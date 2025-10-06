Deviza
EUR/HUF388.8 +0.16% USD/HUF332.12 +0.2% GBP/HUF447.83 +0.58% CHF/HUF417.71 +0.46% PLN/HUF91.44 +0.19% RON/HUF76.42 +0.14% CZK/HUF15.99 -0.1% EUR/HUF388.8 +0.16% USD/HUF332.12 +0.2% GBP/HUF447.83 +0.58% CHF/HUF417.71 +0.46% PLN/HUF91.44 +0.19% RON/HUF76.42 +0.14% CZK/HUF15.99 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tiltás
Románia
internet
TikTok
gyermekvédelem
törvény

Mostantól új korszak jön az interneten, ezen ki fog borulni a Facebook és a TikTok – az Európai Unió legszigorúbb szabályait vezette be Románia

Románia történelmi lépést tett az online gyermekvédelemben: a 16 év alattiak csak a szülők engedélyével férhetnek hozzá közösségi oldalakhoz, a platformokat pedig kötelező lesz korhatár-szűrőkkel és életkor-ellenőrzéssel felszerelni. A szabályszegőket akár éves bevételük 3 százalékára rúgó bírság is fenyegeti.
VG
2025.10.06, 20:28

Románia történelmi lépést tett a gyermekek online biztonsága felé: a szenátus elfogadta a Digitális nagykorúságról szóló törvényt, amely 16 éves korhoz köti az önálló internethasználatot. Az új szabályozás értelmében a 16 év alatti gyerekek csak szülői engedéllyel hozhatnak létre fiókot a közösségi médiában, miközben a szolgáltatóknak kötelező lesz életkor-ellenőrző rendszereket és korhatár-szűrőket bevezetniük.

Új korszak a román interneten: meghúzták a digitális nagykorúság határát – ennek a Meta és a TikTok nem fog örülni
Új korszak a román interneten: meghúzták a digitális nagykorúság határát – ennek a Meta és a TikTok nem fog örülni / Fotó: Valera Golovniov

Az indítványt Nicoleta Pauliuc, a szenátus védelmi és közbiztonsági bizottságának elnöke terjesztette be. Mint fogalmazott: „A román gyerekeknek joguk van a védelemhez a digitális világban is, nem csak a valóságban. Ez a törvény nem tilt, és nem cenzúráz, hanem jogi eszközöket ad a szülők kezébe”.

A román sajtó szerint a szülők most már bármikor kérhetik gyermekük online fiókjának felfüggesztését vagy korlátozását, sőt, joguk lesz kezdeményezni a káros tartalmak eltávolítását is. A Digitális nagykorúság törvénye szigorú kötelezettségeket ró az internetes szolgáltatókra:

  • életkor-ellenőrző rendszerek bevezetése a felhasználók regisztrációjánál;
  • a tartalom korcsoport szerinti besorolása és a kiskorúak adatainak fokozott védelme;
  • személyre szabott hirdetések tilalma 18 év alattiak számára;
  • a 16 év alatti felhasználók fiókjainak blokkolása, ha nincs szülői beleegyezés.

A jogszabály szerint, ha egy platform nem tartja be ezeket a követelményeket, az éves árbevétel 3 százalékáig terjedő bírságot kaphat, sőt ideiglenesen fel is függeszthetik a működését. A felügyeletet az Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) és a Kutatási, Innovációs és Digitalizációs Minisztérium látja el.

A törvény elfogadása egy hosszabb, társadalmi vitákon és szakmai konzultációkon alapuló folyamat eredménye. A román hatóságok és civil szervezetek már korábban figyelmeztettek arra, hogy a felügyelet nélküli internethasználat növeli a kiskorúak sérülékenységét – különösen az agresszív tartalmakkal, az online zaklatással és a manipulációval szemben.

Az Európai Unió is tesz az gyermekvédelem érdekben, de Románia sokkal tovább ment

Románia ezzel a lépéssel az egyik legszigorúbb szabályozást vezeti be Európában. Franciaország 2024-ben 15 éves kor alatt tette kötelezővé a szülői beleegyezést a közösségi médiás regisztrációhoz, Spanyolország és Írország pedig hasonló jogszabályt készít elő.

Az Európai Unió Digital Services Act (DSA) már most előírja a platformok számára, hogy csökkentsék a kiskorúak káros tartalmaknak való kitettségét, ám 

Románia új törvénye ennél is tovább megy: nemcsak a védelmi kötelezettséget, hanem konkrét szankciókat is bevezet a korhatár-ellenőrzés elmulasztásáért.

A Digitális nagykorúság törvénye nem tiltani, hanem egyensúlyt teremteni kíván a szabadság és a biztonság között. A szülők így jogi eszközöket kapnak, a gyerekek pedig védettebbé válnak egy olyan digitális világban, ahol a határok egyre nehezebben felismerhetők. Ahogy Nicoleta Pauliuc fogalmazott a szenátusi szavazás után: „Nem engedhetjük, hogy az algoritmusok neveljék fel a gyerekeinket. A szülők visszakapják a jogot, hogy szülők legyenek, a gyerekek pedig a jogot, hogy biztonságban legyenek”.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu