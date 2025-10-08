Deviza
Kisebb, olcsóbb, édesebb – a Coca-Cola teljesen új kiszereléssel kezd új korszakot

Új irányt vett a Coca-Cola az amerikai piacon: mini, 7,5 unciás dobozokkal és nádcukros verzióval próbálja megnyerni az árérzékeny és egészségtudatos vásárlókat. A világ egyik legismertebb techóriásához hasonló marketinggépezet most a klasszikus ízhez és a pénztárcabarát méretekhez nyúl vissza. A mini Coca-Cola darabja mindössze 1,29 dollár, így a márka újra a „mindenki italaként” pozicionálja magát.
2025.10.08, 18:17

A Coca-Cola újraértelmezi az üdítőital fogalmát: a vállalat jövő év elejétől mini, 7,5 unciás (kb. 220 ml-es) dobozos kiszerelésben kínálja legnépszerűbb italait az Egyesült Államokban. A lépés célja kettős – egyrészt az infláció miatt árérzékeny, másrészt a kalóriabevitelükre is figyelő vásárlók megnyerése. Az új kis kiszerelésű dobozok darabja 1,29 dollárba kerül majd, így a Coca-Cola reményei szerint új fogyasztói rétegeket is elérhet.

Fotó: NurPhoto via AFP

Joel Bishop, a Coca-Cola észak-amerikai kereskedelmi igazgatója szerint a döntés mögött az áll, hogy egyre kevesebb a két dollár alatti, azonnal fogyasztható ital a boltokban. „A célunk a megfizethetőség és az új vásárlók megszólítása” – mondta Bishop, aki hozzátette, hogy a mini dobozok nemcsak a klasszikus Coca-Colából, hanem Coke Zero, Cherry Coke, Sprite és Fanta ízekben is elérhetők lesznek. A Diet Coke (Coca-Cola Light) szintén bekerül a kínálatba, főként azokban az amerikai régiókban, ahol a diétás változat különösen népszerű – számolt be róla a Reuters.

A kisebb dobozok mellett a Coca-Cola másik újdonsága az év végére érkezik: az új, nádcukorral édesített üveges Coca-Cola. 

Ez a verzió az Egyesült Államokban jelenleg elérhető, nagy mennyiségű magas fruktóztartalmú kukoricaszirup helyett természetesebb, hagyományos cukrot használ. A terméket Donald Trump amerikai elnök már korábban bejelentette, mint a vállalat „visszatérését a gyökerekhez”.

Az „igazi cukros” Coca-Cola iránti kereslet az elmúlt években fokozatosan nőtt, részben annak köszönhetően, hogy sokan a Mexikóból importált „Mexican Coke”-ot részesítik előnyben – ez a változat ugyanis már régóta nádcukorral készül, és sok fogyasztó szerint finomabb, lágyabb ízű. A tendencia felerősödött azóta, hogy Robert F. Kennedy Jr., az amerikai egészségügyi miniszter, többször is nyilvánosan bírálta a kukoricaszirupot, az elhízás és a cukorbetegség egyik fő okozójaként nevezve meg.

Az orvostársadalom ugyanakkor óvatosabb: 

a legtöbb szakértő szerint nincs számottevő különbség a nádcukor és a kukoricaszirup között, mindkettőt mérsékelten érdemes fogyasztani.

A Coca-Cola számára azonban a változtatások nemcsak egészségügyi, hanem üzleti szempontból is kulcsfontosságúak. Az amerikai piacon az utóbbi években hullámzó keresletet tapasztalnak: a forgalomnövekedés főként az áremelésekből, nem pedig az értékesített mennyiségből fakadt. A vállalat különösen a latin-amerikai származású vásárlók visszafogott költése miatt veszített lendületet, amit a kisebb, olcsóbb termékek bevezetésével próbál most ellensúlyozni.

A 90 kalóriás mini dobozok a 20 unciás (kb. 600 ml-es) műanyag palackok 240 kalóriás tartalmának kevesebb mint felét adják, így a Coca-Cola szerint ideális választás lehet azoknak, akik nem akarnak lemondani az ízről, de csökkentenék a cukorfogyasztást.

  • Az új termékek 2025 elején kerülnek forgalomba az amerikai benzinkutak és kisboltok polcain, 
  • míg a nagyobb, többdarabos mini kiszerelések továbbra is elérhetők lesznek a nagyáruházakban.

A Coca-Cola így kettős stratégiát követ: a pénztárcákhoz és az egészségtudathoz egyaránt szólni próbál – ami a jelenlegi amerikai gazdasági helyzetben kifejezetten bölcs lépésnek tűnik.

Árat emel szeptembertől a Coca-Cola: erre jobb, ha a magyarok is figyelnek

A Coca-Cola Europacific Partners, a német palackozó és forgalmazó szeptembertől újabb áremelést vezet be. A döntés minden fő márkát érint, így a Coca-Colát, a Fantát és a Sprite-ot is. A drágulás ezúttal is a kétjegyű arány alatt marad, vagyis a fogyasztók 2 és 9 százalék közötti plusz költséggel számolhatnak.

Az időzítés sem véletlen: legutóbb 2024 szeptemberében emelt a vállalat, akkor is hasonló mértékben. A mintázat arra utal, hogy a cég évente egyszer, az inflációs környezethez igazítva hajt végre áremelést. A végső ár ugyanakkor nem a gyártó, hanem a kiskereskedelem kezében van. 

