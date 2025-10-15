Brüsszel maga alá gyűri a hadiipari beszerzéseket és a megbukott drónfalkoncepciót is újra elővette

Brüsszel a következő hónapokban közös drón- és légvédelmi projektek indítását fogja javasolni, egy ambiciózus, ötéves terv részeként, amelynek célja a kontinens újrafelfegyverzése és Oroszország visszaszorítása – derül ki a Bloomberg News által megtekintett dokumentumból.

Brüsszel háborúra készül, tartós orosz fenyegetést vizionál / Fotó: Alex Kraus

A terv szerint 2027 végére az EU védelmi beszerzéseinek 40 százalékát közösen kellene lebonyolítani, ami több mint kétszerese a jelenlegi aránynak.

A bizottság tartós orosz fenyegetést vizionál

„Az autoriter államok egyre inkább beavatkoznak társadalmainkba és gazdaságainkba” – áll a dokumentumban. „A hagyományos szövetségesek és partnerek pedig egyre inkább más régiókra összpontosítanak.” A szöveg hozzáteszi:

a militarizálódott Oroszország a belátható jövőben tartós fenyegetést jelent Európa biztonságára.

A javaslat, amelyet az Európai Bizottság – az EU végrehajtó szerve – készített elő, az EU katonai tervezésének és beszerzési rendszerének teljes átalakítását irányozza elő.

A dokumentum szerint az uniós országoknak össze kell hangolniuk védelmi kiadásaikat, és gyorsan létre kell hozniuk olyan koalíciókat, amelyek közösen indítanak új védelmi programokat. Ezeket az erőfeszítéseket a következő éven belül meg kell kezdeni, ha a kontinens el akarja érni, hogy 2030-ra harckész állapotban legyen.

A tervet – amely még változhat – csütörtökön mutatják be, mielőtt a vezetők a jövő héten brüsszeli csúcstalálkozójukon megvitatnák.

A dokumentum megjegyzi, hogy bár

az unió összesített védelmi költségvetése 2021 óta csaknem megduplázódott – 218 milliárd euróról várhatóan 392 milliárd euróra nő 2025-re

–, a kiadások továbbra sem összehangoltak az uniós országok között. Ez korlátozza Európa gyors újrafelfegyverzését – olvasható a szövegben.

Az EU még jobban központosítaná a hadiipari beszerzéseket

A terv több olyan területet is azonosít, ahol a közös fellépés segíthet, például a lég- és rakétavédelmi rendszerek, valamint a drónok és drónelhárító technológiák területén. Célja, hogy 2026 elejére létrejöjjenek az ezeket a projekteket irányító koalíciók, és a programok 2026 közepére elinduljanak.

A 40 százalékos közös beszerzési cél ezeknek a kezdeményezéseknek a támogatását szolgálja – áll a tervben.

Jelenleg a közös beszerzések aránya 20 százalék alatt van,

noha az EU-tagállamok már 2007-ben vállalták, hogy elérik a 35 százalékot.

A terv szerint a 2030-as végső határidő betartása érdekében minden projektet, szerződést és finanszírozást 2028 végéig le kell zárni.

Az EU katonai megerősítésének finanszírozására a blokk már jóváhagyott egy 150 milliárd eurós alapot, amelyet jelenleg különböző projektek között osztanak szét.

A bizottság javaslata szerint ezeket az erőfeszítéseket 2030 végéig be kell fejezni.

Ezen túlmenően Brüsszel új zászlóshajóprojekteket kíván indítani, amelyek drónokra, légvédelemre és űrvédelmi pajzsra összpontosítanak.

Az ilyen kezdeményezések nevei között szerepel az „Európai Drónvédelem” – amely Ukrajna tapasztalataira építene – és a „Keleti Szárny Őrszem”.

A terv szerint ezek a projektek 2026-ban indulnának.

Brüsszel újra elővette a drónfalat, csak más néven

A drónkezdeményezés gyakorlatilag a drónfalkoncepció újracsomagolása – jegyzi meg a Bloomberg –, amelyet a bizottság több, Oroszországhoz köthető NATO-légteret érintő incidens után vetett fel. Az ötlet néhány hete megosztotta az EU vezetőit, amikor először megvitatták: a déli országok azt követelték, hogy a drónrendszer ne csak a kontinens keleti peremére összpontosítson. A mostani terv ezt az elképzelést az egész kontinensre kiterjeszti, és

célul tűzi ki, hogy 2027-re egy teljesen működő drónrendszer jöjjön létre.

A dokumentum azt is előirányozza, hogy a javasolt lég- és rakétavédelmi rendszer 2026-ra legyen üzemképes.

Ezenfelül a bizottság egy legfeljebb egymilliárd eurós alap létrehozását is javasolja az Európai Beruházási Bankkal együttműködésben 2026-ig, a védelmi projektek támogatására.

A hírügynökség megjegyzi, hogy miután az EU nagyszabású védelmi projekteket kezd el, az erőegyensúly egyre inkább kérdésessé válik. Noha a bizottság központosítottabb tervezést és közös beszerzéseket javasol, a nagy tagállamok – például Németország – hangsúlyozták, hogy a végső döntéseknek továbbra is a nemzeti kormányok kezében kell maradniuk.