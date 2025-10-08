Elkészült a Szegeden gyárat építő BYD új autószállító óriáshajója: most már teljes a kínaiak félelmetes tengeri flottája, irigykedik a világ – videón a titokzatos Csinan

A BYD bejelentette, hogy teljesen összeállt saját tengeri flottája, ami fontos mérföldkő a kínai autógyártás nemzetközi terjeszkedésében – írja a Cnevpost.

Elkészült a Szegeden gyárat építő BYD új autószállító óriáshajója / Fotó: Vémi Zoltán

A BYD flottájának nyolcadik tagja, a BYD Csinan hivatalosan is szolgálatba állt – jelentette be a cég a Weibo-oldalán szeptember végén. A hajót a kelet-kínai Santung tartományban található Csinan városáról nevezték el, ahol a BYD egyik legnagyobb járműgyártó központja működik.

A BYD azt is bejelentette, hogy ezzel teljesen összeállt saját tengeri flottája, ami fontos mérföldkő a kínai autógyártás nemzetközi terjeszkedésében.

A flottájába a következő hajók tartoznak: BYD Explorer No.1, BYD Hefei, BYD Csangcsou, BYD Sencsen, BYD Hszian, BYD Csangsa, BYD Csengcsou és mostantól a BYD Csinan. Közülük a 7 ezer jármű szállítására alkalmas BYD Csengcsou júliusban állt szolgálatba. Az egyetlen kivétel, amelyet nem egy kínai városról neveztek el, a 4 ezer jármű befogadására képes BYD Explorer No. 1., míg a többi hajó azoknak a városoknak a nevét viseli, ahol a BYD autógyártó üzemei találhatók.

A BYD nem közölt részleteket a BYD Csinan teherbírásáról, de a vállalat legtöbb hajója 7 ezer jármű szállítására alkalmas, míg három hajó akár 9200 járművet is képes befogadni.

A flottával együtt a BYD éves exportkapacitása meghaladja az egymillió járművet.

A BYD azt is közölte, hogy egyelőre nem tervezi újabb hajók építését vagy beszerzését.

Lejtőn a BYD eladásai

A vállalat augusztusban 373 626 új energiával működő járművet (NEV) adott el, ami 0,15 százalékos éves növekedés és 8,52 százalékos havi emelkedés. Ebből 371 501 személyautó és 2125 haszongépjármű volt.

A BYD 80 813 járművet értékesített külföldön augusztusban, ami 157 százalékos növekedés az előző évhez képest, azonban csak 0,09 százalékkal több, mint júliusban.

Az idei évben augusztusig a kínai autógyártó 625 816 külföldi eladást ért el az új energiahordozós járművek kategóriában, ami 136 százalékos éves növekedés.

A nyári eladási számok után szeptemberben is enervált teljesítményt nyújtott a világelső új generációs autógyártó: összesen 396 270 darab autót adott el (ebből 3210 elektromos haszonjárművet), ez 5,5 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál, de legalább az augusztusit felülmúlja 6 százalékkal. A szeptembert megelőző két hónapot még minimális, statisztikailag kimutatható, 1 százalékon belüli éves összevetésű növekedéssel letudta, a múlt hónapot azonban már nem úszta meg mínusz nélkül, ilyenre legutóbb másfél évvel ezelőtt volt példa.