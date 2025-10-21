Deviza
John Healey
Budapesti békecsúcs
Zelenszkij

Bejelentette az első ország, azonnal katonákat küld Ukrajnába, ha Trump és Putyin békét köt Budapesten

A londoni Mansion House-ban tartott előadásában John Healey brit védelmi miniszter Ukrajna jövőjéről is beszélt. Elmondta, hogy ha Budapesten valóban megegyezésre jut Putyin és Zelenszkij, akkor Nagy-Britannia elsőként küldhet csapatokat Ukrajnába, hogy megfékezze az "új fenyegetések korszakának" eszkalálódását.
VG
2025.10.21., 08:20

Putyin az Egyesült Királyságot tartja első számú ellenségének az amerikai védelmi miniszter szerint. A miniszter azt is elárulta, hogy a budapesti békeegyezmény után brit csapatokat készülnek küldeni Ukrajnába — közölte a SkyNews biztonsági és védelempolitikai szerkesztője.

budapesti békecsúcs Trump Putyin,
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter már az Egyesült Államokban tárgyalja a budapesti Trump-Putyin találkozó részleteit / Fotó: AFP

A budapesti csúcstalálkozó jövőformáló jelentősége

John Healey, az Egyesült Királyság védelmi minisztere elárulta, hogy felgyorsítja a brit katonai személyzet finanszírozását, és felülvizsgálja azok készenlétét, hogy csatlakozzanak ahhoz a nemzetközi erősítéshez, amelyet Ukrajna határainak biztosítására küldenének, ha Donald Trump békeszerződést köt Moszkva és Kijev között.

Elmondta továbbá azt is, hogy az Egyesült Királyság 100 millió fontot készít elő arra az esetre, ha brit csapatokat küldenének Ukrajnába a békeszerződés betartása és végrehajtása érdekében. 

A brit védelmi miniszter az új fenyegetések korszakát is megemlítette, és elmondta, hogy a második világháború vége óta nem volt ilyen nagy a kockázata egy szélesebb körű konfliktusnak Európában.

Trump–Putyin-találkozó: gyorsabban megérezne egy budapesti békekötést a világ, mint gondolnánk – elárulta az elemző, mi történne Magyarországgal

Multinacionális ukrán katonai szövetség védheti Kijevet

A londoni Mansion House-ban tartott előadásában az elmúlt hat hónapban az Egyesült Királyság és Franciaország által vezetett, több mint 30 országot tömörítő szövetség létrehozására irányuló erőfeszítésekről beszélt, amelynek célja egy "multinacionális ukrán haderő” létrehozása.

Ez a haderő segítene biztosítani Ukrajna légterét és tengereit, valamint kiképezni a katonáit, ha Oroszország beleegyezik a teljes körű háború leállításába. 

Healey hangoztatta az Egyesült Királyság Ukrajna iránti támogatását, amely magában foglalja a rekordösszegű, 4,5 milliárd font értékű segítségnyújtást ebben az évben, valamint az Egyesült Államoktól átvett társelnöki szerepet egy szélesebb körű országcsoportban, amely fegyvereket és pénzt küld Kijevnek.

„Ezért nevezi Zelenszkij elnök az Egyesült Királyságot a legközelebbi szövetségesének” – mondta Healey.

John Healey

