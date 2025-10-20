Deviza
Ketyeg az óra: az EKB elnöke szerint hamarosan megérezzük a vámháborúk valódi árát – megroppanhat a globális gazdaság

Az EKB elnöke úgy látja, a vállalatok egyelőre lenyelik a veszteséget, de ez nem tarthat örökké – végül a fogyasztók fizetik meg az árát. Christine Lagarde szerint csak idő kérdése, hogy a globális gazdaság megérezze a vámháborúk következményeit.
VG
2025.10.20., 16:25

A világ gazdasága még nem érte el azt a pontot, ahol a vámháborúk valódi hatásai érződnek – mondta Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke a CBS Face the Nation című műsorában. Szerinte a cégek a profitjuk rovására próbálják elviselni az amerikai vámok okozta többletköltségeket, de ez hosszú távon tarthatatlan.

Christine Lagarde EKB
Christine Lagarde szerint csak idő kérdése, hogy a globális gazdaság megérezze a vámháborúk következményeit / Fotó: AFP

„Két vállalat viseli most a terhek kétharmadát: az exportőr és az importőr. Egy ponton már nem fogják elfogadni a szűkülő haszonkulcsokat” – mutatott rá Lagarde, aki szerint

amikor ez bekövetkezik, a fogyasztókra hárul majd a többletteher. Csak idő kérdése, hogy ez mikor történik meg.

Az EKB elnöke szerint a világ gazdasága kettős átalakuláson megy keresztül: a vámok újraszabják a kereskedelem térképét, miközben a mesterséges intelligencia (MI) gyökeresen átalakítja a gazdasági folyamatokat.

„Az egyik tényező a vámok, amelyek új szövetségeket hoztak létre és megváltoztatták a globális kereskedelem szerkezetét. A másik nagy átalakító erő az MI, amely hatással van mindenre, az adatkezeléstől a párkeresésig” – mondta Lagarde.

Christine Lagarde: meg kell várni, amíg Kína és az USA kifárad

A bankelnök szerint a jelenlegi amerikai–kínai feszültség egy része pozíciójáték, amely a tárgyalások része. A felek „mutatják az erejüket”, de végül kénytelenek lesznek tárgyalóasztalhoz ülni, mert ez mindkét fél gazdasági érdeke.

Az EKB elnöke, aki korábban Franciaország külkereskedelmi minisztere és az IMF vezetője volt, 2019 óta irányítja az euróövezet monetáris politikáját. Meglátása szerint a jelenlegi vámháborúk és technológiai forradalom együtt formálják újra a világgazdaságot – és bár a fájdalom még nem érezhető, a következő hónapokban elkerülhetetlenül elér majd mindenkit.

Pánik az európai autóiparban: tárgyalóasztalhoz ül Kína és Hollandia – diplomáciai patthelyzetben landolt az államosított csipgyártó

A holland állam a közelmúltban lefoglalta a kínai tulajdonú csipgyártót, mire Peking exporttilalommal válaszolt – a vita most a globális autógyártást fenyegeti. Néhány napon belül személyesen egyeztet a holland gazdasági miniszter a kínai kormány egyik vezető tisztviselőjével a Nexperia-ügy rendezéséről.

 

 

