja az Európai Bizottságot az irreguláris migráció kezeléséért és az állítólagos átláthatatlanság miatt. 

 A Baloldal (The Left) indítványa több ponton egybeesik a Patriótákéval,

  • különösen az EU–Mercosur és az EU–USA megállapodások tekintetében
  • és abban, hogy Ursula von der Leyen tevékenységének átláthatatlanságát bírálják.
  • Ugyanakkor elítélik „a Bizottság kudarcát abban, hogy kezelje Európa-szerte a klímaválságot és a társadalmi válságot”,
  • valamint a Bizottság álláspontját az Izrael–Hamász háború ügyében, amit úgy jellemeznek, mint „a tétlenség kudarcát az izraeli kormány brutális katonai támadásaira és a Gázában elkövetett, nemzetközi és humanitárius jogot rendszeresen sértő cselekményeire adott válaszban” – idézte fel a Euronews.

Kik támogatják eleve Ursula von der Leyent, és vajon hogy változik ez?

A bizottsági elnököt, aki második ciklusában átállítaná az Európai Uniót a hadiiparra koncentráló gazdaság vágányára és egyre többet követel magának az uniós stratégia kialakításában, bőven érik kritikák, a szuverenista eről pedig erősödnek Európában, de mindez nem jelenti azt hogy von der Leyen tábora az Európai Parlamentben is felrobbant volna.

Megválasztásakor a következő erők támogatták, és az ő szavazataikat különösen érdemes figyelni: az Európai Néppárt (EPP), Szocialisták és Demokraták (S&D), Újítsuk meg Európát (Renew Europe).

Ursula von der Leyen ráfordult a gazdasági autópályára, ahol szembejön Trump, Merz, Orbán és a forgalom
Talán minden eddiginél világosabban mutatta be a fordulatot a hadigazdaság felé az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben, ahol csütörtökön bizalmatlansági indítványról szavaznak ellene. Ursula von der Leyen az orosz légtérsértésekre hivatkozva olyan terveket vázolt, amelyek nemhogy politikai ellenfelei, de még parlamenti szövetségesei közt is ellenállást szülnek, és szembemennek Donald Trump amerikai elnökkel kötött megállapodásával. Orosz fenyegetés, Ukrajna, drónfal, eurószázmilliárdok fegyverkezésre, befelé forduló európai beruházási politika – ezek a kulcsszavak.

Az eseményeket Gulyás Gergely is kommentálta a csütörtöki Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy tárgyalt az uniós költségvetésről a kormány.

Több tagállammal együtt úgy gondoljuk, ebben a formában a hét éves uniós költségvetés nem elfogadható, alapvető változtatásokra van szükség

† szögezte le, hozzátéve, hogy ez egy hosszú folyamat, valószínűleg 2026 második felében fogadhatják el. Hangsúlyozta: Európa érdeke, hogy új bizottsági elnök lépjen hivatalba.

