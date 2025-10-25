Forradalmasíthatja az internetezést a ChatGPT új böngészője, a Google már most érzi a hatását

Saját fejlesztésű böngészővel rukkolt ki a napokban a ChatGPT-t is jegyző OpenAI, amely igen erős konkurenciája lehet a Google Chrome-nak, melynek piacvezető pozíciója eddig jóformán megingathatatlannak tűnt. A San Franciscó-i székhelyű vállalat kedden mutatta be a ChatGPT Atlas nevű fejlesztését, amely a mesterséges intelligencia révén a puszta keresés mellett komplexebb feladatok megoldására is használható.

A ChatGPT Atlas véget vethet a Google Chrome aranykorszakának / Fotó: NurPhoto via AFP

Segítséget kérhetünk például a repülőjegy-foglaláshoz, vagy ahogy a keddi bemutatón a fejlesztők szemléltették, a mesterséges intelligencia simán kikeresi az általunk javasolt receptet, majd néhány perc alatt meg is veszi a főzéshez a hozzávalókat.

Sam Altman, az Open AI vezérigazgatója úgy fogalmazott, a ChatGPT Atlas egy ritka, évtizedenként egyszer adódó lehetőség arra, hogy újragondoljuk, mire is lehet használni egy böngészőt.

Az Open AI illetékesei azt is bejelentették, hogy a ChatGPT Atlas alapverziója ingyenes lesz, és leghamarabb a Mac-alapú eszközökkel rendelkezők használhatják, de hamarosan érkezik

Windowsra,

Androidra

és iOS-re is.

