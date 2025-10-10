Halálos harcot vív a Debrecenben gyárat építő BMW a Kecskeméten gyárat építő Mercedesszel: nagyon úgy tűnik, hogy csak egy maradhat – most jön a döntő ütközet

A BMW a harmadik negyedévben jobban teljesített, mint a Mercedes: 514 620 saját márkás járművet adott el. Ha beleszámoljuk a Mini és a Rolls-Royce étékesítéseit, akkor összesen 588 300 autójuk talált gazdára a vizsgált időszakban, utóbbi 8,8 százalékos, előbbi 5,7 százalékos növekedésnek számít. A Mercedes ezzel szemben 525 300 autót adott el, ami 12 százalékkal kevesebb az előző évhez képest – írja a Totalcar.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

iaconként vizsgálva az Egyesült Államokban a BMW kiemelkedően teljesített, 24,9 százalékos növekedéssel 297 247 autót adott el, míg a Mercedes 17 százalékos csökkenéssel csupán 70 800-at. Ez az eredmény különösen figyelemre méltó az amerikai vámok miatt nehéz környezetben.

Kínában mindkét márka csökkentette eladásait, a Mercedes 27 százalékkal, a BMW 11 százalékkal, így egyik sem tudott érdemi nyereséget elérni. Európában viszont mindkét gyártó növekedett: a Mercedes 2 százalékkal, a BMW pedig 9,3 százalékkal tudta emelni értékesítését.

Az elektromos és hibrid járművek terén a BMW vezet, habár kismértékű visszaesést könyvelt el, mégis 102 864 elektromos autót adott el, szemben a Mercedes 42 600 darabjával. A 2025-ös év alapján úgy tűnik, a BMW vezető szerepben van a piacon, de a Mercedes erős újdonságokkal készül, mint a GLC with EQ Technology és a frissített CLA modellek, amelyek új lendületet hozhatnak a márkának.

A BMW pedig az új iX3 modellel és az új Neue Klasse platformmal igyekszik megtartani előnyét.

A Porsche elhalast

Csütörtökön a Porsche jelentette be, hogy alig több mint 66 ezer autót adott el július és szeptember között, ami 5,7 százalékos visszaesés az előző évhez képest. Az eladások csökkenését főként a kínai értékesítések 21 százalékos zuhanása hajtotta, de a cég járműveiből a Porsche legnagyobb piacán, Észak-Amerikában is 4,8 százalékkal kevesebb fogyott.

A kínai piac elvesztését főként a helyi versenytársak ereje, például a Szegeden építő BYD okozza, amely ráadásul már Németország piacát is kezdi meghódítani, újabb problémák elé állítva a német autóipart, melynek legtöbb exportpiacán is meg kell küzdenie a kínai elektromos autókkal.