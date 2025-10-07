Deviza
EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF336.7 +1.38% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.3 +1.1% PLN/HUF92.45 +1.11% RON/HUF77.1 +0.95% CZK/HUF16.13 +0.84% EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF336.7 +1.38% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.3 +1.1% PLN/HUF92.45 +1.11% RON/HUF77.1 +0.95% CZK/HUF16.13 +0.84%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01% BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bútorbolt
vállalat
Arrowpoint Advisory
Cotswold Company
True Capital
ügylet

Eladnák a teljes Cotswold-hálózatot

Tulajdonosa megválna a brit Cotswold Company nevű bútoráruházlánctól, melyet még 2016-ban szerzett meg. A True Capital nevű befektetési vállalat már tanácsadó céggel is szerződött a bútorbolt értékesítésének kidolgozására. A teljes folyamat várhatóan éveken át tart majd, bár a Cotswold eladását menedzselő vállalatot már kiválasztották.
VG
2025.10.07, 18:30
Frissítve: 2025.10.07, 18:37

Megkezdte az értékesítés előkészületeit a Cotswold bútor- és lakberendezési áruházlánc eladására a True Capital befektetési társaság – írja brit sajtóértesülések alapján az Origo. A tulajdonos befektetési vállalat az Arrowpoint Advisory nevű társaságot bízta meg az értékesítési folyamat részleteinek kidolgozásával. A prémiumminőségű termékkínálatáról ismert, főként reprezentatív bemutatótermeket üzemeltető bútorbolt 2016-ban került a befektetési vállalat érdekeltségébe, amelytől most egyelőre nem ismert okból szabadulna.

bútor, bútorüzlet, illusztráció
Eladnák a brit bútorbolt-hálózatot (illusztráció) / Fotó: Freepik

Több évet vehet igénybe a bútorbolt eladása

A leendő ügylet részletei még nem lehetnek ismertek, a Cotswold Company egyelőre nem kommentálta az értesüléseket. Annyi derült ki, hogy a True Capital a következő néhány évben szeretné lebonyolítani az eladást, a vevőtalálástól kezdve valamennyi kapcsolódó tranzakció lebonyolításáig bezárólag. A True Capital 2016-ban vásárolta meg a céget, melynek akkor 100 ezer vásárlója illetve megrendelője volt, 35 millió font éves bevétellel. A céget 1996-ban alapították.

Az értékesítés melletti döntés azért is érdemel figyelmet, mert Cotswold Company a legutóbbi pénzügyi jelentése alapján erőteljes bevételnövekedést ért el. Éves alapon vizsgálva az augusztus 30-át megelőző hat hónapban a bevétel 30 százalékkal növekedett, elérve az 56,9 millió fontot (kb. 26 milliárd forint).

A vállalat teljesítménye felmúlta a lakberendezési és a bútorpiac teljesítményének átlagát.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu