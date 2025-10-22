Putyin sem akarja pazarolni az idejét — döntés született a budapesti békecsúcs időpontjáról

A RIA Novosztyi beszámolója szerint Peszkov újságíróknak elmondta, hogy a budapesti békecsúcs megszervezése komoly diplomáciai erőfeszítéseket követel – írja a Magyar Nemzet.

Dmitrij Peszkov váratlanul megszólalt a Kreml nevében a budapesti békecsúcs ügyében / Fotó: Anadolu via AFP

A pontos időpont még nincs kitűzve, előtte számos előkészítő egyeztetésre lesz szükség, ami időigényes folyamat

– fogalmazott a szóvivő.

A Kreml szerint a tervezett budapesti csúcstalálkozó mindkét vezető közös akaratából jön létre, ugyanakkor Peszkov figyelmeztetett: az esemény körül rengeteg találgatás és félrevezető információ kering.

Ezek nagy része nem tükrözi a valóságot

– tette hozzá.

Miközben egyes nyugati háborúpárti politikusok azért szurkolnak, hogy ne valósuljon meg az egyeztetés, addig napról napra emberek vesztik életüket, s hatalmas kár éri az európai gazdaságot a vérontás miatt.

A szóvivő megjegyezte, hogy a kialakult politikai helyzet magas szintű beavatkozást igényel, amit csak gondosan előkészített, vezetői szintű egyeztetések alapozhatnak meg.

A budapesti békecsúcs ötlete megalapozott volt

A múlt héten Putyin és Trump telefonon tárgyalt egymással, és megvitatták az Ukrajna körüli helyzetet. A beszélgetés után az amerikai elnök bejelentette: kész találkozni orosz partnerével Budapesten. Az amerikai elnök később úgy nyilatkozott, hogy a csúcstalálkozóról hamarosan, két napon belül várhatók pontosabb információk.

Orbán Viktor miniszterelnök megerősítette, hogy a budapesti csúcstalálkozó előkészítése továbbra is zajlik,

és Magyarország készen áll, hogy otthont adjon a világpolitika egyik legfontosabb diplomáciai eseményének. A kormányfő közölte: