Eladnák a teljes Cotswold-hálózatot

Megkezdte az értékesítés előkészületeit a Cotswold bútor- és lakberendezési áruházlánc eladására a True Capital befektetési társaság – írja brit sajtóértesülések alapján az Origo. A tulajdonos befektetési vállalat az Arrowpoint Advisory nevű társaságot bízta meg az értékesítési folyamat részleteinek kidolgozásával. A prémiumminőségű termékkínálatáról ismert, főként reprezentatív bemutatótermeket üzemeltető bútorbolt 2016-ban került a befektetési vállalat érdekeltségébe, amelytől most egyelőre nem ismert okból szabadulna.

Eladnák a brit bútorbolt-hálózatot (illusztráció) / Fotó: Freepik

Több évet vehet igénybe a bútorbolt eladása

A leendő ügylet részletei még nem lehetnek ismertek, a Cotswold Company egyelőre nem kommentálta az értesüléseket. Annyi derült ki, hogy a True Capital a következő néhány évben szeretné lebonyolítani az eladást, a vevőtalálástól kezdve valamennyi kapcsolódó tranzakció lebonyolításáig bezárólag. A True Capital 2016-ban vásárolta meg a céget, melynek akkor 100 ezer vásárlója illetve megrendelője volt, 35 millió font éves bevétellel. A céget 1996-ban alapították.

Az értékesítés melletti döntés azért is érdemel figyelmet, mert Cotswold Company a legutóbbi pénzügyi jelentése alapján erőteljes bevételnövekedést ért el. Éves alapon vizsgálva az augusztus 30-át megelőző hat hónapban a bevétel 30 százalékkal növekedett, elérve az 56,9 millió fontot (kb. 26 milliárd forint).

A vállalat teljesítménye felmúlta a lakberendezési és a bútorpiac teljesítményének átlagát.

