Deviza
EUR/HUF389.56 +0.08% USD/HUF335.57 +0.4% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.94 +0.04% PLN/HUF91.91 +0.05% RON/HUF76.63 +0.18% CZK/HUF16.02 -0.04% EUR/HUF389.56 +0.08% USD/HUF335.57 +0.4% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.94 +0.04% PLN/HUF91.91 +0.05% RON/HUF76.63 +0.18% CZK/HUF16.02 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,869.17 +0.08% MTELEKOM1,774 +0.11% MOL2,730 -1.47% OTP30,810 +0.52% RICHTER10,270 -0.78% OPUS544 -0.18% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,860 -2.88% BUMIX10,169.06 +1.55% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,234.31 +0.26% BUX103,869.17 +0.08% MTELEKOM1,774 +0.11% MOL2,730 -1.47% OTP30,810 +0.52% RICHTER10,270 -0.78% OPUS544 -0.18% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,860 -2.88% BUMIX10,169.06 +1.55% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,234.31 +0.26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Szergej Lavrov
Budapesti békecsúcs
Marco Rubio

Budapesti békecsúcs: kiderült az igazság a halasztásról szóló hírekről, a Kreml felháborodott

A Kreml tagadja, hogy elhalasztották volna a Fehér Házzal történő egyeztetéseket. A CNN által közölt hír, mely szerint a budapesti Trump–Putyin-találkozó időpontja is csúszhat az amerikai külügyminiszter és az orosz külügyminiszter tárgyalásának csúszása miatt, nem bizonyult valósnak.
VG
2025.10.21., 10:50

Donald Trump elnök reményei egy gyors találkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel meghiúsulhatnak – a CNN belsős forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a világ vezetői kulcsfontosságú külügyi tanácsadóinak előzetes találkozóját ezen a héten elhalasztották, ami a budapesti békecsúcs időpontjára is hatással van.

Szergej Lavrov, budapest, csúcs, béke orosz külügyminiszter: egy csúcstalálkozót komolyan elő kell készíteniOroszország, Ukrajna, Egyesült Államokorosz-ukrán háború
Szergej Lavrov és Marco Rubio találkozójának késése a budapesti békecsúcs időpontját is befolyásolhatta volna / Fotó: Shamil Zhumatov / AFP

Donald Trump csütörtökön a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után azt nyilatkozta, hogy a két vezető megállapodott abban, hogy jövő héten találkozót tartanak magas szintű tanácsadóik. Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter találkozójáról a Fehér Ház egyik tisztviselője azonban elmondta, hogy egyelőre elhalasztották. Nem világos, hogy miért maradt el a találkozó a héten, bár az egyik forrás szerint Rubio és Lavrov elvárásai eltérnek Oroszország ukrajnai inváziójának lehetséges befejezését illetően.

Trump elnök következetesen törekedett egy békés és diplomáciai megoldás megtalálására, hogy véget vessen ennek az értelmetlen háborúnak és megállítsa a gyilkolást

– nyilatkozta Anna Kelly, a Fehér Ház helyettes sajtótitkára a CNN-nek. Hozzátette, hogy „Trump elnök bátran felvette a kapcsolatot az összes érintett féllel, és mindent meg fog tenni, ami hatalmában áll, hogy békét teremtsen”.

A Fehér Házhoz közeli forrás a CNN-nek elmondta, hogy a Rubio és Lavrov közötti telefonbeszélgetés után a tisztviselők úgy érezték, hogy az orosz álláspont nem változott annyira, hogy túllépjen a maximalista állásponton. 

Elmondta, hogy Rubio egyelőre nem valószínű, hogy javasolja a Putyin–Trump-találkozó jövő heti megtartását, de Rubio és Lavrov még ezen a héten újra beszélhetnek egymással.

Több mint két hónap telt el azóta, hogy Trump legutóbb személyesen találkozott Putyinnal Anchorage-ban, Alaszka államban. A közel háromórás találkozó megállapodás nélkül ért véget, mindkét vezető a haladást dicsérte. 

Trump azóta nyilvánosan felszólította Kijevet és Moszkvát, hogy azonnal állítsák le a háborút.

A Kreml reakciója mindenkit ledöbbentett

Az Interfaxnak nyilatkozó orosz külügyminiszter-helyettes Szergej Rjabkov elmondta, hogy helytelen azt állítani, hogy az orosz külügyminiszter és amerikai kollégája közötti találkozót elhalasztották, mert soha nem volt megállapodás egy ilyen találkozóról.

Még csak megállapodás sem történt egy ilyen találkozó időpontjáról és helyszínéről

– nyilatkozta Rjabkov. Hozzátette, hogy egy ilyen esemény annyira fontos, hogy jelentős előkészületeket igényel, amelyet orosz részről már elkezdtek.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Dunai Finomító

Százhalombattai tűz: jelentősen visszaeshet a Mol kapacitása – egy ország nagyon nagy bajba kerülhet

A Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tűz és annak hatása tovább mélyítheti a Szerbia energiaellátásával kapcsolatos félelmeket.
3 perc
Ukrajna

Óriási brüsszeli fordulat: a háborúpárti európai kemény mag mégiscsak támogatja Trump béketervét – a jelenlegi frontvonal lehet az új határ

Az EU eddig Ukrajna mellett kiálló keményvonalas csoportja hatalmasat fordult, immár támogatja Trump elnök béketervét: a jelenlegi frontvonal lehet az új orosz–ukrán határ.
3 perc
Budapesti békecsúcs

Budapesti békecsúcs: kiderült az igazság a halasztásról szóló hírekről, a Kreml felháborodott

Nem halasztják el a budapesti csúcstalálkozót.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu