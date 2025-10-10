Rendkívüli: Amerikának most lett elege, percekkel ezelőtt megfenyegette Kínát – Peking elkezdte leuralni a világot, Trump azonnal közbelépett

Donald Trump pénteken a Truth Socialon azt írta, hogy az Egyesült Államok „óriási szintre” fogja emelni a kínai kereskedelemre kivetett vámokat, miután Peking szigorú exportkorlátozásokat vezetett be a kritikus ritkaföldfémekre. Az elnök szerint Kína „nagyon ellenséges” lépést tett, és más országokat is magára fog haragítani a felesleges ellenségeskedésével.
A ritkaföldfémek, például a neodímium vagy diszprózium, kulcsfontosságúak az elektromos járművek, félvezetők és a katonai technológia gyártásában. Kína a globális kínálat mintegy 90 százalékát adja, és az új szabályozás szerint az exporthoz Pekingtől engedélyt kell kérni, ha a termékek legalább 0,1 százalékban kínai eredetű anyagot tartalmaznak.
Az amerikai elnök jelezte, hogy nincs értelme találkozni Hszi Csin-pinggel a közelgő APEC-csúcson, mivel szerinte Kína „túszul ejtette a világot” ritkaföldfém-monopóliumával.
A bejelentés az amerikai piacokra is hatott: az S&P 500 index csökkent, az államkötvények hozama pedig zuhant, jelezve a befektetők aggodalmát.
A kínai exportkorlátozások december 1-jén lépnek életbe, éppen a jelenlegi kereskedelmi tűzszünet lejárta előtt. Elemzők szerint Peking ezzel próbálja erősíteni tárgyalási pozícióját a közelgő csúcstalálkozón. A ritkaföldfémek piaci jelentősége miatt az amerikai adminisztráció válaszlépései, köztük a belföldi termelés fokozása és további exportkorlátozások bevezetése, szinte borítékolhatók.
Ez most már egyértelmű: Kína megkezdte átvenni az uralmat a világ felett – megszabta az új játékszabályokat
A pekingi kereskedelmi minisztérium pénteken bejelentette, hogy tovább mélyíti és szélesíti a stratégiai fontosságú ritkaföldfémek exportjára vonatkozó korlátozásait. Kína határozottan (és nem először) egyértelművé tette, hogy a globális technológiai versenyben bizonyos nyersanyagok feletti szinte teljes dominanciáját is kész akár fegyverként használni.
