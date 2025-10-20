A dohányzás elleni fellépés szigorítására készül Brüsszel

Egy kiszivárgott dokumentum szerint az Európai Unió egy kalap alá venné a hagyományos cigarettát és az új típusú nikotintermékeket, vagyis többek között a nikotinpárnákat és a hevítéses technológiával működő alternatívákat is.

A dohányzás ma már nem feltétlenül jelenti a cigarettázást / Fotó: NurPhoto via AFP

A kérdéses irat a november 17. és 22. között Genfben megrendezett Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezmény (FCTC) 11. ülésszakára (COP11) készült, és mint a Hír Tv írása rámutat, szembemegy a tudományos eredményekre épülő megközelítéssel a szigor érdekében. A dokumentum értelmében az EU sokkal szigorúbb fellépést készít elő az ártalomcsökkentést célzó dohánytermékekkel – mint a nikotinpárna vagy a hevített dohánytermékek – szemben, ugyanis közegészségügyi kockázatok szempontjából a hagyományos cigarettával azonosan kezelné őket.

Az ártalomcsökkentés helyett szigor

A brüsszeli terv korlátozásokat, tiltásokat, valamint szigorúbb környezetvédelmi szabályokat javasolna ezekre az alternatívákra, ami egyes termékcsoportok piaci kivezetését is maga után vonhatja. A javaslat kritikusai szerint ugyanakkor ezzel a lépéssel az EU az ártalomcsökkentés elvét utasítaná el, miközben a tudományos bizonyítékokkal is szembemenne, például Svédország sikeres füstmentes modelljével.

Végeredményben pedig a terv visszafelé sülhet el, és akadályozhatja a dohányzás visszaszorítását is, miközben a cigaretta marad a legkönnyebben hozzáférhető nikotintermék, amely több szempontból is aggályos lehet.

A dokumentumok hatására a nemzetközi sajtó is felbolydult, megállapítva, hogy a kiszivárgott uniós tervek egy átfogó, precedens nélküli szigorítást vetítenek előre a dohány- és nikotintermékek piacán. Egyebek mellett ugyanis szerepel a tervek között az értékesítési helyek számának csökkentése, a dohánytermelők állami támogatásának tiltása, a dohánytermékek korhatárának emelése is, ami egyes becslések szerint akár százezer munkahely megszűnéséhez is vezethet Európában, sőt egyes terméktípusok el is tűnhetnek.

Korábban az EU is elismerte, hogy van más út is a dohányzás szabályozásában

Mindez azért is meglepő, mert néhány évvel ezelőtt az EU tudományos testülete még elismerte, hogy az égésmentes termékek megfelelő szabályozás mellett hozzájárulhatnak az ártalomcsökkentéshez a felnőtt dohányosok körében. Ezzel szemben a mostani szöveg visszatér egy tiltáspárti állásponthoz, amely minden nikotinhasználatot egyenlővé tesz a cigarettázással. Holott közegészségügyi szakértők már figyelmeztettek: ha az alacsonyabb kockázatú lehetőségeket korlátozzák vagy betiltják, a dohányzók gyakran visszatérnek a hagyományos cigarettához.