Budapesti békecsúcs: kiderült az igazság a halasztásról szóló hírekről, a Kreml felháborodott

Donald Trump elnök reményei egy gyors találkozóra Vlagyimir Putyin orosz elnökkel meghiúsulhatnak – a CNN belsős forrásokra hivatkozva azt írta, hogy a világ vezetői kulcsfontosságú külügyi tanácsadóinak előzetes találkozóját ezen a héten elhalasztották, ami a budapesti békecsúcs időpontjára is hatással van.

Szergej Lavrov és Marco Rubio találkozójának késése a budapesti békecsúcs időpontját is befolyásolhatta volna / Fotó: Shamil Zhumatov / AFP

Donald Trump csütörtökön a Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után azt nyilatkozta, hogy a két vezető megállapodott abban, hogy jövő héten találkozót tartanak magas szintű tanácsadóik. Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter találkozójáról a Fehér Ház egyik tisztviselője azonban elmondta, hogy egyelőre elhalasztották. Nem világos, hogy miért maradt el a találkozó a héten, bár az egyik forrás szerint Rubio és Lavrov elvárásai eltérnek Oroszország ukrajnai inváziójának lehetséges befejezését illetően.

Trump elnök következetesen törekedett egy békés és diplomáciai megoldás megtalálására, hogy véget vessen ennek az értelmetlen háborúnak és megállítsa a gyilkolást

– nyilatkozta Anna Kelly, a Fehér Ház helyettes sajtótitkára a CNN-nek. Hozzátette, hogy „Trump elnök bátran felvette a kapcsolatot az összes érintett féllel, és mindent meg fog tenni, ami hatalmában áll, hogy békét teremtsen”.

A Fehér Házhoz közeli forrás a CNN-nek elmondta, hogy a Rubio és Lavrov közötti telefonbeszélgetés után a tisztviselők úgy érezték, hogy az orosz álláspont nem változott annyira, hogy túllépjen a maximalista állásponton.

Elmondta, hogy Rubio egyelőre nem valószínű, hogy javasolja a Putyin–Trump-találkozó jövő heti megtartását, de Rubio és Lavrov még ezen a héten újra beszélhetnek egymással.

Több mint két hónap telt el azóta, hogy Trump legutóbb személyesen találkozott Putyinnal Anchorage-ban, Alaszka államban. A közel háromórás találkozó megállapodás nélkül ért véget, mindkét vezető a haladást dicsérte.

Trump azóta nyilvánosan felszólította Kijevet és Moszkvát, hogy azonnal állítsák le a háborút.

A Kreml reakciója mindenkit ledöbbentett

Az Interfaxnak nyilatkozó orosz külügyminiszter-helyettes Szergej Rjabkov elmondta, hogy helytelen azt állítani, hogy az orosz külügyminiszter és amerikai kollégája közötti találkozót elhalasztották, mert soha nem volt megállapodás egy ilyen találkozóról.

Még csak megállapodás sem történt egy ilyen találkozó időpontjáról és helyszínéről

– nyilatkozta Rjabkov. Hozzátette, hogy egy ilyen esemény annyira fontos, hogy jelentős előkészületeket igényel, amelyet orosz részről már elkezdtek.