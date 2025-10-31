Holnap megnyitják a világ egyik legnagyobb múzeumát, Orbán Viktor az elsők között láthatja: felbecsülhetetlen kincseket rejt, a Louvre is eltörpül mellette – videó

A múzeum, amely az ókori Egyiptom civilizációját mutatja be, két évtizednyi építkezés és több halasztás után nyitja meg kapuit. A megnyitó ceremónián számos egyiptomi és külföldi méltóság jelent meg — közölte az MTI.

Egyiptom: átadják a világ egyik legnagyobb múzeumát, Orbán Viktor is ott lesz – videó / Fotó: Hans Lucas via AFP

Egyiptom: a múzeum nagyobb, mint a Louvre

A gízai piramisok mellett,

egymilliárd dollárból felépített létesítmény a világ legnagyobb, egyetlen civilizációnak szentelt múzeuma

lesz több mint ötvenezer műtárggyal és lelettel. Összehasonlításképpen: a párizsi Louvre Múzeumban körülbelül 35 ezer tárgy látható.

A múzeum egyben központi eleme a kormány azon törekvésének, hogy fellendítse a turisztikai ágazatot, amely az ország egyik fő devizaforrása, és egyike az Abd el-Fattáh esz-Szíszi elnök által támogatott nagyszabású projekteknek.

Az elnök 2014-es hivatalba lépése óta nagy infrastrukturális beruházásokat indított el azzal a céllal, hogy megerősítse az évtizedek óta stagnáló és a 2011-es arab tavaszt követő feszültségek által sújtott gazdaságot. A múzeum építése 2005-ben kezdődött, de a 2011-es felkelést követő politikai zűrzavar miatt a munka három évre leállt.

A megnyitást legutóbb júliusban halasztották el

Az ír Heneghan Peng építésziroda által tervezett múzeum toronymagas, háromszög alakú üveghomlokzata a közeli piramisok mintájára készült.

A bejárati átriumban található Egyiptom egyik leghíresebb fáraójának, II. (Nagy) Ramszesznek a gránitszobra.

A 3200 éves, 11 méter magas kolosszus évtizedekig állt a kairói vonatpályaudvar előtti körforgalom közepén, innen helyezték át a múzeumba. Az átriumból egy hat emelet magas, ősi szobrokkal szegélyezett lépcső vezet fel a főbb galériákhoz, ahonnan kilátás nyílik a közeli piramisokra.

A múzeumot egy híd köti össze a piramisokkal, lehetővé téve a turisták számára, hogy gyalogosan vagy elektromos, környezetbarát járművekkel közlekedjenek közöttük. A múzeum 24 ezer négyzetméternyi kiállítóteret, egyebek mellett egy gyermekmúzeumot, valamint restaurációs, konferencia- és oktatási létesítményeket foglal magában.

A leghíresebb műkincsek mind egy helyen

A tavaly megnyílt 12 fő galériában az őskortól a római korig terjedő időszakból származó műtárgyakat állítanak ki, korszakok és témák szerint rendezve. Az ötvenezer tárgy nagy részét Kairó belvárosának Tahrír teréről, az Egyiptomi Múzeumból, egy zsúfolásig megtelt, évszázados épületből szállították át.