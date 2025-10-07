Eladnák a teljes Cotswold-hálózatot

Megkezdte az értékesítés előkészületeit a Cotswold bútor- és lakberendezési áruházlánc eladására a True Capital befektetési társaság – írja brit sajtóértesülések alapján az Origo. A tulajdonos befektetési vállalat az Arrowpoint Advisory nevű társaságot bízta meg az értékesítési folyamat részleteinek kidolgozásával. A prémiumminőségű termékkínálatáról ismert, főként reprezentatív bemutatótermeket üzemeltető bútorbolt 2016-ban került a befektetési vállalat érdekeltségébe, amelytől most egyelőre nem ismert okból szabadulna.
A leendő ügylet részletei még nem lehetnek ismertek, a Cotswold Company egyelőre nem kommentálta az értesüléseket. Annyi derült ki, hogy a True Capital a következő néhány évben szeretné lebonyolítani az eladást, a vevőtalálástól kezdve valamennyi kapcsolódó tranzakció lebonyolításáig bezárólag. A True Capital 2016-ban vásárolta meg a céget, melynek akkor 100 ezer vásárlója illetve megrendelője volt, 35 millió font éves bevétellel. A céget 1996-ban alapították.
Az értékesítés melletti döntés azért is érdemel figyelmet, mert Cotswold Company a legutóbbi pénzügyi jelentése alapján erőteljes bevételnövekedést ért el. Éves alapon vizsgálva az augusztus 30-át megelőző hat hónapban a bevétel 30 százalékkal növekedett, elérve az 56,9 millió fontot (kb. 26 milliárd forint).
A vállalat teljesítménye felmúlta a lakberendezési és a bútorpiac teljesítményének átlagát.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.