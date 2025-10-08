Iszonyatos drágulás előtt áll a cement: egy Magyarországon gyártó osztrák cég most kifejlesztette a helyettesítő anyagot – erre képes a pozzolán

A Cyment Austria egy környezetbarát cementhelyettesítő anyagot fejlesztett ki, mellyel jelentősen csökkenthető a beton előállításából származó szén-dioxid-kibocsátás. Ez az új anyag úgynevezett pozzolánalapú, ami vulkáni eredetű és ipari hulladékból származó anyagok keveréke.

Fotó: Bangkok Post via AFP

Ennek előállítása során a hagyományos cementgyártáshoz képest akár 95 százalékkal kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki. A cement helyettesítése azért fontos, mert a hagyományos cementgyártás energiaigényes folyamat, ami magas hőmérsékleten történik, nagy arányban hozzájárulva a betonipar karbonlábnyomához.

A Cyment terméke környezetbarátabb alternatívát kínál, mivel nem igényel ilyen magas hőmérsékletű kiégetést, és főként újrahasznosított anyagokból készül, például ipari hulladékból, amit így újra értékes nyersanyagként hasznosítanak. A mesterséges pozzolánok közé tartozik például a zúzott tégla és a pernye is.

A Cyment első üzeme Mosonmagyaróváron van, közel az osztrák határhoz, és a termék már hozzáférhető Magyarországon és Szlovákiában, valamint hamarosan Ausztriában és Csehországban is elindul a forgalmazása. A kapacitás jelenleg évi 250 ezer tonna, miközben az osztrák cementpiac éves mérete mintegy 3 millió tonna.

Fontos tudni, hogy a pozzolánok nem tudják teljes egészében kiváltani a hagyományos cementet, de akár 60 százalékban hozzá tud adódni a beton közvetlen összetevőjeként. A Cyment termékével készített beton ugyanúgy használható az építőiparban, például nagy teherbírású szerkezetekben, vízzáró szerkezeteknél és egyéb speciális alkalmazásokban.

Az ipari szén-dioxid-kvóták szabályozásának változása is növeli a Cyment versenyképességét: 2026-tól fokozatosan csökkennek a szén-dioxid-kvóták ingyenes kiosztásai a cementgyártóknak, teljes megszüntetésük 2032-re várható, ami azzal jár, hogy a hagyományos cement ára várhatóan megduplázódik. Ez piaci előnyt teremt az olcsóbb és környezetbarátabb Cyment számára.