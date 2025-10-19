Deviza
A nagy Nike-dilemma: eladni a Converse-t, vagy sem?

A divatiparban, ideértve a sportcipőket is - részben a vámok hatására - egymást érték nagyértékű tranzakciók. Most a Nike áll hasonló dilemma előtt: eladja-e a gyengélkedő Converse-t, vagy cipelje tovább ballasztként magával, bízva a márka feltámadásában.
D. GY.
2025.10.19, 08:03

"Saint Laurent-hoz Chucksot húztam" (Got Chucks on with Saint Laurent)- énekelte Mark Ronson és Bruno Mars 2014-es slágerükben, az Uptown Funk-ban. A Yves Saint Laurent néhány hete tartotta divatbemutatóját Párizsban. De hol voltak a Converse Chuckok? Valószínűleg valamelyik kiskereskedő leárazott állványán ragadtak.

Converse Nike
Elkopott kissé a Converse, a Nike fontolgatja is az eladását / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Elliott Hill, a Nike vezérigazgatója a Saint Laurent-bemutató utáni napon közölte, hogy a Converse – a Chuck Taylor All Star tornacipő gyártója – eladásai 28 százalékkal estek vissza, ha nem számítjuk a devizaárfolyamok hatását, a sportszergyártó óriáscég első negyedévében. Ahelyett, hogy egy kisebb márka megerősítésével terhelné magát, Hillnek inkább el kellene adnia a Converse-t – vagy legalábbis nyitottnak kellene lennie az ajánlatokra - javasolja a Bloomberg kolumnistája.

Gyengélkedik a Converse 

Ahogy az Adidas Samba tornacipőjének népszerűsége alábbhagy, a fogyasztók alternatívákat keresnek. A Converse divatossága hullámzó: volt, hogy menő volt a 2000-es évek elején, így elvileg most újra lendületet kaphatna az akkori trendek – például a szűk farmer és a khaki dzseki – visszatérésével. Egyelőre azonban a vásárlók nem cserélik le az Adidas három csíkját a Converse csillagos bokalogójára.

A Nike igyekszik felzárkózni, Hill az első negyedéves eredmények bejelentésekor az elemzőknek elmondta, hogy új vezetést nevezett ki a Converse élére, és hogy a Chuck Taylor cipő 

a globális piaci újraindítás korai szakaszában van. 

A Nike „agresszív lépéseket” tesz, hogy a márkát jövőbeli, nyereséges növekedésre pozicionálja. Bár nem részletezte, mit ért ez alatt, valószínűleg a régi modellek kisöprését és új dizájnok bevezetését, ahogy a Nike a saját Air Force 1, Air Jordan 1 és Dunk modelljeivel tette. 

A Nike kezd talpra állni, a Converse viszont továbbra is lemaradásban van

A márka várhatóan 1,4 milliárd dollár bevételt termel idén, eladási értéke 1–2-szeres árbevételi szorzóval becsülhető, mondja David Swartz, a Morningstar elemzője. Mivel 

a Nike 2003-ban mindössze 305 millió dollárért vásárolta meg a Converse-t, egy 1,4–2,8 milliárd dolláros értékesítés nem okozna leírást a könyvekben, sőt meglehetősen jó üzletnek bizonyulna.

A Nike éves, 47 milliárd dollárra várt bevételéhez képest ez az összeg pénzügyileg nem lenne meghatározó. A Converse eladásának valódi előnye az lenne, hogy Hill két fő feladatára összpontosíthatna: 

  • a sportpiacon felvehetné a versenyt az új és gyorsan növekvő konkurenciával, mint például az On Holding és a Hoka (a Deckers Outdoor Corp. márkája) 
  • valamint a divatosabb vonalon az Adidas elleni harcra.

A divatiparban egyáltalán nem ördögtől való dolog, ha egy cég megszabadul egy nem alapvető márkától. 

  • A VF a múlt hónapban például eladta munkaruha-részlegét, a Dickies-t a Bluestar Alliance-nek 600 millió dollárért. (Tegyük hozzá, hogy a Dickies, egyáltalán nem csak pusztán munkaruha, az elmúlt évtizedek során egyfajta átmenetté vált a munkaruha és a divat között.)
  • Korábban a Levi Strauss is túladott a Dockers márkán, az Authentic Brands Groupnak adta el, 391 millió dollárért. 
  • A Bluestar Alliance, tavaly megszerezte az Off-White-ot az LVMH-től, és az Authentic Brands Group, amely a Reebok tulajdonosa, kézenfekvő vevők lennének a Converse-re.

A márka a VF portfóliójába is – véli Swartz –, de a Vans és a The North Face tulajdonosa jelenleg inkább eladó, mint vevő - kénytelen csökkenteni adósságát, az S&P Global nemrég le is minősítette e miatt a céget. A Dickies eladásán túl tavaly a Supreme divatmárkát is értékesítette a Ray-Ban gyártójának, az EssilorLuxottica-nak 1,5 milliárd dollárért. AVF ugyan nagy lépéseket tesz tartozásainak csökkentése irányába, de a Converse megvásárlása valószínűleg most túl nagy falat lenne neki. 

A magántőke is érdeklődhet

Májusban a 3G Capital bejelentette, hogy 9,4 milliárd dollárért felvásárolja a Skechers-t.  A Converse mérete pont ideális lenne egy készpénzben bővelkedő pénzügyi befektető számára. Könnyen lehet, hogy egy ilyen vevő úgy számolna: ha a Converse kiszabadul a Nike árnyékából, kreatívabbá válhat, és újra beindulhatnak az eladások. Mire a magántőke három-öt év múlva kiszállna, a VF akár újra vevői pozícióban lehetne.

Egy esetleges Converse-bevásárlásnak azonban a vevői és az eladói oldalról erős kockázatai is vannak. 

  • Először is, a vámok lenyomták a cipőipari értékeléseket. Sem a Foot Locker, amelyet májusban a Dick’s Sporting Goods vásárolt fel, sem a Skechers nem ért el kiugró árbevételt. Vagyis a piaci környezet lenyomja az árakat, ami kedvez a vevőknek, viszont egy tranzakció egyáltalán nem kecsegtet gyors megtérüléssel. 
  • Másodszor, fennáll a veszély, hogy az új tulajdonos sikerre viszi a márkát, és új riválist teremt a Nike-nak. Az Authentic Brands például komoly összegeket invesztált a Reebokba, ami ki is fizetődött: a márka eladásai 1,6 milliárd dollárról 5 milliárdra nőttek 2020 és 2023 között.

Mindezek ellenére Hill számára a Converse eladása logikus lépés lehet. Vámterhek, óvatos fogyasztók és az erős versenytárs, az Adidas vezérigazgatója, Bjorn Gulden mellett nehéz sikereket aratni. A Converse értékesítése az egyik lenne.

