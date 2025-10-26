Deviza
EUR/HUF389.26 -0.19% USD/HUF335.35 -0.03% GBP/HUF446.23 -0.04% CHF/HUF421.41 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.65 -0.05% CZK/HUF16.03 -0.05% EUR/HUF389.26 -0.19% USD/HUF335.35 -0.03% GBP/HUF446.23 -0.04% CHF/HUF421.41 -0.04% PLN/HUF91.89 0% RON/HUF76.65 -0.05% CZK/HUF16.03 -0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Vilnius
NCMC
Fehéroroszország
reptér

Drónveszély Európában: ismét lezártak egy repülőteret idegen tárgyak miatt

Két nap alatt ez már a második incidens volt az európai uniós ország repterén. A drónveszély Európában hetek óta lázban tartja a légi forgalmat.
Járdi Roland
2025.10.26, 09:09
Frissítve: 2025.10.26, 09:38

Ismét le kellett zárni a vilniusi repülőteret a szomszédos Fehéroroszország felől érkező meteorológiai léggömbök miatt – közölte szombat este a litván Nemzeti Válságkezelő Központ (NCMC). A mióta a drónveszély Európában felütötte a fejét, ez már a sokadig hasonló eset.

drónveszély Európában
Ismét lezártak egy repülőteret Európában idegen tárgyak miatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Drónveszély Európában: októberben már a negyedik incidens történt Vilniusban

Az NCMC tájékoztatása szerint a légi forgalmat vasárnap hajnali két óráig leállítják a vilniusi repülőtéren.

Októberben ez már a negyedik ilyen jellegű incidens. 

Litvánia szerint a léggömböket cigarettacsempészetre használják, Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek pedig azt vetik a szemére, hogy nem vet véget ennek a gyakorlatnak.

Inga Ruginiene litván miniszterelnök pénteken közölte, hogy a balti ország nemzetbiztonsági bizottsága a jövő héten ül majd össze, hogy megvitassa a helyzetet. A kormányfő egyben ideiglenesen lezáratta a még működő két határátkelőt Fehéroroszország felé, amelyeket szombat délben nyitottak meg újra.

Fehéroroszország irányából berepülő meteorológiai léggömbök miatt pénteken lezárták a litván főváros, Vilnius, valamint Kaunas repülőterét.

Előzőleg október 21-én és október 5-én léptek be csempészetre használt léggömbök a litván légtérbe.

Több európai repülőtéren függesztették fel a forgalmat az elmúlt hetekben

Az elmúlt hetekben az európai légi forgalmat több alkalommal is megzavarták drónok és más légtérsértések, a balti államokon kívül egyebek mellett München és Koppenhága repülőterén is felfüggesztették a forgalmat. Bár a legtöbb esetben Oroszországot sejtették az incidensek mögött, Moszkva tagadja, hogy bármi köze lenne a drónokhoz.




 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu