Pénz, politika, játékok: az Electronic Arts lett Szaúd-Arábia új trófeája – kérdés, mennyire viseli ez meg a videójáték-ipart

A videójáték-ipar történetének egyik legnagyobb felvásárlása zajlik éppen: az Electronic Arts (EA), a világ egyik legismertebb játékkiadója és fejlesztője 55 milliárd dollárért egy közel-keleti és amerikai befektetőkből álló konzorcium kezébe kerül. A tranzakció mérete és jellege példátlan, hiszen a cég kivonul a tőzsdéről, magántulajdonba kerül, ezzel pedig lezárul egy jelentős korszak a gaming történelmében. Az üzlet azonban nemcsak pénzügyi rekordot dönt, hanem számos kérdést is felvet arról, mi vár az EA-re, stúdióira és a globális játékiparra.

Az Electronic Arts lett Szaúd-Arábia új trófeája – kérdés, mennyire viseli ez meg a videójáték-ipart / Fotó: NurPhoto via AFP

A megállapodás értelmében a szaúdi állami befektetési alap (Public Investment Fund – PIF), a technológiai befektetésekben évtizedek óta aktív Silver Lake, valamint Jared Kushner érdekeltsége, az Affinity Partners vásárolják fel az EA-t. A részvényesek részvényenként 210 dollárt kapnak – 25 százalékkal többet, mint amennyit a papírok a hír kiszivárgása előtt értek. A konstrukcióban 36 milliárd dollárnyi saját tőke mellett több mint 20 milliárd dollárnyi hitel is szerepel, melyet a JPMorgan finanszíroz.

Ez a lépés minden idők legnagyobb készpénzes, úgynevezett „take-private” akvizíciója, melynek következtében

az EA-t kivezetik a tőzsdéről, és a részvényesi elvárások nyomása helyett a három befektetőcsoportnak kell megfelelnie.

Hasonló méretű üzletre utoljára akkor volt példa, amikor a Microsoft 69 milliárdért megvette az Activision Blizzardot – de azt meghagyták nyilvános cégként. Itt éppen a privatizáció az, ami precedens nélküli.

Az Electronic Arts felemelkedése és mélyrepülése

Az 1982-ben alapított Electronic Arts évtizedeken át a videójáték-ipar egyik zászlóshajója volt. Nevéhez fűződik a világ legnépszerűbb sportjáték-sorozata, a FIFA (ami jelenleg EA Sports FC), de olyan ikonikus brandek is, mint

a The Sims ,

, a Need for Speed ,

, a Battlefield ,

, vagy a Mass Effect.

Több százmillió eladott példány, több milliárd dolláros bevétel és olyan ismertség, amely még a játékokon kívül is jelentett valamit.

Az utóbbi másfél évtizedben azonban a kiadó fokozatosan elveszítette a játékosok bizalmát. A közösségi médiát és a fórumokat elárasztották a panaszok: futószalagon gyártott sportjátékok, minimális újítás, erőszakosan beépített mikrotranzakciók, loot boxok körüli botrányok, félkész állapotban piacra dobott címek.

Az egyik legnagyobb kihagyott lehetőség az exkluzív Star Wars-jogokhoz kötődik.

Az EA 2013-ban megszerezte a teljes jogot a franchise videójátékos feldolgozására, ám a várva várt korszakos játékok helyett csupán néhány, vegyes fogadtatású cím született. A Battlefront II. loot box-botrányát még a Disney is kénytelen volt kommentálni, és azóta is intő példaként tartják számon.