A dohányzás elleni fellépés szigorítására készül Brüsszel
Egy kiszivárgott dokumentum szerint az Európai Unió egy kalap alá venné a hagyományos cigarettát és az új típusú nikotintermékeket, vagyis többek között a nikotinpárnákat és a hevítéses technológiával működő alternatívákat is.
A kérdéses irat a november 17. és 22. között Genfben megrendezett Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény (FCTC) 11. ülésszakára (COP11) készült, és mint a Hír Tv írása rámutat, szembemegy a tudományos eredményekre épülő megközelítéssel a szigor érdekében. A dokumentum értelmében az EU sokkal szigorúbb fellépést készít elő az ártalomcsökkentést célzó dohánytermékekkel – mint a nikotinpárna vagy a hevített dohánytermékek – szemben, ugyanis közegészségügyi kockázatok szempontjából a hagyományos cigarettával azonosan kezelné őket.
Az ártalomcsökkentés helyett szigor
A brüsszeli terv korlátozásokat, tiltásokat, valamint szigorúbb környezetvédelmi szabályokat javasolna ezekre az alternatívákra, ami egyes termékcsoportok piaci kivezetését is maga után vonhatja. A javaslat kritikusai szerint ugyanakkor ezzel a lépéssel az EU az ártalomcsökkentés elvét utasítaná el, miközben a tudományos bizonyítékokkal is szembemenne, például Svédország sikeres füstmentes modelljével.
Végeredményben pedig a terv visszafelé sülhet el, és akadályozhatja a dohányzás visszaszorítását is, miközben a cigaretta marad a legkönnyebben hozzáférhető nikotintermék, amely több szempontból is aggályos lehet.
A dokumentumok hatására a nemzetközi sajtó is felbolydult, megállapítva, hogy a kiszivárgott uniós tervek egy átfogó, precedens nélküli szigorítást vetítenek előre a dohány- és nikotintermékek piacán. Egyebek mellett ugyanis szerepel a tervek között az értékesítési helyek számának csökkentése, a dohánytermelők állami támogatásának tiltása, a dohánytermékek korhatárának emelése is, ami egyes becslések szerint akár százezer munkahely megszűnéséhez is vezethet Európában, sőt egyes terméktípusok el is tűnhetnek.
Korábban az EU is elismerte, hogy van más út is a dohányzás szabályozásában
Mindez azért is meglepő, mert néhány évvel ezelőtt az EU tudományos testülete még elismerte, hogy az égésmentes termékek megfelelő szabályozás mellett hozzájárulhatnak az ártalomcsökkentéshez a felnőtt dohányosok körében. Ezzel szemben a mostani szöveg visszatér egy tiltáspárti állásponthoz, amely minden nikotinhasználatot egyenlővé tesz a cigarettázással. Holott közegészségügyi szakértők már figyelmeztettek: ha az alacsonyabb kockázatú lehetőségeket korlátozzák vagy betiltják, a dohányzók gyakran visszatérnek a hagyományos cigarettához.
Ugyanakkor az FCTC már korábban is inkább a tiltást helyezte előtérbe az ártalomcsökkentéssel szemben, figyelmen kívül hagyva a változó bizonyítékokat és a fogyasztói szokások átalakulását, amelyeket sokkal inkább az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) tart számon.
A nikotinpárna a legbiztonságosabb dohányzási forma
Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter szerint valószínűleg a nikotinpárnák a legbiztonságosabb nikotinfogyasztási formák, ami után az elektromos cigaretták következnek. Hozzátette, hogy a nikotin ugyan erősen addiktív, de nem rákkeltő, a valódi veszélyt a cigarettafüst jelenti, amely évente 640 milliárd dolláros egészségügyi kiadást okoz az USA-ban. Ezért
zajlik azoknak a termékeknek a gyorsított engedélyezése, amelyek kifejezetten az ártalomcsökkentést szolgálják a felnőtt dohányosok körében.
Civil szervezetek szerint az ártalomcsökkentés következményei már láthatók: Svédország, az Egyesült Királyság, Új-Zéland és Japán engedélyezte a kevésbé káros alternatívákat, és erősen csökkent a cigarettázás aránya.
Az ártalomcsökkentés és a megelőzés lehet a helyes út
A 8. No Smoke Summiton néhány hete 51 országból mintegy 200 szakértő vitatta meg az ártalomcsökkentés legfrissebb trendjeit, hangsúlyozva, hogy a megelőzés és a leszokás mellett az ártalomcsökkentésnek is a közegészségügy elismert pillérévé kell válnia. A kiszivárgott EU-s dokumentum tükrében nem túlzás azt állítani, hogy két tűz közé kerültek a dohányosok.
Az athéni esemény ugyanis arra hívta fel a figyelmet, hogy Európának olyan átgondolt, tudományosan megalapozott szabályozás felé kell fordulnia, amely a cigarettázás visszaszorításával párhuzamosan védi a fiatalokat és megelőzi az illegális piacok növekedését.
A nikotinfüggőség kutatásának egyik úttörője, a Nikotin- és Dohányzáskutató Tudományos Társaság (Society for Research on Nicotine and Tobacco, SRNT) alapító tagja, Karl Fagerstörm klinikai pszichológus hangsúlyozta, hogy Svédországban a hagyományos cigarettát használók aránya az egész EU-ban a legalacsonyabb: mindössze 5 százalék, köszönhetően a snüssz széles körű használatának. Ez azt is mutatja, hogy a dohányzás ma már nem egyenlő a cigarettázással.
A professzor hangsúlyozta, hogy a skandináv modell egyértelmű bizonyíték arra, hogy az ártalomcsökkentés működik, hiszen a cigarettázás visszaszorítását megbízható adatok támasztják alá. A mutatók közegészségügyi szempontból jelentősek: az Európai Unión belül Svédországban a legalacsonyabb a dohányzáshoz köthető megbetegedések aránya, beleértve a daganatos, valamint a szív- és érrendszeri betegségeket is.