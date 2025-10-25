Deviza
EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0% EUR/HUF390.02 0% USD/HUF335.46 0% GBP/HUF446.43 0% CHF/HUF421.59 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.69 0% CZK/HUF16.04 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
ChatGPT
OpenAI
Google Chrome
mesterséges intelligencia
Google

Forradalmasíthatja az internetezést a ChatGPT új böngészője, a Google már most érzi a hatását

Letaszítaná a trónról a jelenlegi egyeduralkodó Google Chrome-ot új böngészőjével a ChatGPT-t is kifejlesztő OpenAI. A nemrégiben bemutatott, ChatGPT Atlas névre keresztelt, mesterségesintelligencia-alapú alkalmazás az OpenAI vezérigazgatója szerint teljesen megváltoztathatja az internetezési szokásainkat. A bejelentés hírére a piacok azonnal reagáltak, a Google anyacége óriásit vesztett az értékéből.
VG
2025.10.25., 15:36

Saját fejlesztésű böngészővel rukkolt ki a napokban a ChatGPT-t is jegyző OpenAI, amely igen erős konkurenciája lehet a Google Chrome-nak, melynek piacvezető pozíciója eddig jóformán megingathatatlannak tűnt. A San Franciscó-i székhelyű vállalat kedden mutatta be a ChatGPT Atlas nevű fejlesztését, amely a mesterséges intelligencia révén a puszta keresés mellett komplexebb feladatok megoldására is használható.

OpenAI - ChatGPT Atlas - Photo Illustration
A ChatGPT Atlas véget vethet a Google Chrome aranykorszakának / Fotó: NurPhoto via AFP

Segítséget kérhetünk például a repülőjegy-foglaláshoz, vagy ahogy a keddi bemutatón a fejlesztők szemléltették, a mesterséges intelligencia simán kikeresi az általunk javasolt receptet, majd néhány perc alatt meg is veszi a főzéshez a hozzávalókat.

Sam Altman, az Open AI vezérigazgatója úgy fogalmazott, a ChatGPT Atlas egy ritka, évtizedenként egyszer adódó lehetőség arra, hogy újragondoljuk, mire is lehet használni egy böngészőt.

Az Open AI illetékesei azt is bejelentették, hogy a ChatGPT Atlas alapverziója ingyenes lesz, és leghamarabb a Mac-alapú eszközökkel rendelkezők használhatják, de hamarosan érkezik 

  • Windowsra, 
  • Androidra 
  • és iOS-re is.

Arról, hogy mit lehet még tudni a ChatGPT Atlasról, és hogy a Google részvényeinek értéke hogyan változott a bejelentés hírére, ide kattintva olvashat részletesebben az Origo oldalán.

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
lopás

A Dunába ugorva menekült volna egy villa betörője – a rendőröknek mentőt kellett hívni, de utána lecsukták

Nem biztos, hogy nyerő ötlet az októberi Dunába ugrani menekülés céljából.
3 perc
repülő

Elképesztő repülőteret adtak át ebben az ázsiai országban – videó

Megnyitották a kétmilliárd dolláros repülőteret. Még arany Buddha is van benne.
3 perc
ChatGPT

Forradalmasíthatja az internetezést a ChatGPT új böngészője, a Google már most érzi a hatását

Veszélyes konkurenciát kaphat a régóta egyeduralkodónak számító Google Chrome.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu