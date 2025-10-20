Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
közlekedés
légi közlekedés
baleset
Boeing
Hongkong

Elképesztő balesetet szenvedett egy Boeing, autóval ütközött a gép – többen meghaltak

Teherszállító gép ütközött egy autóval a hongkongi repülőgépen. A Boeing eddig ismeretlen okokból letért a kifutópályáról. A balesetben a repülőtéri biztonsági szolgálat két tagja életét vesztette.
VG
2025.10.20., 08:47

Újabb furcsa balesetet szenvedett egy Boeing-repülőgép. A hongkongi repülőtéren, helyi idő szerint hétfőn kora reggel egy dubaji teherszállító repülőgép leszálláskor letért a kifutópályáról, ütközött a repülőtéri biztonsági szolgálat járőrkocsijával, és a tengerbe lökte azt. A város repülőtérének üzemeltetője szerint a Boeing 747-es repülőgép által okozott baleset az elmúlt 25 éve legsúlyosabbja a városban.

Boeing baleset teherszállító repülőgép kifutópálya Hongkong incidens légi közlekedés repülés
A Boeing 747-es letért a kifutópályáról, vízbe szorított egy járőrkocsit, majd ő is vízbe esett / Fotó: Peter Parks / AFP

A járőrautóban ketten ültek a baleset idején, mindketten a repülőtéri biztonsági szolgálat tagjai voltak. Már nem lélegeztek, amikor a vízből kimentették őket, egyikük a helyszínen, a másik pedig később a kórházban vesztette életét – közölte Steven Yiu, a Hongkongi Repülőtéri Hatóság repülőtéri műveletekért felelős ügyvezető igazgatója. A teherszállító gép fedélzeten tartózkodó négyfős személyzet mindegyik tagja épségben megúszta a balesetet.

A világ legforgalmasabb teherszállító repülőterén történt balesetben egy török teherszállító, az ACT Airlines által az Emirates nevében üzemeltetett repülőgép volt érintett, ezt a dubaji székhelyű légitársaság közleményében tudatta.

Nem tudni, mi okozta a Boeing balesetét

A hatóságok még vizsgálják a baleset pontos okát, a vizsgálat kiterjed az időjárási körülményekre, a kifutópálya állapotára, a repülőgépre és a személyzetre is. A hírről beszámoló Reuters által áttekintett, a LiveATC.net oldalon elérhető légiforgalmi irányítási adatok alapján a teherszállító repülőgép pilótája megerősítette, hogy a 07L kifutópályán kíván leszállni, ahol a baleset történt, de semmilyen műszaki problémát nem jelzett.

A hongkongi légiközlekedési balesetek kivizsgálásával foglalkozó hatóság vezető baleseti és biztonsági nyomozója megerősítette, hogy a légiforgalmi irányítás a repülőgépet az északi kifutópályára irányította, de hozzátette, hogy nem kaptunk semmilyen segélykérő üzenetet a pilótától.

A biztonsági járőrkocsi a kifutópálya kerítésén kívüli úton járőrözött az északi kifutópálya mentén. Az autó a szokásos útvonalán haladt, arról nem tért le, és biztosan nem érintette a kifutópályára. A repülőgép a kifutópályára való leszállás után hirtelen balra kanyarodott, majd elütötte az autót.

A repülőtér északi kifutópályáját lezárták a baleset miatt. Az üzemeltető kiemelte, hogy a déli és a középső kifutópályák továbbra is üzemelnek, így más hétfői járatokat nem érint az incidens, járattörlésre nem volt szükség.

FlightRadar24 repüléskövető szolgáltatás adatai szerint a balesetet szenvedett repülőgép 32 éves volt, és korábban utasszállítóként szolgált, mielőtt átalakították teherszállító géppé.

Kiszivárgott a Boeing titkos terve: lecseréli a halálgépét, teljesen új utasszállító repülőt épít – ez lesz a 737 Max utódja, amely legyőzheti az Airbust

A Boeing már egy új keskeny törzsű repülőgép pilótafülkéjét tervezi a Boeing 737 MAX utódjaként, melynek tervezése még a fejlesztés korai szakaszában van. A lap forrásai szerint ez egy hosszú távú kísérlet arra, hogy a cég visszaszerezze az üzletet, amelyet a biztonsági és minőségi problémák sorozata miatt riválisa, az Airbus nyert el. 2025 elején Kelly Ortberg, a Boeing vezérigazgatója találkozott a Rolls-Royce brit képviselőivel, és megvitatták a repülőgép új hajtóművének terveit.

A The Wall Street Journal szeptemberben arról számolt be, hogy a Boeing továbbra is a helyreállítási tervre koncentrál, amely magában foglalja a mintegy 6000 darabos kereskedelmirepülőgép-rendelés teljesítését és a már bejelentett repülőgépmodellek tanúsítását.

