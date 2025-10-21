Deviza
Most dől el a budapesti békecsúcs sorsa: Szijjártó Péter váratlanul a világ túloldalán tűnt fel, onnan üzent a magyaroknak – "Komoly napok jönnek"

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter megérkezett Amerikába. A budapesti Trump-Putyin csúcstalálkozó részleteit tárgyalhatják, valamint egy régebbi probléma is terítékre kerülhet a kettős adóztatási rendszerről, amelynek jelenleg még csak a kárát látja a magyar gazdaság.
VG
2025.10.21., 06:37

A külgazdasági- és külügyminiszter Facebook posztban közölte, hogy megérkezett az Egyesült Államokba. Szijjártó Péter nem több, mint egy nappal korábban még Luxemburgban tárgyalt az Európai Unió Külügyek Tanácsának ülésén, most pedig a Trump-Putyin budapesti békecsúcs részleteit tárgyalhatják az amerikai vezetőkkel. 

budapest, szijjártó, békecsúcs,trump, putyin
A külügyminiszter többek között a budapesti békecsúcsról is tárgyal az Egyesült Államokban / Forrás: Szijjártó Péter Facebook oldala

Budapesti csúcsra hívás

A tárcavezető már a Luxemburgban tartott ülésen is arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi uniós döntések veszélybe sodorják a magyar energiaellátást, mivel a tervezett jogszabály ellehetetleníti az ország kőolaj- és gázellátását. 

Az egyelőre nem világos, hogy a budapesti házigazda magyar miniszterelnökön, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökön kívül Volodimir Zelenszkij ukrán államfő is jelen lesz-e a budapesti békecsúcson, mivel a kérdésben eddig ellentmondásos nyilatkozatok jelentek meg. Mindenesetre az ukrán elnök a múlt héten egy interjúban arról beszélt, hogy hajlandó találkozni orosz kollégájával, így 

akár mind a két hadviselő fél jelen lehet a tárgyaláson.

Kérdés persze, hogy fordítva is igaz-e ez a helyzet, tehát Putyin hajlandó-e tárgyalni Zelenszkijjel, valamint mit szól az ukrán vezető meghívásához Donald Trump és Orbán Viktor.

 

A kettős adózási rendszer is terítékre kerülhet

Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény visszaállításáról tárgyalt amerikai kollégájával Washingtonban októberben, így feltételezhető, hogy ez a téma is hamarosan újra napirenden lesz az amerikai-magyar tárgyalások során.

Már januárban kihirdették Orbán Viktor határozatát: a Magyar Közlönyben akkor azt lehetett olvasni, hogy Orbán Viktor egyetért a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésével, miszerint „Magyarország kormánya és az  Amerikai Egyesült Államok kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az  adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló” megállapodásnak létre kell jönnie."

A miniszterelnök felhatalmazta Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert, hogy

  • kijelölje a tárgyalásokon részt vevő személyeket;
  • ő vagy a kijelölt személy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
  • felhívta a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
  • valamint felhívta a nemzetgazdasági minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy a megállapodás
    létrehozását követően annak végleges szövegének tervezetét haladéktalanul terjesszék a kormány elé.

Orbán Viktor korábban arról nyilatkozott, hogy Magyarország és az Egyesült Államok gazdasági kapcsolatai megsínylették a Biden-adminisztráció sokszor ellenséges lépéseit. Ilyen volt egyértelműen a kettős adóztatásról szóló egyezmény felmondása, ami kimondatlanul is azzal a céllal született, hogy rontsa a magyar gazdaság versenyképességét.

A kettős adóztatási egyezmény helyreállítása pedig azért lenne fontos, mert csökkentheti a magyar vállalatok adóterheit az Egyesült Államokban, ezáltal ösztönözné a kétoldalú kereskedelmet és befektetéseket.

 

