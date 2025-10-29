Fontos megállapodást jelentett be Trump: lezárta a vámháborút ázsiai szövetségesével – a két Koreát is kibékítené az elnök

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett Donald Trump vámháborúja: az Amerikai Egyesült Államok kereskedelmi megállapodást között Dél-Koreával az elnök Gjondzsuban tett látogatása során. Trump az I Dzsemjong dél-koreai elnökkel való találkozót lezáró vacsorán elmondta, hogy a megállapodás nagyjából véglegesnek tekinthető. Arról is beszélt, hogy szerinte az ázsiai útját követően a két Kora viszonya is javulni fog majd.

Donald Trump amerikai elnök (b) és I Dzsemjong dél-koreai elnök / Fotó: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

A Reuters arról számolt be, hogy Washington 15 százalékra mérsékli az dél-koreai termékekre vonatkozó autóipari vámokat. Ez kulcsfontosságú volt Szöul számára, mivel megállapodás hiányában a dél-koreai autógyártóknak és acélgyártóknak 25 százalékos vámot kellett volna fizetniük, ami hátrányos helyzetbe hozta volna őket a japán versenytársakkal szemben, miután júliusban Japán és az Egyesült Államok megállapodást kötött a 15 százalékos vámokról.

A dél-koreai elnök tanácsadója, Kim Jong-beom azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok dél-koreai chipekre kivetett vámjai nem lesznek magasabbak annál, mint amiket a tajvani félvezetőkre vetettek ki.

A megállapodás részeként Dél-Korea 350 milliárd dolláros befektetést is ígért Amerikának, ebből 150 milliárd dollár hajóépítési projektekben fog megvalósulni.

Kulcsfontosságú ázsiai körúton vesz részt Donald Trump

Donald Trump a tervek szerint két napig marad Dél-Koreában, ez idő alatt – más vezetőkkel, köztük Hszi Csin-ping kínai elnökkel együtt – részt vesz a szöuli Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) keretében megrendezendő tárgyalásokon. A kínai államfőre kitérve Trump az elnöki különgép fedélzetén, útban Dél-Korea felé azt mondta, hogy egy kiváló találkozóra számít, amelyen reményei szerint számos problémára sikerül megoldást találni.

„Azt gondolom, képesek vagyunk mind hazánk, mind az egész világ számára nagyon jó eredményt elérni” – jelentette ki az elnök, ám hozzátett, még nem biztos abban, hogy a felek foglalkoznak majd Tajvannal, amely egy kényes kérdés.

„Jól ismerem Kim Dzsongunt, nagyon jól kijövünk egymással” – szögezte le Trump dél-koreai hivatali partnerével, I Dzsemjonggal közös sajtótájékoztatóján arra a kérdésre, hogy tervez-e tárgyalóasztalhoz ülni az észak-koreai vezetővel. Trump mindazonáltal hozzátette azt is, hogy egyelőre nem sikerült megfelelő időpontot találni erre a találkozóra, azonban szerinte akár már a közeljövőben sor kerülhet rá.