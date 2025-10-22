Ez az igazság a budapesti békecsúcsról: Trump tisztázta, óriási bejelentés jön két napon belül - nagyon rossz hírt kaptak, akik meg akarják fúrni az amerikai és az orosz elnök tárgyalását

Donald Trump elnök kedden kijelentette, hogy nem szeretne „hiábavaló találkozót” tartani Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, ami újabb jel arra, hogy a két vezető között tervezett második, Budapesten rendezett csúcstalálkozó veszélybe kerülhet — jelentette a Bloomberg.

A két nagyhatalom vezetője legutóbb Alaszkában találkozott augusztusban, most pedig Budapestet céloznák meg tárgyalásra. / Fotó: AFP

Trump elmondta, hogy még nem döntött a találkozó lemondásáról, de megismételte azt a Kreml által elutasított kívánságát, hogy a tűzszüneti megállapodás részeként befagyasztják a jelenlegi harci vonalakat.

Nem akarok feleslegesen fecsegni

– mondta Trump a Fehér Házban újságíróknak. Trump hozzátette, hogy még mindig reménykedik a tűzszünetben, de a konfliktust nagyrészt negatívan értékelte, ami arra utal, hogy a konfliktus gyors megoldására vonatkozó reményei talán halványulnak. Órákkal korábban egy fehér házi tisztviselő azt mondta, hogy a két vezetőnek nincs terve a közeljövőben találkozni.

Trump:



I did not say meeting with Putin would be waste of time.



A lot of things are happening on that front.



We will be notifying you over the next two days. pic.twitter.com/GxHLorg9Iw — Clash Report (@clashreport) October 21, 2025

A külügyminiszterek találkozójával kezdődött a baj

Egy névtelenséget kérő tisztviselő azt nyilatkozta, hogy Marco Rubio külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfői telefonbeszélgetése eredményes volt, de a két tisztviselő találkozója nem szükséges.

A nyilatkozat, bár nem tartalmazott részleteket, ellentétben állt Trump múlt heti, Putyinnal folytatott telefonbeszélgetés utáni nyilatkozatával.

Akkor Trump azt mondta, hogy "körülbelül két héten belül” találkozik Putyinnal.

Budapest akár tovább is várhat a csúcstalálkozóra

A változás összhangban áll az Oroszországból érkező hasonló megjegyzésekkel, ahol a Kreml szintén igyekezett mérsékelni a gyors csúcstalálkozóra vonatkozó várakozásokat. Ahogy azt korábban megírtuk, Dmitrij Peszkov, Putyin szóvivője az Interfax hírügynökség szerint azt mondta, hogy "az előttünk álló munka kihívásokkal teli lesz”.

Trump az elmúlt napokban fokozta a háború befejezésére irányuló felhívásait, sürgetve a két felet, hogy "a frontvonalon” állítsák le a háborút.

Hétfőn kétségbe vonta Ukrajna képességét az orosz erők legyőzésére, és kétértelműen nyilatkozott az Ukrajnának nyújtandó katonai segítségről és az Oroszországra vonatkozó új szankciók bevezetésének veszélyéről is.