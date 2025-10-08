Deviza
EUR/HUF392.62 -0.12% USD/HUF337.95 +0.2% GBP/HUF453.1 +0.09% CHF/HUF421.76 -0.13% PLN/HUF92.22 -0.22% RON/HUF77.02 -0.09% CZK/HUF16.11 -0.05% EUR/HUF392.62 -0.12% USD/HUF337.95 +0.2% GBP/HUF453.1 +0.09% CHF/HUF421.76 -0.13% PLN/HUF92.22 -0.22% RON/HUF77.02 -0.09% CZK/HUF16.11 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,574.37 +0.23% MTELEKOM1,816 +0.77% MOL2,780 0% OTP29,720 +0.24% RICHTER10,250 +0.1% OPUS547 0% ANY7,300 +0.82% AUTOWALLIS157.5 0% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,502.53 +0.44% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.88 +0.02% BUX101,574.37 +0.23% MTELEKOM1,816 +0.77% MOL2,780 0% OTP29,720 +0.24% RICHTER10,250 +0.1% OPUS547 0% ANY7,300 +0.82% AUTOWALLIS157.5 0% WABERERS4,940 +0.4% BUMIX9,502.53 +0.44% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.88 +0.02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
autógyártó
Byd
hajóflotta
kínai autógyártó
autóipar

Elkészült a Szegeden gyárat építő BYD új autószállító óriáshajója: most már teljes a kínaiak félelmetes tengeri flottája, irigykedik a világ – videón a titokzatos Csinan

A BYD befejezte saját tengeri szállítóflottájának kiépítését. A vállalat legújabb hajója, a BYD Csinan szolgálatba állásával immár nyolc járműszállító hajó segíti a cég exporttevékenységét, amelynek éves kapacitása ezzel meghaladja az egymillió autót.
VG
2025.10.08., 06:41

A BYD bejelentette, hogy teljesen összeállt saját tengeri flottája, ami fontos mérföldkő a kínai autógyártás nemzetközi terjeszkedésében – írja a Cnevpost

20250916_bydseal6_001_VZ
Elkészült a Szegeden gyárat építő BYD új autószállító óriáshajója / Fotó: Vémi Zoltán

A BYD flottájának nyolcadik tagja, a BYD Csinan hivatalosan is szolgálatba állt – jelentette be a cég a Weibo-oldalán szeptember végén. A hajót a kelet-kínai Santung tartományban található Csinan városáról nevezték el, ahol a BYD egyik legnagyobb járműgyártó központja működik.

A BYD azt is bejelentette, hogy ezzel teljesen összeállt saját tengeri flottája, ami fontos mérföldkő a kínai autógyártás nemzetközi terjeszkedésében.

A flottájába a következő hajók tartoznak: BYD Explorer No.1, BYD Hefei, BYD Csangcsou, BYD Sencsen, BYD Hszian, BYD Csangsa, BYD Csengcsou és mostantól a BYD Csinan. Közülük a 7 ezer jármű szállítására alkalmas BYD Csengcsou júliusban állt szolgálatba. Az egyetlen kivétel, amelyet nem egy kínai városról neveztek el, a 4 ezer jármű befogadására képes BYD Explorer No. 1., míg a többi hajó azoknak a városoknak a nevét viseli, ahol a BYD autógyártó üzemei találhatók.

A BYD nem közölt részleteket a BYD Csinan teherbírásáról, de a vállalat legtöbb hajója 7 ezer jármű szállítására alkalmas, míg három hajó akár 9200 járművet is képes befogadni. 

A flottával együtt a BYD éves exportkapacitása meghaladja az egymillió járművet.

A BYD azt is közölte, hogy egyelőre nem tervezi újabb hajók építését vagy beszerzését.

Lejtőn a BYD eladásai

A vállalat augusztusban 373 626 új energiával működő járművet (NEV) adott el, ami 0,15 százalékos éves növekedés és 8,52 százalékos havi emelkedés. Ebből 371 501 személyautó és 2125 haszongépjármű volt.

A BYD 80 813 járművet értékesített külföldön augusztusban, ami 157 százalékos növekedés az előző évhez képest, azonban csak 0,09 százalékkal több, mint júliusban.

Az idei évben augusztusig a kínai autógyártó 625 816 külföldi eladást ért el az új energiahordozós járművek kategóriában, ami 136 százalékos éves növekedés.

A nyári eladási számok után szeptemberben is enervált teljesítményt nyújtott a világelső új generációs autógyártó: összesen 396 270 darab autót adott el (ebből 3210 elektromos haszonjárművet), ez 5,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, de legalább az augusztusit felülmúlja 6 százalékkal. A szeptembert megelőző két hónapot még minimális, statisztikailag kimutatható, 1 százalékon belüli éves összevetésű növekedéssel letudta, a múlt hónapot azonban már nem úszta meg mínusz nélkül, ilyenre legutóbb másfél évvel ezelőtt volt példa.

A visszaesésért a trendszerűen megváltozó kínai vásárlói szokások tehetők felelőssé, a világ legnagyobb autópiacán ugyanis kihűlni látszik a tölthető (plug-in) hibridek iránti kereslet, miközben az elektromos autók iránti igény nő, mivel a cégek egyre nagyobb teljesítményű és hatótávolságú modelleket dobnak a piacra.

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Byd

Elkészült a Szegeden gyárat építő BYD új autószállító óriáshajója: most már teljes a kínaiak félelmetes tengeri flottája, irigykedik a világ – videón a titokzatos Csinan

A BYD ezzel befejezte saját tengeri szállítóflottájának kiépítését.
2 perc
Oroszország

Németország egyik legnagyobb cége kétségbe esve vallotta be: nem tudja otthagyni Oroszországot – elképesztő magyarázattal állt elő

Más nyugati cégek hatalmas nyereséget zsebelnek be a háborús gazdaságban.
2 perc
KSH

Tűkön ül a devizapiac: szerda reggel kitálal a KSH – mit hozhat a szeptemberi inflációs adat?

A forint újra gyengülő pályára állt, miközben az elemzők a drágulás lehetséges lassulását vagy gyorsulását latolgatják.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu