Kisebb, olcsóbb, édesebb – a Coca-Cola teljesen új kiszereléssel kezd új korszakot

A Coca-Cola újraértelmezi az üdítőital fogalmát: a vállalat jövő év elejétől mini, 7,5 unciás (kb. 220 ml-es) dobozos kiszerelésben kínálja legnépszerűbb italait az Egyesült Államokban. A lépés célja kettős – egyrészt az infláció miatt árérzékeny, másrészt a kalóriabevitelükre is figyelő vásárlók megnyerése. Az új kis kiszerelésű dobozok darabja 1,29 dollárba kerül majd, így a Coca-Cola reményei szerint új fogyasztói rétegeket is elérhet.
Joel Bishop, a Coca-Cola észak-amerikai kereskedelmi igazgatója szerint a döntés mögött az áll, hogy egyre kevesebb a két dollár alatti, azonnal fogyasztható ital a boltokban. „A célunk a megfizethetőség és az új vásárlók megszólítása” – mondta Bishop, aki hozzátette, hogy a mini dobozok nemcsak a klasszikus Coca-Colából, hanem Coke Zero, Cherry Coke, Sprite és Fanta ízekben is elérhetők lesznek. A Diet Coke (Coca-Cola Light) szintén bekerül a kínálatba, főként azokban az amerikai régiókban, ahol a diétás változat különösen népszerű – számolt be róla a Reuters.
A kisebb dobozok mellett a Coca-Cola másik újdonsága az év végére érkezik: az új, nádcukorral édesített üveges Coca-Cola.
Ez a verzió az Egyesült Államokban jelenleg elérhető, nagy mennyiségű magas fruktóztartalmú kukoricaszirup helyett természetesebb, hagyományos cukrot használ. A terméket Donald Trump amerikai elnök már korábban bejelentette, mint a vállalat „visszatérését a gyökerekhez”.
Az „igazi cukros” Coca-Cola iránti kereslet az elmúlt években fokozatosan nőtt, részben annak köszönhetően, hogy sokan a Mexikóból importált „Mexican Coke”-ot részesítik előnyben – ez a változat ugyanis már régóta nádcukorral készül, és sok fogyasztó szerint finomabb, lágyabb ízű. A tendencia felerősödött azóta, hogy Robert F. Kennedy Jr., az amerikai egészségügyi miniszter, többször is nyilvánosan bírálta a kukoricaszirupot, az elhízás és a cukorbetegség egyik fő okozójaként nevezve meg.
Az orvostársadalom ugyanakkor óvatosabb:
a legtöbb szakértő szerint nincs számottevő különbség a nádcukor és a kukoricaszirup között, mindkettőt mérsékelten érdemes fogyasztani.
A Coca-Cola számára azonban a változtatások nemcsak egészségügyi, hanem üzleti szempontból is kulcsfontosságúak. Az amerikai piacon az utóbbi években hullámzó keresletet tapasztalnak: a forgalomnövekedés főként az áremelésekből, nem pedig az értékesített mennyiségből fakadt. A vállalat különösen a latin-amerikai származású vásárlók visszafogott költése miatt veszített lendületet, amit a kisebb, olcsóbb termékek bevezetésével próbál most ellensúlyozni.
A 90 kalóriás mini dobozok a 20 unciás (kb. 600 ml-es) műanyag palackok 240 kalóriás tartalmának kevesebb mint felét adják, így a Coca-Cola szerint ideális választás lehet azoknak, akik nem akarnak lemondani az ízről, de csökkentenék a cukorfogyasztást.
A Coca-Cola így kettős stratégiát követ: a pénztárcákhoz és az egészségtudathoz egyaránt szólni próbál – ami a jelenlegi amerikai gazdasági helyzetben kifejezetten bölcs lépésnek tűnik.
A Coca-Cola Europacific Partners, a német palackozó és forgalmazó szeptembertől újabb áremelést vezet be. A döntés minden fő márkát érint, így a Coca-Colát, a Fantát és a Sprite-ot is. A drágulás ezúttal is a kétjegyű arány alatt marad, vagyis a fogyasztók 2 és 9 százalék közötti plusz költséggel számolhatnak.
Az időzítés sem véletlen: legutóbb 2024 szeptemberében emelt a vállalat, akkor is hasonló mértékben. A mintázat arra utal, hogy a cég évente egyszer, az inflációs környezethez igazítva hajt végre áremelést. A végső ár ugyanakkor nem a gyártó, hanem a kiskereskedelem kezében van.
