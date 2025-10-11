Felejtsük el a drónokat: az űrből pottyant csomagoké a jövő – így forradalmasítanák a csomagszállítást

Ha eddig a sci-fi filmek világába tartozott volna, hogy a csomagunk az űrből, ejtőernyővel érkezzen a ház elé, mostantól érdemes felkészülni a valóságra. Egy Los Angeles-i startup, az Inversion ugyanis azon dolgozik, hogy a világ bármely pontjára egy órán belül eljuttassa a rakományt – az űrből.
Az ötlet merész, de a megvalósítás meglepően racionális. A vállalat Arc névre keresztelt kapszulái alacsony Föld körüli pályán keringenének, akár öt éven át is készenlétben, és bármikor visszatérhetnének a bolygó bármely pontjára. A 225 kilogrammos teherbírású egységek a visszatéréskor ejtőernyő segítségével szállnának le,
a belsejükben pedig lehetne bármi a katonai felszereléstől a sürgősségi segélycsomagig.
A cél nem a drónok leváltása, hanem a logisztika radikális felgyorsítása – és az, hogy ne csak adatokat, hanem valós tárgyakat is „sugározhassunk le” az űrből.
Az Inversion 2021-ben alakult két fiatal mérnök, Justin Fiaschetti és Austin Briggs vezetésével, akik korábban a Boston Egyetem hallgatói voltak. A cég első kísérlete, a Ray nevű prototípus, 2024 elején járt a világűrben a SpaceX Transporter-12 küldetésében. Bár ez a jármű még nem tért vissza a Földre, a sikeres pályaműködés és energiaellátás igazolta a koncepciót. Ezután mutatták be az új generációs modellt, az Arcot – egy nyolcláb magas, visszatérésre képes kapszulát, amely nem igényel kifutópályát, és környezetbarát meghajtásának köszönhetően a visszatérés során sem bocsát ki mérgező anyagokat.
A rendszer működése elsőre inkább tűnhetne egy sci-fi hadműveletnek, mint logisztikai megoldásnak: az „űrben várakozó” kapszulák előre feltöltött raktérrel keringenének, és egy riasztás vagy kérés esetén egyszerűen „leszállnának” a kívánt helyszínre. Ezzel a módszerrel a jövőben
percek alatt lehetne reagálni katasztrófákra, háborús helyzetekre vagy humanitárius válságokra,
ahol az azonnali utánpótlás emberéleteket menthet. Az Inversion célja, hogy az első éles bevetést 2026 végére megvalósítsa. Ha a projekt sikerrel jár, az Egyesült Államok lehet az első ország, ahol az űr nemcsak megfigyelésre, hanem aktív szállításra is szolgál – akár szó szerint a mennyből érkező segítség formájában.
Vészhelyzetet jelentett a Temu, nem érkeznek meg a csomagok Magyarországra
Több magyar fogyasztó is arról számolt be a közösségi médiában, hogy késve kapják meg Temu-csomagjaikat. A jelenség oka, hogy a hét első felében végigsöpört Kínán a Ragasa szupertájfun, ami jelentősen befolyásolta a kereskedelmi útvonalakat. Sokan írták, hogy hasonló üzenetet kaptak, mások aggódva kérdezték, hogy vajon mennyit késhet a csomagjuk. Volt, aki arról számolt be, hogy rendezvényre rendelt terméket, így ha az nem érkezik meg időben, akkor visszamondja, hiszen már nem tudná használni.
