Brutálisan kilőtt a csipeladások száma – ebben is háborúznak a nagyhatalmak

Globálisan 64,88 milliárd dollár értékben adtak el csipeket augusztusban, ami 21,7 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – áll a világ vezető nemzetközi gyártóit tömörítő szervezet, a SIA honlapján. Júliushoz képest a növekedés 4,4 százalék volt.

Augusztusban 21,7 százalékkal nőttek globálisan a csipeladások éves szinten / Fotó: Shutterstock

John Neufer, a SIA elnök-vezérigazgatója azt mondta, hogy a globális félvezető-eladások augusztusban tovább nőttek. Az ázsiai és csendes-óceáni, valamint az amerikai térség a fellendülés motorja, a memória- és logikai chipek értékesítése különösen erős növekedést mutatott. A csipek kulcsfontosságúak az egyre nagyobb mesterséges intelligencia (AI) adatközpontok miatt is.

Az amerikai kontinensen az eladások 25,5 százalékkal, Kínában 12,4 százalékkal, Európában 4,4 százalékkal, az ázsiai és csendes-óceáni térségben pedig 43,1 százalékkal nőttek az augusztusi eladások az előző évhez képest. Eközben Japánban 6,9 százalékos csökkenést regisztráltak.

Júliushoz képest a chipeladások

az amerikai kontinensen 4,3 százalékkal,

az ázsiai és csendes-óceáni térségben 6,9 százalékkal,

Kínában 3,3 százalékkal,

Japánban 2 százalékkal,

Európában pedig 1 százalékkal nőttek.

A SIA adatai szerint globálisan 627,6 milliárd dollár értékben adtak el chipeket a világon tavaly, ami rekordnak számít, és 19,1 százalékkal felülmúlta a 2023. évit. Az SIA az amerikai félvezetőipar körülbelül 99 százalékát, és más országok chipgyártóinak mintegy kétharmadát képviseli.

A Huawei az Nvidia nyakára lépne: gyengébb a csip, de van egy komoly ütőkártya a kezében

Források szerint a Huawei azt tervezi, hogy a következő évben megduplázza a legfejlettebb mesterségesintelligencia-csipje, az Ascend 910C gyártását, így a vállalat jövőre 600 ezer darabot állítana elő. Összességében a szecsuáni székhelyű vállalat 2026-ban 1,6 millió darabra növelné az Ascend termékcsaládjának gyártását.

Ha a Huawei valóban eléri kitűzött céljait, az áttörést jelentene a kínai technológiai iparban. A vállalatot Kína egyik legnagyobb reményeként tartják számon abban a törekvésben, hogy függetlenedjen a külföldi félvezetőktől, amelyek jelenleg a világ második legnagyobb gazdaságát működtetik.