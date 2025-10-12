Egy csokoládé, mely egyszerre testes, krémes, roppanós – és egy kicsit luxus. A dubai csoki alig pár éve jelent meg, mégis pillanatok alatt eljutott a világ legnagyobb márkáihoz, a közösségi médiában pedig valóságos őrületet váltott ki. Ami eleinte csak egy arab kézműves édesség volt, ma már globális trend, ami még a pisztáciapiacot is felkavarta.

Pisztáciás, aranyba csomagolt luxusédesség: a Közel-Kelet új ikonjává vált a dubai csoki – a modern legenda, ami még Svájcot is megizzasztotta / Fotó: NurPhoto via AFP

A dubai csoki története 2021-ben kezdődött az Egyesült Arab Emírségekben, amikor a Fix Chocolatier elkészítette az első, ma már klasszikusnak számító táblát. Vastag, tejcsokoládéból készült héj rejti a selymesen krémes pisztáciás-tahinis tölteléket, melyet roppanós, hajszálvékony, fánktésztára emlékeztető kadayif-darabkák egészítenek ki. Az édesség egyszerre testes és légies, keleties ízvilágával pedig pillanatok alatt elvarázsolta a közönséget – először Dubajban, aztán a TikTokon, majd a világ minden táján.

A 2023-as év hozta el az igazi robbanást: a #DubaiChocolate hashtag alatt több százmillió megtekintés született, a nagy márkák pedig gyorsan reagáltak. A Trader Joe’s, a Costco, a Walmart és az IHOP is piacra dobta saját verzióját, a Lindt pedig Európában limitált kiadásban mutatta be a saját dubai csokiját. Közben a kisebb cukrászatok és pékségek is ráéreztek a siker ízére: már létezik dubai csokis croissant, fagylalt, turmix és még kávészirup is.

Nem trend ez már, hanem egy új édességkategória

– mondja Din Allall, a The Nuts Factory társtulajdonosa, akinek boltjaiban már több mint egy tucat ízben kapható a dubai csoki. Kínálatukban szerepel aranyporral bevont „Dubai Golden Bar” is, mely 24 karátos ehető arannyal készül és 80 dollárba kerül. A vásárlók szerint a csokoládé egyik legnagyobb vonzereje az állagában rejlik: a lágy, olvadós csoki és a krémes töltelék mellett a kadayif roppanása különleges textúrát ad az élményhez.

Soha nem látott siker lett a dubai csoki

A divatnak azonban ára is van. Az iráni Keinia pisztáciatermelő szerint a dubai csoki körüli kereslet 2024-ben már pisztáciahiányt idézett elő: a termelés nem bírja tartani a tempót a virális trenddel. A Google Trends adatai szerint a „Dubai chocolate” keresések száma az év elején meredeken emelkedett, és azóta is magas szinten maradt. Az Egyesült Államokban a NielsenIQ adatai szerint 2024 júniusáig a pisztáciás csokoládék forgalma meghaladta a 822 ezer dollárt, ami ugyan eltörpül az összes csokoládé 16 milliárd dolláros forgalmához képest, de a növekedés üteme elképesztő: 1234 százalékos ugrást mértek egyetlen év alatt.

Ötven év kiskereskedelem után sem láttam még ilyen tempójú eladást

– mondta Stew Leonard Jr., a New York környéki Stew Leonard’s élelmiszerlánc vezetője, mely márciusban vezette be a BeeMax márkájú dubai csokit, majd néhány hét alatt saját márkás terméket is piacra dobott. A karácsonyi időszakra egy komplett ajándékdobozt is készítenek, benne mini dubai pralinékkal, jégkrémkúpokkal és két csokoládétáblával.