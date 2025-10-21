Most dől el a budapesti békecsúcs sorsa: Szijjártó Péter váratlanul a világ túloldalán tűnt fel, onnan üzent a magyaroknak – "Komoly napok jönnek"

A külgazdasági- és külügyminiszter Facebook posztban közölte, hogy megérkezett az Egyesült Államokba. Szijjártó Péter nem több, mint egy nappal korábban még Luxemburgban tárgyalt az Európai Unió Külügyek Tanácsának ülésén, most pedig a Trump-Putyin budapesti békecsúcs részleteit tárgyalhatják az amerikai vezetőkkel.

A külügyminiszter többek között a budapesti békecsúcsról is tárgyal az Egyesült Államokban / Forrás: Szijjártó Péter Facebook oldala

Budapesti csúcsra hívás

A tárcavezető már a Luxemburgban tartott ülésen is arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi uniós döntések veszélybe sodorják a magyar energiaellátást, mivel a tervezett jogszabály ellehetetleníti az ország kőolaj- és gázellátását.

Az egyelőre nem világos, hogy a budapesti házigazda magyar miniszterelnökön, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökön kívül Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is jelen lesz-e a budapesti békecsúcson, mivel a kérdésben eddig ellentmondásos nyilatkozatok jelentek meg. Mindenesetre az ukrán elnök a múlt héten egy interjúban arról beszélt, hogy hajlandó találkozni orosz kollégájával, így

akár mind a két hadviselő fél jelen lehet a tárgyaláson.

Kérdés persze, hogy fordítva is igaz-e ez a helyzet, tehát Putyin hajlandó-e tárgyalni Zelenszkijjel, valamint mit szól az ukrán vezető meghívásához Donald Trump és Orbán Viktor.

A kettős adózási rendszer is terítékre kerülhet

Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény visszaállításáról tárgyalt amerikai kollégájával Washingtonban októberben, így feltételezhető, hogy ez a téma is hamarosan újra napirenden lesz az amerikai-magyar tárgyalások során.

Már januárban kihirdették Orbán Viktor határozatát: a Magyar Közlönyben akkor azt lehetett olvasni, hogy Orbán Viktor egyetért a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésével, miszerint „Magyarország kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló” megállapodásnak létre kell jönnie."